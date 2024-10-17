İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIŞALANI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 18.10.2024 - 00:00
|
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIŞALANI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
|Vergi No
|
TC Kimlik
No
|Soyad Ad
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|5750456135
|KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ
|ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL
|201601201612
|0010
|2019112266U7E0000048
|2019111414U7R0000135
|232.787,66
|5750456135
|KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ
|ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL
|201501201512
|0010
|2019112266U7E0000048
|2019111414U7R0000125
|131.575,50
|5750456135
|KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ
|ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL
|201601201603
|0033
|2019112266U7E0000048
|2019111414U7R0000130
|123.943,68
|5750456135
|KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ
|ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL
|201604201606
|0033
|2019112266U7E0000048
|2019111414U7R0000147
|92.228,76
|5750456135
|KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ
|ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL
|201510201512
|0033
|2019112266U7E0000048
|2019111414U7R0000116
|85.408,05
|5750456135
|KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ
|ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL
|201601201612
|0010
|2019112266U7E0000048
|2019111414U7R0000135
|51.730,59
|5750456135
|KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ
|ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL
|201604201604
|0015
|2019112266U7E0000048
|2019111414U7R0000145
|36.512,55
|5750456135
|KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ
|ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL
|201603201603
|0015
|2019112266U7E0000048
|2019111414U7R0000142
|35.329,50
|5750456135
|KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ
|ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL
|201512201512
|0015
|2019112266U7E0000048
|2019111414U7R0000123
|33.752,40
|5750456135
|KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ
|ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL
|201511201511
|0015
|2019112266U7E0000048
|2019111414U7R0000119
|29.904,69
|5750456135
|KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ
|ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL
|201501201512
|0010
|2019112266U7E0000048
|2019111414U7R0000125
|29.239,00
|5750456135
|KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ
|ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL
|201601201601
|0015
|2019112266U7E0000048
|2019111414U7R0000126
|28.752,57
|5750456135
|KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ
|ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL
|201605201605
|0015
|2019112266U7E0000048
|2019111414U7R0000150
|27.555,48
|5750456135
|KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ
|ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL
|201601201612
|0010
|2019112266U7E0000048
|2019111414U7R0000135
|23.951,26
|5750456135
|KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ
|ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL
|201602201602
|0015
|2019112266U7E0000048
|2019111414U7R0000139
|22.060,62
|5750456135
|KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ
|ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL
|201606201606
|0015
|2019112266U7E0000048
|2019111414U7R0000152
|18.937,85
|5750456135
|KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ
|ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL
|201501201512
|0010
|2019112266U7E0000048
|2019111414U7R0000125
|18.449,81
|6470360519
|14740736204
|HAKAN ORT
|ALACAMESCİT MAH. SARI SK. Kapı No:21 Daire No:YOK Tel: KUŞADASI AYDIN
|201401201412
|0010
|2019111166U7F0000008
|2019111114U7S0000040
|360.448,92
|6470360519
|14740736204
|HAKAN ORT
|ALACAMESCİT MAH. SARI SK. Kapı No:21 Daire No:YOK Tel: KUŞADASI AYDIN
|201404201406
|0033
|2019111166U7F0000008
|2019111114U7S0000044
|100.249,29
|6470360519
|14740736204
|HAKAN ORT
|ALACAMESCİT MAH. SARI SK. Kapı No:21 Daire No:YOK Tel: KUŞADASI AYDIN
|201401201412
|0010
|2019111166U7F0000008
|2019111114U7S0000040
|80.099,76
|6470360519
|14740736204
|HAKAN ORT
|ALACAMESCİT MAH. SARI SK. Kapı No:21 Daire No:YOK Tel: KUŞADASI AYDIN
|201401201403
|0033
|2019111166U7F0000008
|2019111114U7S0000037
|52.625,03
|6470360519
|14740736204
|HAKAN ORT
|ALACAMESCİT MAH. SARI SK. Kapı No:21 Daire No:YOK Tel: KUŞADASI AYDIN
|201401201412
|0010
|2019111166U7F0000008
|2019111114U7S0000040
|52.385,24
|6470360519
|14740736204
|HAKAN ORT
|ALACAMESCİT MAH. SARI SK. Kapı No:21 Daire No:YOK Tel: KUŞADASI AYDIN
|201403201403
|0015
|2019111166U7F0000008
|2019111114U7S0000042
|37.194,12
|6470360519
|14740736204
|HAKAN ORT
|ALACAMESCİT MAH. SARI SK. Kapı No:21 Daire No:YOK Tel: KUŞADASI AYDIN
|201405201405
|0015
|2019111166U7F0000008
|2019111114U7S0000043
|34.681,86
|6470360519
|14740736204
|HAKAN ORT
|ALACAMESCİT MAH. SARI SK. Kapı No:21 Daire No:YOK Tel: KUŞADASI AYDIN
|201312201312
|0015
|2019111166U7F0000008
|2019111114U7S0000047
|18.447,57
|7380371996
|35854366842
|TAHA SAĞLAM
|KAYABAŞI MAH. ALBAYRAK SK. BAŞAKŞEHİR AVRASYA KONUTLARI C1 BLOK Kapı No:9 N Daire No:7 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL
|201501201512
|0010
|2024012666U7G0000027
|2024012614U7T0000538
|30.766,86
|8230149548
|53200255596
|YUSUF TARAKÇI
|YILDIZTABYA MAH. GÜLSERENLER SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL
|201301201312
|0010
|2021050766U7H0000011
|2021050714U7U0000209
|117.807,00
|8230149548
|53200255596
|YUSUF TARAKÇI
|YILDIZTABYA MAH. GÜLSERENLER SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL
|201310201312
|0033
|2021050766U7H0000011
|2021050714U7U0000203
|60.596,40
|8230149548
|53200255596
|YUSUF TARAKÇI
|YILDIZTABYA MAH. GÜLSERENLER SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL
|201307201309
|0033
|2021050766U7H0000011
|2021050714U7U0000205
|57.210,00
|8230149548
|53200255596
|YUSUF TARAKÇI
|YILDIZTABYA MAH. GÜLSERENLER SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL
|201301201312
|0010
|2021050766U7H0000011
|2021050714U7U0000209
|39.269,00
|8230149548
|53200255596
|YUSUF TARAKÇI
|YILDIZTABYA MAH. GÜLSERENLER SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL
|201301201312
|0010
|2021050766U7H0000011
|2021050714U7U0000209
|31.493,74
|8230149548
|53200255596
|YUSUF TARAKÇI
|YILDIZTABYA MAH. GÜLSERENLER SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL
|201309201309
|0015
|2021050766U7H0000011
|2021050714U7U0000207
|26.676,54
|8230149548
|53200255596
|YUSUF TARAKÇI
|YILDIZTABYA MAH. GÜLSERENLER SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL
|201311201311
|0015
|2021050766U7H0000011
|2021050714U7U0000204
|23.720,58
|8450274702
|28087712128
|SEFA TİRYAKİ
|TALATPAŞA MAH. HAYAL SK. B BLOK Kapı No:3 Daire No:4 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|201907201907
|0015
|2023011866U7H0000011
|2023011814U7U0000303
|29.246,76
|Atışalanı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı - soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'un 103-106 maddelerine istinaden Vergi Dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen 15. günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup , telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerini süre ile Kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.