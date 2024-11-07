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        İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 08.11.2024 - 00:00
        Araç Satış İhale İlanı
        İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
        (Taşınır ve Tasfiye Şube Müdürlüğü)
        Aşağıda nitelikleri belirtilen araçların satışı, hizalarında belirtilen tarih ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" İle yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
        1- İdarenin
        a) Adresi : Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9A 34746 Ataşehir/İSTANBUL
        b) Telefon ve faks numarası : 0 216 687 44 00 - 0216 687 44 06
        c) Elektronik posta adresi : istanbul@csb.gov.tr
        d) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https//istanbul.csb.gov.tr
        2 İhalenin
        a) Yapılacağı yer : Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9A 34746 Ataşehir/İSTANBUL İhale Salonu

        3-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
        3.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
        3.1.1 Geçici Teminat; İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % 30'u oranında geçici teminat alınır.
        Teminat olarak kabul edilecek değerler:
        1. Nakit olarak geçici teminat bedelinin Muhasebe Müdürlüklerine veya Mal müdürlüklerine yatırıldığına dair belgenin,
        2. Nakit türünden ödeme yapılmayacaksa (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir.) Banka Teminat Mektubu ile ihaleye katılmak istenmesi halinde ise; "Verilecek Teminat Mektubunun İşin Özelliğini Belirtir, Geçici, Süresiz, Limit İçi Olması" ve "teyit yazısı" ile birlikte ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.
        3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler
        Türk Parası Olarak Yatırılacak geçici teminatlar İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Emlak Katılım Bankası Merkez Şube Müdürlüğü Nezdindeki TR26 0021 1000 0005 2214 8000 02 IBAN nolu hesabına yatırılması ve makbuzlarının idareye sunulması gerekir,
        3.1.2 Gerçek Kişilerin; Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, (İKAMETGÂH BELGESİ, e devlet üzerinden veya ilgili kurumlardan alınabilir.) T.C. kimlik numarasını gösterir arkalı önlü çekilmiş NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ vermeleri gerekmektedir. (her dosya için ayrı ayrı)

        3.1.3 Tüzel kişilerin;
        1.İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
        2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname,
        3. Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
        4. İhalelere ait Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilin de İhale Servisinde görülebilir. Artırmaya girenler, satılığa çıkarılan araçları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır.
        5. Araçların Bulunduğu yer İstanbul Defterdarlığı ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı otoparklarında bulunan araçlar 15.11.2024 tarihinde saat 10:00-15:00 saatleri arasında kurum personelimiz eşliğinde isteklilere gösterilecektir.
        6- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
        7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Postadaki meydana gelecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
        8- İhale İlanı https://istanbul.csb.gov.tr adresinden DUYURULAR sayfasından görülebilir.
        9- Taşınır ve Tasfiye Şube Müdürlüğü Araç Servisi İrtibat Tel :0 (216) 686 20 00
        Sıra No Dosya No Plaka No Markası/Modeli/Niteliği Model Yılı Yakıt Türü Bulunduğu Yer Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati Diğer Özellikler
