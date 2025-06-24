KAHRAMANMARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

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Sayı: 2023/431 Esas

Davacı AHMET KARAÜZÜM ile Davalı DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Davaya konu K.Maraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Peynirdere Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Doğusu: Tapulama harici bor ve iken yeni 173 ada 61 parsel, Batısı yol ve yoldan sonrasında 173 ada 70 parsel, güneyi 173 ada 69 parsel, kuzeyi tapulama harici yer ile çevrili taşınmazın Cuma ve Hayriye oğlu, 01/04/1956 doğumlu Davacı Ahmet Karaüzüm zilyetliği olup 25-30 yıldan fazla bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2023/431Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.