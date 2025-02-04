KAĞITHANE BELEDİYESİ
Giriş: 05.02.2025 - 00:00
T.C.
KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İşletme Müdürlüğü
İHALE İLANI
- Kâğıthane Belediyesi Sadabad Kültür Merkezi Kâğıthane Evlendirme Salonları nikâh törenlerinde fotoğraf, video vb. çekim işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile ihale edilerek 31.12.2027 tarihine kadar kiraya verilecektir.
- İhalenin Süresi: Sözleşmenin noterden imzalanmasından sonra 31.12.2027 tarihine kadardır.
- İhale Aylık Muhammen Bedeli: 300.000,00 TL (Üç Yüz Bin Türk Lirası ) + ( KDV )’dir.
- İhale Geçici Teminat Bedeli : 306.000 TL.(Üç Yüz Altı Bin Türk Lirası)’dır.
- İhale konusu işin şartnameleri: Belediyemiz İşletme Müdürlüğü’nden 5.000,00 TL (Beş Bin Türk Lirası) bedelle satın alınabilir.
- Geçici Teminat Bedeli; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda tayin olunan değerler üzerinden (Muhammen bedelin % 3’ü) verilebileceği gibi, Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğü veznelerine nakit olarak da yatırılabilir.
- İhale tarih ve saati: 18.02.2025 Salı günü saat: 10.30’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.
- Dosya teslim yeri ve süresi: İhaleye katılmak için istenen tüm belgelerden oluşan ihale dosyası ile 18.02.2025 Salı günü Saat: 10.30’a kadar Belediyemiz Encümen salonunda Encümen üyelerine teslim edilecektir.
- İhaleye katılmak üzere idareye süresinde ihale dosyası teslim edenlerin; nüfus cüzdanı, tüzel kişilerde noterden alınmış vekâletname ile 18.02.2025 Salı günü saat: 10.30’da Belediyemiz Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
- İhale öncesi teklif mektubunda bulunacak belgeler;
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- Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
- İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.