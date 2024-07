İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: Hesaplamada kullanılacak formül: Değerlendirme Toplam Puanı (DP ) = Teklif Fiyatı Puanı (TP) + Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP) DP = TP + FDUP Teklif Fiyat Puanı (TP): 50 Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP): 50 Değerlendirme toplam puanı isteklinin “Teklif Fiyatı Puanı” ile “Fiyat Dışı Unsur Puanı” üzerinden alacağı puanlar toplanmak suretiyle yapılacaktır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, değerlendirme puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir. Puanlama sonucunda eşit puanlı tekliflerden, fiyatı daha düşük olan istekli, ekonomik açıdan avantajlı teklif sayılacaktır. ? Teklif Fiyatı Puanı ile ilgili açıklamalar: TP: Teklif fiyatı puanlaması Teklif fiyatı puanı; TP = (TTmin x 50) / TT formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif fiyat puanı, TTmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif tutarı, TT: İsteklinin teklif tutarı, ifade eder. ? Fiyat Dışı Unsur Puanı ile ilgili açıklamalar: FDUP = FDUP1 + FDUP2 FDUP: Fiyat Dışı Unsur Puanı (50 puan) FDUP1: Kalite Ve Maliyet Yapılarının Uyumu Puanlaması (49 puan) FDUP2: Kendi Malı Tesise Ait Nitelik Puanı (1 Puan) Fiyat dışı unsur puanı (FDUP), “Kalite Ve Maliyet Yapılarının Uyumu Puanlaması (FDUP1)” ile “Kendi Malı Tesise Ait Nitelik Puanlaması (FDUP2)” üzerinden alacağı puanlar toplanmak suretiyle belirlenecektir. ? Kalite Ve Maliyet Yapılarının Uyumu Puanlaması (FDUP1): Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlaması 49 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların isteklilerin toplam teklif tutarına oranı tabloda belirlenen oranlar içinde kaldığında (bu oranlar dahil) her bir iş kalemi için tabloda yer alan puanlar verilecektir, aksi hale puan verilmeyecektir. Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Sıra No Poz No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Ölçü Birimi Asgari Oran Azami Oran Puan 1 K.01 Finişer ile Asfalt Serilmesi ve Sıkıştırılması ton 50,2838% 54,3886% 25,00 2 K.02 Küçük Finişer ile Asfalt Serilmesi ve Sıkıştırılması ton 3,5232% 3,9269% 2,00 3 K.03 El İle Asfalt Serilmesi ve Sıkıştırılması ton 30,3310% 32,4975% 15,00 4 K.04 Asfalt Derzine İzolasyon Yapılması metre 5,8212% 6,0564% 3,00 5 K.05 Asfalt Kaplamanın Kazılması ve Sökülmesi metreküp 4,7520% 5,8080% 2,00 6 K.06 Mevcut Baca Kapaklarının Yol Üst Seviyesine Getirilmesi adet 1,7820% 2,1780% 1,00 7 K.07 Mevcut Yağmursuyu Izgaralarının Yol Üst Seviyesine Getirilmesi metre 0,8370% 1,0230% 1,00 TOPLAM PUAN 49,00 ? Kendi Malı Tesise Ait Nitelik Puanı (FDUP2) : Kendi malı tesise ait nitelik puanlaması 1 tam puan üzerinden yapılacaktır İsteklinin aşağıda özellikleri belirtilen plent ünitesinin kendi malı olması ve belgelemesi halinde 1 tam puan verilecektir. Kendi malı istenilen 1 adet asfalt plent ünitesine ait özellikler; Asfalt Plent Ünitesinin Kapasitesi: min. 150 ton /saat Asfalt Plent Ünitesinin Yeri: İstanbul ili sınırları içerisinde İstekliler kendi malı olan ve yukarıda özellikleri belirtilen plent ünitesine ait; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. (Ruhsatı, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporuna ilişkin ayırt edici bilgiler-Tarih, sayı vs.- Yeterlik Bilgileri Tablosunun veya Fiyat Dışı Unsur Tablosunun ilgili kısmında belirtilecektir) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş plent ünitesinin, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır. (Kira sözleşmesi ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğini gösterir belgelere ilişkin ayırt edici bilgiler-Tarih, sayı vs.- Yeterlik Bilgileri Tablosunun veya Fiyat Dışı Unsur Tablosunun ilgili kısmında belirtilecektir) İstekliler istenen asfalt plentlerinin kurulum yeri ve kapasitelerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya Sanayi Odası Kapasite Raporu ile belgelendirecektir. (Kapasite raporuna ilişkin ayırt edici bilgiler-Tarih, sayı vs.- Yeterlik Bilgileri Tablosunun veya Fiyat Dışı Unsur Tablosunun ilgili kısmında belirtilecektir) İş ortaklığında, kendi malı plent ünitesi ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanabilir. İstekli tarafından kendi malı tesise ait olarak sunulan belgeler; Puan İsteklinin min. 150 ton /saat kapasiteli ve İstanbul ili sınırları içerisinde yer alan asfalt plenti ünitesine sahip olduğunun veya finans ya da kiralama yolu ile edinilmiş olduğunun belgelendirilmesi durumunda; 1 İsteklinin min. 150 ton /saat kapasiteli ve İstanbul ili sınırları içerisinde yer alan asfalt plenti ünitesine sahip olduğunun veya finans ya da kiralama yolu ile edinilmiş olduğunun belgelendirilmemesi durumunda; 0