        1 34130513070 SK 7303 BI Schmitz Dorse 2004 _ Zaloğlu Çatalca Yediemin Otoparkı 215.000,00 64.500,00 18.11.2024 10:00 Şartnamede Belirtilmiştir
        2 34130513054 34 RA 5525 Ford Transit 350 L Van Kamyonet (Kapalı Kasa) 2006 Dizel Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 195.000,00 58.500,00 18.11.2024 10:10 Şartnamede Belirtilmiştir
        3 34130513076 34 LAP 587 Citroen Jumper Minibüs 2014 Dizel Orhanlı Deposu Otoparkı Tuzla 390.000,00 117.000,00 18.11.2024 10:20 Şartnamede Belirtilmiştir
        4 34130513068 34 RRB 93 Jeep Grand Cherokee Otomobil 1993 Benzinli Orhanlı Deposu Otoparkı Tuzla 270.000,00 81.000,00 18.11.2024 10:30 Şartnamede Belirtilmiştir
        5 34030513073 34 HE 5552 Citroen Junper FT Otobüs 2011 Dizel Zaloğlu Çatalca Yediemin Otoparkı 275.000,00 82.500,00 18.11.2024 10:40 Şartnamede Belirtilmiştir
        6 34130513060 34 VG 2716 Peugeot Boxer Van Kamyonet 2006 Dizel Zaloğlu Çatalca Yediemin Otoparkı 200.000,00 60.000,00 18.11.2024 10:50 Şartnamede Belirtilmiştir
        7 34130512972 34 KN 8574 Fiat Ducato Minibüs 2014 Dizel AFM Yediemin Otoparkı Büyükbakkalköy Araç Deposu 400.000,00 120.000,00 18.11.2024 11:00 Şartnamede Belirtilmiştir
        8 34130513058 34 LA 7429 Fiat Doblo Premio Kamyonet 2015 Dizel Otim Yediemin Otoparkı 320.000,00 96.000,00 18.11.2024 11:10 Şartnamede Belirtilmiştir
        9 34130513055 34 ZF 5436 Renault Master Panelvan Kamyonet 2008 Dizel Beyköy Yediemin Otoparkı 190.000,00 57.000,00 18.11.2024 11:20 Şartnamede Belirtilmiştir
        10 34130513086 34 BUU 402 Iveco Daily Kamyonet 2019 Dizel Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 700.000,00 210.000,00 18.11.2024 11:30 Şartnamede Belirtilmiştir
        11 34130513083 34 HCE 209 Fiat Fiorino Kamyonet 2019 Dizel Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 300.000,00 90.000,00 18.11.2024 11:40 Şartnamede Belirtilmiştir
        12 34130513084 07 AUP 248 Fiat Doblo Kamyonet 2014 Dizel Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 250.000,00 75.000,00 18.11.2024 13:30 Şartnamede Belirtilmiştir
        13 34130513085 34 DB 722 HYUNDAI Accent 1.3 LS Otomobil 1998 Benzin+LPG Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 120.000,00 36.000,00 18.11.2024 13:40 Şartnamede Belirtilmiştir
        14 34130513087 34 MJ 5217 KIA Stonic Otomobil 2023 Benzinli Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 900.000,00 270.000,00 18.11.2024 13:50 Şartnamede Belirtilmiştir
        15 34130513098 77 MA 3560 MERCEDES BENZ C 200 AMG Otomobil 2022 Elektrik+Benzin Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 2.500.000,00 750.000,00 18.11.2024 14:00 Şartnamede Belirtilmiştir
        16 34130512998 34 TN 4147 Renault Yeni Clio Extre 1.5 DCI BAZ Otomobil 2011 Dizel Feslipaşa Yediemin Otoparkı
        Avcılar        		 200.000,00 60.000,00 18.11.2024 14:10 Şartnamede Belirtilmiştir
        17 34130512996 06 AV 500 BMW 3.20 D Otomobil 2002 Dizel Kutay Baran Yediemin Otoparkı
        Kartal        		 260.000,00 78.000,00 18.11.2024 14:20 Şartnamede Belirtilmiştir
        18 34130513030 41 HY 115 Tırsan Maxıma (XS) Dorse 2021 _ Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 690.000,00 207.000,00 18.11.2024 14:30 Şartnamede Belirtilmiştir
        19 34130513009 34 HBR 633 RENAULT Master 2,5 DCI Minibüs 2006 Dizel Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 115.000,00 34.500,00 18.11.2024 14:40 Şartnamede Belirtilmiştir
        20 34130513006 34 AFT 150 HYUNDAI Starex CRDI Kamyonet 2006 Dizel Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 120.000,00 36.000,00 18.11.2024 14:50 Şartnamede Belirtilmiştir
        21 34130513007 06 AH 2346 Ford Turneo Connect (Kapalı Kasa) Kamyonet 2004 Dizel Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 150.000,00 45.000,00 18.11.2024 15:00 Şartnamede Belirtilmiştir
        22 34130512909 34 YM 3193 Volkswagen Volt LT 35 2.5 Otobüs 2006 Dizel Kınalı Yediemin Otoparkı
