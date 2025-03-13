İSTANBUL DEFTERDARLIĞI

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI









1-Satışı yapılacak gayrimenkul: Kirazlıdere Mah. Gömlekçi Sk. A1-A2 Blok No:2A A Girişi İç Kapı No:2 (ID:100419942) Çekmeköy / İSTANBUL adresindeki gayrimenkulün TAM hissesi.





2-Gayrimenkulün durumu ve hususi vasıfları: İlgili gayrimenkul; Çekmeköy Tapu Müdürlüğü F22d25d2b Pafta, 432 Ada , 2 parsel, 607,62 m² m² yüzölçümlü parsel üzerinde, TAM hisse paylı taşınmazın A Girişi toplam 11 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır; Satışa konu A Girişi 2 Bağımsız Bölüm Numaralı "Daire"Nitelikli Taşınmaz; Kat irtifakına esas onaylı projesinde , zemin katta , bina giriş yönüne ön cephede ,Gömlekçi Sokak üzerinden bakılınca sol cephede yer almaktadır. Onaylı projesinde antre , salon , oda , kapalı balkon , mutfak , banyo , duş , balkon alanlarından oluşmakta olup , brüt 74 m²'dir.





3-Gayrimenkulün artırmaya esas olan biçilmiş rayiç değeri: 3.200.000,00 T.L. (Üç Milyon İki Yüz Bin Türk Lirası) (%1 KDV hariç)





4-Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün rayiç değeri üzerinden ( %7,5 nispetinde) 240.000,00 T.L. ( İki Yüz Kırk Bin Türk Lirası) teminat yatırması gerekmektedir. Teminat olarak; para, banka teminat mektubu, sigorta şirketlerince verilen kefalet senedi, Hazine Tahvil ve Bonoları, hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahviller “bu esham ve tahviller teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanı ile değerlendirilerek” kabul edilecektir.





5-Gayrimenkulün birinci artırması 08/04/2025 Salı günü saat 14:00’da açık artırma suretiyle İstanbul Defterdarlığı/Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü/Satış Komisyonu Başkanlığı’nca, Akşemsettin Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:56 Fatih/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.





6-İlgilenenler gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesini Sarıgazi Vergi Dairesi Müdürlüğü’ nden alabilecek veya görebileceklerdir.





7-Gayrimenkul teminatı para olarak verilecekse, satış saatinden bir saat evvel 13:00'a kadar Satış Komisyonu’nun toplandığı vergi dairesi veznesine (Alacaklı Sarıgazi Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün emanet hesabına) yatırılacak, diğer teminat araçlarını verecekler ise satış tarihinin bir gün öncesi saat 16.00’a kadar Sarıgazi Vergi Dairesi’ne teslim ederek, karşılığında alınacak Emanet Makbuzu (Emanet Mektubu) satış saatinden bir saat öncesine kadar İstanbul Defterdarlığı/Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü/Satış Komisyonu Başkanlığı’na ibraz edilecektir.





Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde, alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecek olup, malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı kanun kapsamında doğacak yükümlülüklere karşılık teminattan mahsup edilecek, mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise; bu tutarın doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.





8- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini 2.400.000-TL. Yi (İki Milyon Dört Yüz Bin Türk Lirası) bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırımın 7 gün daha uzatılarak, 7 gün sonra aynı mahalde 15/04/2025 Salı günü saat 14:00’da tekrar artırmaya çıkartılacaktır.





9- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.









Yukarıda yazılı olan hususların dışında başkaca bilgi almak isteyenler İstanbul Defterdarlığı Sarıgazi Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra - Satış Servisi’ne müracaat edebilirler.



