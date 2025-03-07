T.C.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

İşin Niteliği Üniversitemiz Yerleşkelerinde belirlenen 75 m²'lik alanın 3 adet AC ve 3 adet DC olmak üzere toplam 6 (Altı) adet Elektrikli Araç Şarj İstasyonu konumlandırılması amacıyla kiralaya verilmesi işi. İşin Yeri İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Reşitpaşa Mah. Katar Cad.

PK: 34467 Sarıyer/İSTANBUL İşin Süresi 3 (Üç) takvim yılıdır.

İdarenin a) Adı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI b) Adresi ITÜ Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Ayazağa Yerleşkesi 34469 Maslak SARIYER/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası 2122853097 - 2122853974 ç) İhale dokümanının görülebileceği yer Reşitpaşa Mh. Katar Cd. İTÜ Ayazağa Yerleşkesi No:2 İTÜ Rektörlük Binası 2. Kat 215 nolu oda Sarıyer/İSTANBUL d) Doküman satış bedeli 750,00.-TL. (YediyüzelliTürkLirası)

Yüz Ölçümü (m²) Cinsi Aylık Tahmini Kira Bedeli Geçici Teminat Tutarı (%3) İşin Süresi 75 Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 9.000,00.-TL. 9.720,00.-TL. 3 (Üç) Yıl

Gerçek kişiler için İhale tarihinden önce son altı ay içerisinde alınmış Nüfus Kayıt Örneği veya idare yetkililerince “Aslı İdarece Görülmüştür” şeklinde onaylanmış T.C Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi veya noter onaylı T.C Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı sureti, Gerçek kişiler için ihalenin yapıldığı yıl alınmış tasdikli ikametgâh belgesi Mevzuatı gereği ihalenin yapıldığı yılda alınmış kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar odası belgesi. Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belgeyi, Tüzel Kişi olması halinde; tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzer bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterdiğine dair belgeyi, Ortak Girişim olması durumunda ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için a ve b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, İmza Sirküleri, Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküsü veya şirket adına teklifte bulunacak kişilerin imza sirküleri ile Noterden onaylı vekâletnamesi. Ortak Girişim olması durumunda ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için a ve b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, Toplam ihale bedelinin %3’ ü tutarında geçici teminat tutarının İTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TR06 0001 5001 5800 7296 1554 37 nolu Iban numaralı hesabına yatırıldığına dair dekont aslı veya herhangi bir bankadan alınacak Teminat Mektubu Aslı (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir) İhale dokümanı alındı belgesi ve doküman satış bedeli dekontu. İsteklinin ortak girişim olması halinde: Ortakların her birinden yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve ortaklık sözleşmesi ile ortak girişim beyannamesi vermeleri gerekmektedir. İsteklilerin bağlı bulundukları Vergi Dairelerinden ilan tarihi içindeki ay veya sonrasında alınmış borcu olmadığına dair belge. İsteklilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumundan ilan tarihi içindeki ay veya sonrasında alınmış borcu olmadığına dair belge. Daha önce Üniversitemizce gerçekleştirilen benzer ihalelere katılıp, ihale uhdesinde kalan fakat sözleşme imzalamayanlar ile sözleşmesini tek taraflı fesheden gerçek/tüzel kişiler bu ihaleye katılamaz. Üniversitemizde mevcut olarak hizmet veren işletmelerden ihale tarihi itibariyle kira, su, elektrik ve ısınma giderleri vb. gibi borcu bulunan gerçek/tüzel kişiler bu ihaleye katılamaz. Mevcut kiracıların bu durumu belgelemek adına Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ndan alacakları “Borcu Yoktur” belgesini zarflarında sunmaları zorunludur. İsteklinin kendisi ve/veya ortaklarının her birinin ayrı ayrı son bir ay içinde alınmış Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge, vekâleten katılım varsa vekilin adli sicil kaydı olmadığına dair belge (Adli sicil kaydı bulunanlar bu kayıtla ilgili resmi belgeyi dosyaya koymak zorundadır. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamazlar) Aslı sunulmayan/sunulamayan belgelerin noter tasdik olması gerekmektedir. 2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen şahıslar, diğer Kanunlardaki hükümler gereğince ihaleye katılamayacak olanlar ile Üniversitemize herhangi bir borcu olanlar ihaleye katılamazlar.

Üniversitemiz Yerleşkelerinde belirlenen 75 m²'lik alanın 3 adet AC ve 3 adet DC olmak üzere toplam 6 (Altı) adet Elektrikli Araç Şarj İstasyonu konumlandırılması amacıyla 3 (Üç) yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulüyle kiraya verilecek olup, İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İhtiyaç duyulması veya firmanın talep ederek İdarenin yazılı onay vermesi halinde mevcut elektrikli araç şarj istasyonuna ilave olarak şarj istasyonu eklenebilecektir.İhaleye istekli olarak katılabilmek için doküman satın alınması zorunludur.İhale: Reşitpaşa Mh. Katar Cd. İTÜ Ayazağa Yerleşkesi No:2 İTÜ Rektörlük Binası 1. Kat İhale Komisyonu Toplantı odası Sarıyer/İSTANBUL adresinde2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.Madde 4.Tahmini kira bedeline KDV dâhil olmayıp ayrıca tahsil edilecektir.Madde 5. İhaleye istekli olarak katılmak isteyen gerçek/tüzel kişiler aşağıda belirtilen belgeleri: üzerinde iştirak edecekleri ihalenin adı ve kendi unvanları (kaşe-imza) bulunan kapalı zarf içerisinde İdaremize katılmak istedikleri ihale saatinden önce sunmak zorundadır.İhaleye istekli olarak katılacakların istenilen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar Reşitpaşa Mh. Katar Cd. İTÜ Ayazağa Yerleşkesi No:2 İTÜ Rektörlük Binası 2. Kat 215 nolu oda Sarıyer/İSTANBUL adresine Kapalı zarf içerisinde teslim etmeleri gerekmekte olup bu saatten sonra sunulacak belgeler dikkate alınmayacaktır. Posta ya da kargodan kaynaklı gecikmelerden ve doğan/doğacak sorunlardan gönderici sorumludur.İsteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta ya da kargo ile başvuruda bulunan istekliler istenilen belgelerle birlikte tekliflerini de yazılı olarak sunmaları gerekmekte olup bu teklifler başvuru sahibinin son teklifi olarak kabul edilecektir.Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.İLAN OLUNUR.