        Silivri        		 150.000,00 45.000,00 18.11.2024 15:10 Şartnamede Belirtilmiştir
        23 34130512953 34 MG 3468 BMW 3.16 i Otomobil (AA Sedan) 2012 Benzinli Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 600.000,00 180.000,00 18.11.2024 15:20 Şartnamede Belirtilmiştir
        24 34130512951 41 AKM 939 Ford Fiesta Van 1.4 TDCI Kamyonet 2006 Dizel Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 125.000,00 37.500,00 18.11.2024 15:30 Şartnamede Belirtilmiştir
        25 34130512906 34 NTZ 21 Fiat Doblo Cargo Maxi STD 1.9D Kamyonet 2002 Dizel Timur Yediemin Otoparkı
        Silivri        		 90.000,00 27.000,00 18.11.2024 15:40 Şartnamede Belirtilmiştir
        26 34130512792 63 FM 355 MERCEDES BENZ 1840/LS Yarı Römörk Çekici 2003 Dizel Zaloğlu Kestanelik Yediemin Otoparkı 850.000,00 255.000,00 19.11.2024 10:00 Şartnamede Belirtilmiştir
        27 34130512793 31 DS 226 Ar-İş Frigorifik Dorse 2001 - Zaloğlu Kestanelik Yediemin Otoparkı 200.000,00 60.000,00 19.11.2024 10:10 Şartnamede Belirtilmiştir
        28 34130513089 39 ACY 188 Volkswagen Transporter 2.0 TDI Kamyonet 2021 Dizel Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 690.000,00 207.000,00 19.11.2024 10:20 Şartnamede Belirtilmiştir
        29 34130512988 22 ACP 490 HYUNDAI Accent 1.5 CRD Otomobil 2002 Dizel Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 140.000,00 42.000,00 19.11.2024 10:30 Şartnamede Belirtilmiştir
        30 34130513046 33 AVL 91 Renault Premıum 440.19 T Çekici 2009 Dizel Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 800.000,00 240.000,00 19.11.2024 10:40 Şartnamede Belirtilmiştir
        31 34130512948 KS 124 ML Scania R 420 Çekici 2016 Dizel Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 1.450.000,00 435.000,00 19.11.2024 10:50 Şartnamede Belirtilmiştir
        32 34130512933 31 MN 551 HYUNDAI MCT Accent Otomobil 2011 Benzin+LPG Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 190.000,00 57.000,00 19.11.2024 11:00 Şartnamede Belirtilmiştir
        33 34130513088 34 AH 2693 Iveco 35 C 11 V DAILY VAN-VHB Kamyonet 2005 Dizel Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 280.000,00 84.000,00 19.11.2024 11:10 Şartnamede Belirtilmiştir
        34 34130513019 34 FSG 370 Volkswagen Caddy BB Van kamyonet 2016 Dizel Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 340.000,00 102.000,00 19.11.2024 11:20 Şartnamede Belirtilmiştir
        35 34130513091 34 DR 9223 Renault Master Van 12 6M3 2.5 DCI Kamyonet 2007 Dizel Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 115.000,00 34.500,00 19.11.2024 11:30 Şartnamede Belirtilmiştir
        36 34130513096 34 BYC 946 Volkswagen Transporter 2.0 TDI BB VAN Kamyonet 2018 Dizel Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 540.000,00 162.000,00 19.11.2024 11:40 Şartnamede Belirtilmiştir
        37 34130513094 6 SI 4800 Renault Magnum T 4X2 Çekici 2007 Dizel Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 700.000,00 210.000,00 19.11.2024 13:30 Şartnamede Belirtilmiştir
        38 34130513090 39 ADC 297 Ford Focus Otomobil 2005 Benzin+LPG Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 240.000,00 72.000,00 19.11.2024 13:40 Şartnamede Belirtilmiştir
        39 34130513095 34 DM 4605 Fiat Doblo Cargo 1,2 Actual FP Kamyonet 2005 Benzin+LPG Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 95.000,00 28.500,00 19.11.2024 13:50 Şartnamede Belirtilmiştir
        40 34130513097 34 CYS 371 Volkswagen Passat 1.4 TSI TRE Otomobil 2009 Benzinli Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 390.000,00 117.000,00 19.11.2024 14:00 Şartnamede Belirtilmiştir
        41 34130513092 34 DLP 819 Toyota Corolla Otomobil 2020 Elektrik+Benzin Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 710.000,00 213.000,00 19.11.2024 14:10 Şartnamede Belirtilmiştir
