İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri doğrultusunda satılacaktır.

SIRA NO TAPU MAHALLE İDARİ MAHALLE ADA/

PARSEL CİNSİ BLOK KAT B.B.NO NİTELİĞİ ARSA PAYI NET ALAN (M2) MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE USULÜ 1 KADIKÖY ERENLER 5156/2 ARSA A1 ZEMİN+BODRUM 1 DUBLEKS MESKEN 1/36 133.00 5,400,000.00 TL 162,000.00 TL 1,500.00 TL 22.02.2024 11.30 AÇIK TEKLİF USULÜ 2 KADIKÖY ERENLER 5156/2 ARSA A1 ZEMİN+BODRUM 4 DUBLEKS MESKEN 1/36 133.00 5,500,000.00 TL 165,000.00 TL 1,500.00 TL 22.02.2024 11.35 AÇIK TEKLİF USULÜ 3 KADIKÖY ERENLER 5156/2 ARSA A1 3 10 MESKEN 1/36 141.00 6,300,000.00 TL 189,000.00 TL 1,500.00 TL 22.02.2024 11.40 AÇIK TEKLİF USULÜ 4 KADIKÖY ERENLER 5156/2 ARSA A1 4 12 MESKEN 1/36 141.00 6,500,000.00 TL 195,000.00 TL 1,500.00 TL 22.02.2024 11.45 AÇIK TEKLİF USULÜ 5 KADIKÖY ERENLER 5156/2 ARSA A1 6.KAT+ÇATI PİYESİ 16 ÇATI PİYESLİ MESKEN 1/36 131.00 6,000,000.00 TL 180,000.00 TL 1,500.00 TL 22.02.2024 11.50 AÇIK TEKLİF USULÜ 6 KADIKÖY ERENLER 5156/2 ARSA A2 ZEMİN+BODRUM 2 DUBLEKS MESKEN 1/36 133.00 5,400,000.00 TL 162,000.00 TL 1,500.00 TL 22.02.2024 11.55 AÇIK TEKLİF USULÜ 7 KADIKÖY ERENLER 5156/2 ARSA A2 ZEMİN+BODRUM 3 DUBLEKS MESKEN 1/36 133.00 5,500,000.00 TL 165,000.00 TL 1,500.00 TL 22.02.2024 12.00 AÇIK TEKLİF USULÜ 8 KADIKÖY ERENLER 5156/2 ARSA A2 1 5 MESKEN 1/36 141.00 5,800,000.00 TL 174,000.00 TL 1,500.00 TL 22.02.2024 12.05 AÇIK TEKLİF USULÜ 9 KADIKÖY ERENLER 5156/2 ARSA A2 3 9 MESKEN 1/36 141.00 6,300,000.00 TL 189,000.00 TL 1,500.00 TL 22.02.2024 12.10 AÇIK TEKLİF USULÜ 10 KADIKÖY ERENLER 5156/2 ARSA A2 5 13 MESKEN 1/36 141.00 6,700,000.00 TL 201,000.00 TL 1,500.00 TL 22.02.2024 12.15 AÇIK TEKLİF USULÜ 11 KADIKÖY ERENLER 5156/2 ARSA A2 6.KAT+ÇATI PİYESİ 15 ÇATI PİYESLİ MESKEN 1/36 131.00 6,000,000.00 TL 180,000.00 TL 1,500.00 TL 22.02.2024 12.20 AÇIK TEKLİF USULÜ 12 KADIKÖY ERENLER 5156/2 ARSA A2 6.KAT+ÇATI PİYESİ 17 ÇATI PİYESLİ MESKEN 1/36 133.00 6,100,000.00 TL 183,000.00 TL 1,500.00 TL 22.02.2024 12.25 AÇIK TEKLİF USULÜ



1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen, Belediyeye ait 12 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 9. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 21.02.2024 Çarşamba günü saat : 16.00' a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.



GERÇEK KİŞİLERİN ;

Geçici teminat makbuzu.(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları) Şartname bedeli makbuzu İkametgah belgesi T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) Noter tasdikli imza beyannamesi. Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname

TÜZEL KİŞİLERİN ;

Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri. Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli) Vergi kimlik numarası Kanuni adreslerini belirten adres beyanı. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2024 yılına ait) Geçici teminat makbuzu. .(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları) Şartname bedeli makbuzu Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

3- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.

4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.