Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 15.11.2025 - 00:00
        İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞİ

        MÜKELLEFİN

        VERGİ

        VERGİ/CEZA

        BİLİNEN

        VERGİ VEYA

        VERGİNİN

        CEZANIN

        VERGİNİN

        CEZANIN

        ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI

        NUMARASI

        İHBARNAME NO

        ADRESİ

        CEZA DÖNEMİ

        NEVİ

        NEVİ

        MİKTARI

        MİKTARI

        TARKAN KUL

        5900451637

        2023053113U7u0000001

        ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. TEKSTİLKENT G2 BLOK 10 AD 1080ESENLER İSTANBUL

        2020/10-2020/12

        GGV

        VZ

        16.459,12

        49.377,36

        TARKAN KUL

        5900451638

        2023053113U7u0000003

        ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. TEKSTİLKENT G2 BLOK 10 AD 1080ESENLER İSTANBUL

        2020/1-2020/12

        GV

        VZ

        25.096,41

        75.289,23

        İNTERMAT KAĞIT MATBAA REK.MED.HİZ.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ

        4781024749

        2025021013U7t0000004

        ORUÇREİS MAH. 603.SOKAK YILMAZ APT.7/AESENLER İSTANBUL

        2020/1-2020/12

        KV

        VZ

        36.926,33

        111.256,74

        İNTERMAT KAĞIT MATBAA REK.MED.HİZ.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ

        4781024749

        2025021013U7t0000012

        ORUÇREİS MAH. 603.SOKAK YILMAZ APT.7/AESENLER İSTANBUL

        2020/10-2020/12

        KGV

        VZ

        36.926,33

        111.256,74

        İNTERMAT KAĞIT MATBAA REK.MED.HİZ.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ

        4781024749

        2025021013U7t0000030

        ORUÇREİS MAH. 603.SOKAK YILMAZ APT.7/AESENLER İSTANBUL

        2020/12-2020/12

        KDV

        VZ

        14.125,89

        42.855,42

        İNTERMAT KAĞIT MATBAA REK.MED.HİZ.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ

        4781024749

        2025021013U7t0000031

        ORUÇREİS MAH. 603.SOKAK YILMAZ APT.7/AESENLER İSTANBUL

        2020/11-2020/11

        KDV

        VZ

        10.928,85

        32.786,55

        Atışalanı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı - soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezaları nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'un 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerini süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02335305
        Yazı Boyutu