Yapı ve Tesislerin Kiraya Verilmesi İlanı

İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi 174/1 ve 178 /1 parselde kayıtlı 1.642.243 m2 devlet ormanı üzerinde bulunan, golf tesisi, hizmet binaları ve müştemilatının 10 yıl süreyle kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.



1-İdarenin :

Adresi: Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi No:267/1 Sarıyer/İSTANBUL Telefon ve faks numarası: 0212 262 77 09 10 hat- 0212 262 18 76 Elektronik posta adresi: istanbulobm@ogm.gov.tr

2-Yapı ve Tesislerin Kiraya Verilmesi İşinin :

İşin Adı: 6831 sayılı Orman Kanununa Tabi Ormanlık Alan Üzerindeki İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seymen Mah. Otel, Golf villaları, golf tesisleri ve binicilik tesisleri kiraya verilmesi işi. Nevi, niteliği ve miktarı (Fiziki) : İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi, 174 / 1 ve 178 / 1 parselde kayıtlı 1.642.243 m2 devlet ormanı üzerine yayılmış, OGM Özel Bütçe Sabit Kıymetlerine kayıtlı; toplam 62.200 m2 kapalı alanlı binalar, 1.034 m2 kapalı alanlı sundurmalar-çelik konstrüksiyon garajlar, toplam 2.095 m2 açık havuzlar, toplam 23.999 m2 göletler, toplam 13.892 m2 sert zemin, toplam 56.331 m2 yol, toplam 375.101 m2 golf sahası, toplam 23.032 m2 muhtelif tesisler (Otopark, helikopter pisti, tenis sahası, futbol sahası, basketbol sahası) 10 yıl süreyle 2886 sayılı devlet ihale kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiraya verilmesi işidir. Yeri: İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi 174/1 ve 178/1 parsel. Tahmin edilen ilk yıl kira bedeli: 11.050.000,00TL (on bir milyon elli bin TL) Her türlü vergi, KDV, resim, harç ve benzeri giderler hariç. Geçici teminat miktarı: Geçici teminat bir yıllık tahmin edilen kira bedeli üzerinden alınır. Oranı %3, tutarı 331.500,00 TL (Üç yüz otuz bir bin beş yüz TL) Kira süresi: 10 (On) yıldır.

3-İhalenin

Yapılacağı yer: İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 267/1 Sarıyer/İSTANBUL ( I Nolu İdare Binası 2. Kat, Toplantı Salonu) Tarihi ve saati: 22/03/2024- Cuma günü saat 11:00

4- İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları ve yeterlilik kriterleri ile teklifleri kapsamında istenilen belgeler:

İstekliler, şekli ve içeriği bu işe ait şartnamede belirlenen geçici teminatı vereceklerdir. İstekliler, şekli ve içeriği bu işe ait şartnamede belirlenen teklif mektubu vereceklerdir. Teklif mektubunda; ihale tarihi itibariyle; Türkiye’de mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve kesinleşmiş vergi borcu olmadığını belirteceklerdir ve buna ait belgeleri Teklif zarfına koyacaktır. Aksi takdirde isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacak. İstekliler, teklif mektubunda ihaleye gireceği kiralık tesise ilişkin tüm bilgileri aldıklarını; binalarda güçlendirme, Büyük Onarım ve golf sahalarındaki bakım maliyetlerinin kiradan düşülmesi, İdarenin bu masrafları karşılaması veya kira süresi uzatımı gibi, ihaleden sonra ve kiralama süresince herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını belirteceklerdir. İhale dokümanının satın alındığına dair belge teklif zarfının içinde vereceklerdir. Yasal yerleşim yeri belgesi (ikametgâh, adres bilgilerini içerir ticaret sicil gazetesi, vb) vereceklerdir. Nüfus Kayıt Örneği vereceklerdir. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge vereceklerdir. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vereceklerdir. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi vereceklerdir. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri vereceklerdir. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişi noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi verecektir. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi vereceklerdir. Yukarıda belirtilen (a-k) belgelerini teklifleri kapsamında sunmaları şarttır. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler. İhaleye kamu kurumu katılması durumunda; Kurumun yetkili amirinin imzası, mührü ile kurumun antetli yazısı ile doküman almaya, ihaleye katılmaya ve pey sürmeye yetkili olduğuna dair yetki belgesi yeterli olacaktır. İhaleye katılacak istekliler şekli ve içeriği idarece belirlenen “Yer Görme Belgesi” sunacaktır.

5- İhale Şartnamesi ve ekler (ihale dokümanı) : İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, 2. Kat ( Maslak Mah., Büyükdere Cad., No:267/1, Sarıyer/İSTANBUL ) adresinde bulunan ihale biriminde görülebilir ve doküman bedeli olan 2.000,00 TL. (İki bin TL)’ nın İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Muhasebe Birimi’nin T.C. Ziraat Bankası Sarıyer Şubesi TR640001000956470301335001 numaralı hesabına yatırılmasını müteakip (İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İhale birimi görevlisinden temin edilebilir) İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (ihale dokümanı) satın almaları zorunludur. İhale dokümanı CD olarak satılacaktır.

6- Tekliflerin Sunulma Şekli

6.1- Teklif mektubu, bir zarfa (İç zarf) konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak mühürlenir veya kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Dış zarfın da yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakamla ve yazı ile açık ve birbirine uygun olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

6.2- Teklifler 22/03/2024- Cuma günü Saat: 10:59’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ihale birimi görevlisine teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez açılmadan istekliye iade edilir.

6.3- Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale birim görevlisine ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirilmeye alınmaz.

6.4- İhale görevlisi tarafından Komisyon başkanlığına teslim edilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

7- İstekliler tekliflerini, kiraya verilecek yapı ve tesislere ait tahmin edilen ilk yıl kira bedeli üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; kiraya verilecek yapı ve tesislere ait tahmin edilen ilk yıl kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

8- İhale üzerinde kalan istekli, bu işe ait şartnamenin 10’uncu maddesinde belirtilen bildirim süresinin bitimini izleyen günden itibaren on beş (15) gün içinde;

Kesin teminatı yatıracaktır (İhale bedelinin % 6’sı). Her türlü vergi, KDV, resim ve harçları ödeyecektir. İhale bedelini İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Muhasebe Birimi’nin T.C. Ziraat Bankası Sarıyer Şubesi TR640001000956470301335001 numaralı hesabına, nakden ve peşin olarak yatıracaktır.

9- İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.

10-İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

ÖZEL HUSUSLAR

1-İhale konusu Tesisleri İhaleye teklif verecek Firma bir İnşaat Mühendisi ile birlikte yerinde görecek, Tesislerin durumu görüldüğüne dair Yer gördü belgesi idareye verecektir.

2-Tesislerin büyük onarım ihtiyacı olduğundan ve büyük onarım deprem testinden sonra çıkan sonuca göre projelendirilecek ve idareye onaylatılacaktır. İdare onayına müteakip inşaat faaliyetine başlanacaktır. İdare tarafından onaylanan proje doğrultusunda onarımlar en fazla 2 (iki) yıl içinde bitirilecektir.

3-İnşaat süresince kira ödenecek ve firma herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.

4-İnşaata ait resmi kurumlara ödenecek harçlar vb. her türlü giderler inşaat giderleri ihaleyi alan firma tarafından karşılanacaktır.

İLAN OLUNUR.