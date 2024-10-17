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        İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIŞALANI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 18.10.2024 - 00:00
        İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIŞALANI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
        Vergi No

        TC Kimlik

        No

        		 Soyad Ad Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı
        5750456135 KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL 201601201612 0010 2019112266U7E0000048 2019111414U7R0000135 232.787,66
        5750456135 KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL 201501201512 0010 2019112266U7E0000048 2019111414U7R0000125 131.575,50
        5750456135 KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL 201601201603 0033 2019112266U7E0000048 2019111414U7R0000130 123.943,68
        5750456135 KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL 201604201606 0033 2019112266U7E0000048 2019111414U7R0000147 92.228,76
        5750456135 KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL 201510201512 0033 2019112266U7E0000048 2019111414U7R0000116 85.408,05
        5750456135 KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL 201601201612 0010 2019112266U7E0000048 2019111414U7R0000135 51.730,59
        5750456135 KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL 201604201604 0015 2019112266U7E0000048 2019111414U7R0000145 36.512,55
        5750456135 KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL 201603201603 0015 2019112266U7E0000048 2019111414U7R0000142 35.329,50
        5750456135 KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL 201512201512 0015 2019112266U7E0000048 2019111414U7R0000123 33.752,40
        5750456135 KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL 201511201511 0015 2019112266U7E0000048 2019111414U7R0000119 29.904,69
        5750456135 KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL 201501201512 0010 2019112266U7E0000048 2019111414U7R0000125 29.239,00
        5750456135 KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL 201601201601 0015 2019112266U7E0000048 2019111414U7R0000126 28.752,57
        5750456135 KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL 201605201605 0015 2019112266U7E0000048 2019111414U7R0000150 27.555,48
        5750456135 KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL 201601201612 0010 2019112266U7E0000048 2019111414U7R0000135 23.951,26
        5750456135 KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL 201602201602 0015 2019112266U7E0000048 2019111414U7R0000139 22.060,62
        5750456135 KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL 201606201606 0015 2019112266U7E0000048 2019111414U7R0000152 18.937,85
        5750456135 KOLİK AJANS TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ ORUÇREİS MAH/SEMT TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 A Daire No:3087 Tel:5423343494 ESENLER İSTANBUL 201501201512 0010 2019112266U7E0000048 2019111414U7R0000125 18.449,81
        6470360519 14740736204 HAKAN ORT ALACAMESCİT MAH. SARI SK. Kapı No:21 Daire No:YOK Tel: KUŞADASI AYDIN 201401201412 0010 2019111166U7F0000008 2019111114U7S0000040 360.448,92
        6470360519 14740736204 HAKAN ORT ALACAMESCİT MAH. SARI SK. Kapı No:21 Daire No:YOK Tel: KUŞADASI AYDIN 201404201406 0033 2019111166U7F0000008 2019111114U7S0000044 100.249,29
        6470360519 14740736204 HAKAN ORT ALACAMESCİT MAH. SARI SK. Kapı No:21 Daire No:YOK Tel: KUŞADASI AYDIN 201401201412 0010 2019111166U7F0000008 2019111114U7S0000040 80.099,76
        6470360519 14740736204 HAKAN ORT ALACAMESCİT MAH. SARI SK. Kapı No:21 Daire No:YOK Tel: KUŞADASI AYDIN 201401201403 0033 2019111166U7F0000008 2019111114U7S0000037 52.625,03
        6470360519 14740736204 HAKAN ORT ALACAMESCİT MAH. SARI SK. Kapı No:21 Daire No:YOK Tel: KUŞADASI AYDIN 201401201412 0010 2019111166U7F0000008 2019111114U7S0000040 52.385,24
        6470360519 14740736204 HAKAN ORT ALACAMESCİT MAH. SARI SK. Kapı No:21 Daire No:YOK Tel: KUŞADASI AYDIN 201403201403 0015 2019111166U7F0000008 2019111114U7S0000042 37.194,12
        6470360519 14740736204 HAKAN ORT ALACAMESCİT MAH. SARI SK. Kapı No:21 Daire No:YOK Tel: KUŞADASI AYDIN 201405201405 0015 2019111166U7F0000008 2019111114U7S0000043 34.681,86
        6470360519 14740736204 HAKAN ORT ALACAMESCİT MAH. SARI SK. Kapı No:21 Daire No:YOK Tel: KUŞADASI AYDIN 201312201312 0015 2019111166U7F0000008 2019111114U7S0000047 18.447,57
        7380371996 35854366842 TAHA SAĞLAM KAYABAŞI MAH. ALBAYRAK SK. BAŞAKŞEHİR AVRASYA KONUTLARI C1 BLOK Kapı No:9 N Daire No:7 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL 201501201512 0010 2024012666U7G0000027 2024012614U7T0000538 30.766,86
        8230149548 53200255596 YUSUF TARAKÇI YILDIZTABYA MAH. GÜLSERENLER SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201301201312 0010 2021050766U7H0000011 2021050714U7U0000209 117.807,00
        8230149548 53200255596 YUSUF TARAKÇI YILDIZTABYA MAH. GÜLSERENLER SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201310201312 0033 2021050766U7H0000011 2021050714U7U0000203 60.596,40
        8230149548 53200255596 YUSUF TARAKÇI YILDIZTABYA MAH. GÜLSERENLER SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201307201309 0033 2021050766U7H0000011 2021050714U7U0000205 57.210,00
        8230149548 53200255596 YUSUF TARAKÇI YILDIZTABYA MAH. GÜLSERENLER SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201301201312 0010 2021050766U7H0000011 2021050714U7U0000209 39.269,00
        8230149548 53200255596 YUSUF TARAKÇI YILDIZTABYA MAH. GÜLSERENLER SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201301201312 0010 2021050766U7H0000011 2021050714U7U0000209 31.493,74
        8230149548 53200255596 YUSUF TARAKÇI YILDIZTABYA MAH. GÜLSERENLER SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201309201309 0015 2021050766U7H0000011 2021050714U7U0000207 26.676,54
        8230149548 53200255596 YUSUF TARAKÇI YILDIZTABYA MAH. GÜLSERENLER SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201311201311 0015 2021050766U7H0000011 2021050714U7U0000204 23.720,58
        8450274702 28087712128 SEFA TİRYAKİ TALATPAŞA MAH. HAYAL SK. B BLOK Kapı No:3 Daire No:4 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL 201907201907 0015 2023011866U7H0000011 2023011814U7U0000303 29.246,76
        Atışalanı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı - soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'un 103-106 maddelerine istinaden Vergi Dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen 15. günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup , telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerini süre ile Kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02104989
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