Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ B SANTRALI GAZ TÜRBİNİ İÇİN GAZ ALGILAMA PANELİ ALIMI

        İlandır
        Giriş: 30.03.2025 - 00:00

        İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
        B SANTRALI GAZ TÜRBİNİ İÇİN GAZ ALGILAMA PANELİ ALIMI

        İHALE KAYIT NUMARASI : 2025/495708

        1-) İDARENİN :

        a ) Adresi : Yakuplu Mah. Gençosman Cad. No:2 Beylikdüzü-İSTANBUL

        b ) Telefon ve Faks No : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 875 10-13
        c ) Elektronik posta adresi : mesut.aslan@euas.gov.tr
        2-) İHALE KONUSUNUN :
        a) Niteliği : Gaz Türbini İçin Gaz Algılama Paneli Alımı
        b)Türü : Mal Alımı
        c) Dosya No : 2025 / 06
        d) Şartname Bedeli : 240,00 TL .
        e) Hizmetin Teslim Yeri : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü
        f) İşin Süresi : Sözleşme imza tarihinden itibaren 155 (yüzellibeş) takvim günüdür.
        3-) İHALENİN :
        a ) Yapılacağı Yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü
        b ) Tarihi ve Saati : 22.04.2025 Salı günü – Saat 11.00’da
        4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü, Yakuplu Mah. Gençosman Cad. No:2 Beylikdüzü-İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 240,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.
        5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 22.04.2025 Salı günü – Saat 11:00’a kadar EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
        6-)Bu ihale Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02200478
        Yazı Boyutu