KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2024 YILI ABONE İŞLERİ 2. BÖLGE DAİRE BAŞKANLIĞI MÜTEFERRİK ASFALT YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/855985

1-İdarenin a) Adı : İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 34060 NURTEPE EYÜPSULTAN/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2123011554 - 2123016061 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : 2024 YILI ABONE İŞLERİ 2. BÖLGE DAİRE BAŞKANLIĞI MÜTEFERRİK ASFALT YAPIM İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 38.750 TON ASFALT KAPLAMA YAPILMASI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul ili, Avrupa yakası ilçeleri ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 730 (YediYüzOtuz) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.08.2024 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İSKİ Genel Müdürlük A-Blok Hizmet Binası Üst Zemin Kat (UZ-07 Nolu İhale Odası) - Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 PK: 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan AV Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üst yapı) benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Çevre Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: Hesaplamada kullanılacak formül: Değerlendirme Toplam Puanı (DP ) = Teklif Fiyatı Puanı (TP) + Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP) DP = TP + FDUP Teklif Fiyat Puanı (TP): 50 Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP): 50 Değerlendirme toplam puanı isteklinin “Teklif Fiyatı Puanı” ile “Fiyat Dışı Unsur Puanı” üzerinden alacağı puanlar toplanmak suretiyle yapılacaktır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, değerlendirme puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir. Puanlama sonucunda eşit puanlı tekliflerden, fiyatı daha düşük olan istekli, ekonomik açıdan avantajlı teklif sayılacaktır. ? Teklif Fiyatı Puanı ile ilgili açıklamalar: TP: Teklif fiyatı puanlaması Teklif fiyatı puanı; TP = (TTmin x 50) / TT formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif fiyat puanı, TTmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif tutarı, TT: İsteklinin teklif tutarı, ifade eder. ? Fiyat Dışı Unsur Puanı ile ilgili açıklamalar: FDUP = FDUP1 + FDUP2 FDUP: Fiyat Dışı Unsur Puanı (50 puan) FDUP1: Kalite Ve Maliyet Yapılarının Uyumu Puanlaması (49 puan) FDUP2: Kendi Malı Tesise Ait Nitelik Puanı (1 Puan) Fiyat dışı unsur puanı (FDUP), “Kalite Ve Maliyet Yapılarının Uyumu Puanlaması (FDUP1)” ile “Kendi Malı Tesise Ait Nitelik Puanlaması (FDUP2)” üzerinden alacağı puanlar toplanmak suretiyle belirlenecektir. ? Kalite Ve Maliyet Yapılarının Uyumu Puanlaması (FDUP1): Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlaması 49 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların isteklilerin toplam teklif tutarına oranı tabloda belirlenen oranlar içinde kaldığında (bu oranlar dahil) her bir iş kalemi için tabloda yer alan puanlar verilecektir, aksi hale puan verilmeyecektir. Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Sıra No Poz No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Ölçü Birimi Asgari Oran Azami Oran Puan 1 K.01 Finişer ile Asfalt Serilmesi ve Sıkıştırılması ton 50,2838% 54,3886% 25,00 2 K.02 Küçük Finişer ile Asfalt Serilmesi ve Sıkıştırılması ton 3,5232% 3,9269% 2,00 3 K.03 El İle Asfalt Serilmesi ve Sıkıştırılması ton 30,3310% 32,4975% 15,00 4 K.04 Asfalt Derzine İzolasyon Yapılması metre 5,8212% 6,0564% 3,00 5 K.05 Asfalt Kaplamanın Kazılması ve Sökülmesi metreküp 4,7520% 5,8080% 2,00 6 K.06 Mevcut Baca Kapaklarının Yol Üst Seviyesine Getirilmesi adet 1,7820% 2,1780% 1,00 7 K.07 Mevcut Yağmursuyu Izgaralarının Yol Üst Seviyesine Getirilmesi metre 0,8370% 1,0230% 1,00 TOPLAM PUAN 49,00 ? Kendi Malı Tesise Ait Nitelik Puanı (FDUP2) : Kendi malı tesise ait nitelik puanlaması 1 tam puan üzerinden yapılacaktır İsteklinin aşağıda özellikleri belirtilen plent ünitesinin kendi malı olması ve belgelemesi halinde 1 tam puan verilecektir. Kendi malı istenilen 1 adet asfalt plent ünitesine ait özellikler; Asfalt Plent Ünitesinin Kapasitesi: min. 150 ton /saat Asfalt Plent Ünitesinin Yeri: İstanbul ili sınırları içerisinde İstekliler kendi malı olan ve yukarıda özellikleri belirtilen plent ünitesine ait; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. (Ruhsatı, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporuna ilişkin ayırt edici bilgiler-Tarih, sayı vs.- Yeterlik Bilgileri Tablosunun veya Fiyat Dışı Unsur Tablosunun ilgili kısmında belirtilecektir) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş plent ünitesinin, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır. (Kira sözleşmesi ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğini gösterir belgelere ilişkin ayırt edici bilgiler-Tarih, sayı vs.- Yeterlik Bilgileri Tablosunun veya Fiyat Dışı Unsur Tablosunun ilgili kısmında belirtilecektir) İstekliler istenen asfalt plentlerinin kurulum yeri ve kapasitelerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya Sanayi Odası Kapasite Raporu ile belgelendirecektir. (Kapasite raporuna ilişkin ayırt edici bilgiler-Tarih, sayı vs.- Yeterlik Bilgileri Tablosunun veya Fiyat Dışı Unsur Tablosunun ilgili kısmında belirtilecektir) İş ortaklığında, kendi malı plent ünitesi ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanabilir. İstekli tarafından kendi malı tesise ait olarak sunulan belgeler; Puan İsteklinin min. 150 ton /saat kapasiteli ve İstanbul ili sınırları içerisinde yer alan asfalt plenti ünitesine sahip olduğunun veya finans ya da kiralama yolu ile edinilmiş olduğunun belgelendirilmesi durumunda; 1 İsteklinin min. 150 ton /saat kapasiteli ve İstanbul ili sınırları içerisinde yer alan asfalt plenti ünitesine sahip olduğunun veya finans ya da kiralama yolu ile edinilmiş olduğunun belgelendirilmemesi durumunda; 0

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

18 Mart 2017 tarih ve 30011 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki Yapım İhalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan “N” katsayısı “1,00” olarak belirlenmiştir.