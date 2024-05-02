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        İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.05.2024 - 00:00
        İ L A N

        T.C.
        İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ
        HAKİMLİĞİ'NDEN

        Sayı : 2024/489 Esas

        03/04/2024

        Davacı SONGÜL KARTAL tarafından açılan Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle Mehmet ve Lütfiye'den olma, 27/11/1994 Sivas doğumlu, 220*****292 T.C. Kimlik Numaralı muris FAZİL GÖKÇE'nin 27/11/1994 tarihinde öldüğü, kanuni mirasçılarının bulunmadığı anlaşılmakla; murisin kanuni mirasçıları olduğunu iddia eden şahısların BİRİNCİ İLANIN yayınlandığı tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, aksi takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma haklarının saklı kalmak üzerine mirasın devlete geçeceği TMK'nın 594. Maddesi uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02026220
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