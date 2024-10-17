İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIŞALANI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Atışalanı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı - soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'un 103-106 maddelerine istinaden Vergi Dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen 15. günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup , telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerini süre ile Kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.