        42 34130512488 34 LAJ 488 FIAT Ducato 2.8 JTD Minibüs (CA Tek Katlı) 2004 Dizel Zaloğlu Kestanelik Yediemin Otoparkı 90.000,00 27.000,00 19.11.2024 14:20 Şartnamede Belirtilmiştir
        43 34130512977 34 UU 5472 Citroen Jumper Minibüs 2012 Dizel Zaloğlu Kestanelik Yediemin Otoparkı 220.000,00 66.000,00 19.11.2024 14:30 Şartnamede Belirtilmiştir
        44 34130513010 34 NH 5164 Ford Transit (BB Van) Kamyonet 2015 Dizel Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 300.000,00 90.000,00 19.11.2024 14:40 Şartnamede Belirtilmiştir
        45 34130513029 34 CIG 741 Renault Fluence Business 1.5 DCI Otomobil 2012 Dizel Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 280.000,00 84.000,00 19.11.2024 14:50 Şartnamede Belirtilmiştir
        46 34130513025 34 MH 5708 HYUNDAI H1 3 Van Team kapalı kasa Kamyonet 2009 Dizel Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 250.000,00 75.000,00 19.11.2024 15:00 Şartnamede Belirtilmiştir
        47 34130512981 34 MJ 1288 HYUNDAI H1 3 Panel van Select Kapalı Kasa Kamyonet 2008 Dizel Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 250.000,00 75.000,00 19.11.2024 15:10 Şartnamede Belirtilmiştir
        48 34130512986 59 ADE 900 HYUNDAI H100 Panelvan DLX - Kapalı kasa Kamyonet 2000 Dizel Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 75.000,00 22.500,00 19.11.2024 15:20 Şartnamede Belirtilmiştir
        49 34130513051 35 DA 4333 Volkswagen Golf AC Steyşın 1.6 TDI BMT 105 PS COM Otomobil 2012 Dizel Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 415.000,00 124.500,00 19.11.2024 15:30 Şartnamede Belirtilmiştir
        50 34130513093 34 FDK 401 Gaz Gazelle GCV Next BB Van Kamyonet 2022 Dizel Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 465.000,00 139.500,00 19.11.2024 15:40 Şartnamede Belirtilmiştir
        51 34130513052 34 D 0578 Hyundai H100 STDHD Kamyonet 2000 Dizel Zeytinburnu Başaran Yediemin Otoparkı
        Zeytinburnu        		 75.000,00 22.500,00 20.11.2024 10:00 Şartnamede Belirtilmiştir
        52 34130513028 34 HZ 1957 FIAT Ducato 250 Minibüs 2012 Dizel Sena Yediemin Otoparkı
        Kurtköy        		 270.000,00 81.000,00 20.11.2024 10:10 Şartnamede Belirtilmiştir
        53 34130512908 34 YM 7822 Volkswagen Passat 1.6 FSI Trend Otomobil 2005 Benzinli Zaloğlu Kestanelik Yediemin Otoparkı 320.000,00 96.000,00 20.11.2024 10:20 Şartnamede Belirtilmiştir
        54 34130513042 73 AAF 299 Ford Cargo 1838T 4X2 HR Çekici 2012 Dizel Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 700.000,00 210.000,00 20.11.2024 10:30 Şartnamede Belirtilmiştir
        55 34130512984 23 ACL 257 Ford Transit 350 L Minibüs 2006 Dizel Topkapı Yediemin Otoparkı
        Fatih        		 200.000,00 60.000,00 20.11.2024 10:40 Şartnamede Belirtilmiştir
        56 34130513027 59 FC 390 Chevrolet Aveo Otomobil 2013 Dizel Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 270.000,00 81.000,00 20.11.2024 10:50 Şartnamede Belirtilmiştir
        57 34130513021 34 FES 138 Volkswagen T-Roc Otomobil 2022 Benzinli Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 1.100.000,00 330.000,00 20.11.2024 11:00 Şartnamede Belirtilmiştir
        58 34130513014 19 ABJ 045 Ford Transit 350 L Minibüs 2004 Dizel Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 175.000,00 52.500,00 20.11.2024 11:10 Şartnamede Belirtilmiştir
        59 34130513047 34 NY 2341 Mercedes-Benz Vito Minibüs 2015 Dizel Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 435.000,00 130.500,00 20.11.2024 11:20 Şartnamede Belirtilmiştir
        60 34130513041 73 AAU 044 Orthaus Dorse 2014 - Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı 250.000,00 75.000,00 20.11.2024 11:30 Şartnamede Belirtilmiştir
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02114999
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