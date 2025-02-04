KAĞITHANE BELEDİYESİ

ŞAHISLAR T.C. kimlik numarasını içerir Nüfus cüzdanı sureti.(Muhtarlıktan/E-Devlet üzerinden barkodlu)

İkametgâh senedi, ( Muhtarlıktan/E-Devlet üzerinden barkodlu )

Geçici teminat makbuzu veya mektubu,

Tebligat Adres Beyanı,

İşyerinin vergi levhasının onaylı sureti,

SGK, Vergi Dairesi ve Belediye’den alınacak Borcu Yoktur yazıları.

Malzeme beyanı veya noterden taahhütname.

Vekâleten ihaleye katılımda yüklenici adına Katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter Tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza Beyannamesi,

Katılımcıların Profesyonel Foto Sanatkârları Esnaf Odasına kayıtlı olduklarını gösteren 2025 yılına ait belge,

Katılımcıların ihale ilk ilan tarihinden önce en az 3 (Üç) kişiyi ihale konusu işle alakalı olarak sigortalı çalıştırdığına dair belge,

İhaleye katılacak olan firma sahibinin kendi adına ait olan Mesleki Yeterlilik Belgesi (Ustalık ya da Usta öğreticilik ) belgesinin olması,

İş bitirme / İş deneyim belgesi, (Özel Şartname 2.3. md.)

İhale Genel ve Özel Şartnamelerde istenen diğer tüm belgeler.

Tebliğ için e- mail adres beyanı,

İşletme Müdürlüğü’nden alınan imzalanmış şartnamelerin örneği. ŞİRKETLER İmza sirküleri (Noterden)

Ticaret Odasından faaliyet belgesi,

Geçici teminat makbuzu veya mektubu,

Tebligat Adres Beyanı,

İşyerinin vergi levhasının onaylı sureti,

SGK, Vergi Dairesi ve Belediye’den alınacak borcu yoktur yazıları,

Malzeme beyanı veya noterden taahhütname,

Vekâleten ihaleye katılımda yüklenici adına Katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter Tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza Beyannamesi,

Katılımcıların Profesyonel Foto Sanatkârları Esnaf Odasına kayıtlı olduklarını gösteren 2025 yılına ait belge / Ticaret Odasına kayıtlı olduklarını gösteren 2025 yılına ait belge,

Katılımcıların ihale ilk ilan tarihinden önce en az 3 (Üç) kişiyi ihale konusu işle alakalı olarak sigortalı çalıştırdığına dair belge,

İhaleye katılacak olan firma sahibinin kendi adına ait olan Mesleki Yeterlilik Belgesi (Ustalık ya da Usta öğreticilik ) belgesinin olması,

İş bitirme / İş deneyim belgesi, (Özel Şartname 2.3. md.)

İhale Genel ve Özel Şartnamelerde istenen diğer tüm belgeler.

Tebliğ için e- mail adres beyanı,

İşletme Müdürlüğü’nden alınan imzalanmış şartnamelerin örneği.