İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 08.11.2024 - 00:00
Araç Satış İhale İlanı
İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
(Taşınır ve Tasfiye Şube Müdürlüğü)Aşağıda nitelikleri belirtilen araçların satışı, hizalarında belirtilen tarih ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" İle yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|1-
|İdarenin
|a)
|Adresi
|:
|Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9A 34746 Ataşehir/İSTANBUL
|b)
|Telefon ve faks numarası
|:
|0 216 687 44 00 - 0216 687 44 06
|c)
|Elektronik posta adresi
|:
|istanbul@csb.gov.tr
|d)
|İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
|:
|https//istanbul.csb.gov.tr
|2
|İhalenin
|a)
|Yapılacağı yer
|:
|Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9A 34746 Ataşehir/İSTANBUL İhale Salonu
3-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
3.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
3.1.1 Geçici Teminat; İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % 30'u oranında geçici teminat alınır.
Teminat olarak kabul edilecek değerler:
- Nakit olarak geçici teminat bedelinin Muhasebe Müdürlüklerine veya Mal müdürlüklerine yatırıldığına dair belgenin,
- Nakit türünden ödeme yapılmayacaksa (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir.) Banka Teminat Mektubu ile ihaleye katılmak istenmesi halinde ise; "Verilecek Teminat Mektubunun İşin Özelliğini Belirtir, Geçici, Süresiz, Limit İçi Olması" ve "teyit yazısı" ile birlikte ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.
- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler
3.1.2 Gerçek Kişilerin; Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, (İKAMETGÂH BELGESİ, e devlet üzerinden veya ilgili kurumlardan alınabilir.) T.C. kimlik numarasını gösterir arkalı önlü çekilmiş NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ vermeleri gerekmektedir. (her dosya için ayrı ayrı)
3.1.3 Tüzel kişilerin;
1.İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname,
3. Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
4. İhalelere ait Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilin de İhale Servisinde görülebilir. Artırmaya girenler, satılığa çıkarılan araçları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır.
5. Araçların Bulunduğu yer İstanbul Defterdarlığı ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı otoparklarında bulunan araçlar 15.11.2024 tarihinde saat 10:00-15:00 saatleri arasında kurum personelimiz eşliğinde isteklilere gösterilecektir.
6- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Postadaki meydana gelecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
8- İhale İlanı https://istanbul.csb.gov.tr adresinden DUYURULAR sayfasından görülebilir.
9- Taşınır ve Tasfiye Şube Müdürlüğü Araç Servisi İrtibat Tel :0 (216) 686 20 00
|Sıra No
|Dosya No
|Plaka No
|Markası/Modeli/Niteliği
|Model Yılı
|Yakıt Türü
|Bulunduğu Yer
|Tahmini Bedel (TL)
|Geçici Teminat (TL)
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|Diğer Özellikler
|1
|34130513070
|SK 7303 BI
|Schmitz Dorse
|2004
|_
|Zaloğlu Çatalca Yediemin Otoparkı
|215.000,00
|64.500,00
|18.11.2024
|10:00
|Şartnamede Belirtilmiştir
|2
|34130513054
|34 RA 5525
|Ford Transit 350 L Van Kamyonet (Kapalı Kasa)
|2006
|Dizel
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|195.000,00
|58.500,00
|18.11.2024
|10:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|3
|34130513076
|34 LAP 587
|Citroen Jumper Minibüs
|2014
|Dizel
|Orhanlı Deposu Otoparkı Tuzla
|390.000,00
|117.000,00
|18.11.2024
|10:20
|Şartnamede Belirtilmiştir
|4
|34130513068
|34 RRB 93
|Jeep Grand Cherokee Otomobil
|1993
|Benzinli
|Orhanlı Deposu Otoparkı Tuzla
|270.000,00
|81.000,00
|18.11.2024
|10:30
|Şartnamede Belirtilmiştir
|5
|34030513073
|34 HE 5552
|Citroen Junper FT Otobüs
|2011
|Dizel
|Zaloğlu Çatalca Yediemin Otoparkı
|275.000,00
|82.500,00
|18.11.2024
|10:40
|Şartnamede Belirtilmiştir
|6
|34130513060
|34 VG 2716
|Peugeot Boxer Van Kamyonet
|2006
|Dizel
|Zaloğlu Çatalca Yediemin Otoparkı
|200.000,00
|60.000,00
|18.11.2024
|10:50
|Şartnamede Belirtilmiştir
|7
|34130512972
|34 KN 8574
|Fiat Ducato Minibüs
|2014
|Dizel
|AFM Yediemin Otoparkı Büyükbakkalköy Araç Deposu
|400.000,00
|120.000,00
|18.11.2024
|11:00
|Şartnamede Belirtilmiştir
|8
|34130513058
|34 LA 7429
|Fiat Doblo Premio Kamyonet
|2015
|Dizel
|Otim Yediemin Otoparkı
|320.000,00
|96.000,00
|18.11.2024
|11:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|9
|34130513055
|34 ZF 5436
|Renault Master Panelvan Kamyonet
|2008
|Dizel
|Beyköy Yediemin Otoparkı
|190.000,00
|57.000,00
|18.11.2024
|11:20
|Şartnamede Belirtilmiştir
|10
|34130513086
|34 BUU 402
|Iveco Daily Kamyonet
|2019
|Dizel
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|700.000,00
|210.000,00
|18.11.2024
|11:30
|Şartnamede Belirtilmiştir
|11
|34130513083
|34 HCE 209
|Fiat Fiorino Kamyonet
|2019
|Dizel
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|300.000,00
|90.000,00
|18.11.2024
|11:40
|Şartnamede Belirtilmiştir
|12
|34130513084
|07 AUP 248
|Fiat Doblo Kamyonet
|2014
|Dizel
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|250.000,00
|75.000,00
|18.11.2024
|13:30
|Şartnamede Belirtilmiştir
|13
|34130513085
|34 DB 722
|HYUNDAI Accent 1.3 LS Otomobil
|1998
|Benzin+LPG
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|120.000,00
|36.000,00
|18.11.2024
|13:40
|Şartnamede Belirtilmiştir
|14
|34130513087
|34 MJ 5217
|KIA Stonic Otomobil
|2023
|Benzinli
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|900.000,00
|270.000,00
|18.11.2024
|13:50
|Şartnamede Belirtilmiştir
|15
|34130513098
|77 MA 3560
|MERCEDES BENZ C 200 AMG Otomobil
|2022
|Elektrik+Benzin
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|2.500.000,00
|750.000,00
|18.11.2024
|14:00
|Şartnamede Belirtilmiştir
|16
|34130512998
|34 TN 4147
|Renault Yeni Clio Extre 1.5 DCI BAZ Otomobil
|2011
|Dizel
|Feslipaşa Yediemin Otoparkı
Avcılar
|200.000,00
|60.000,00
|18.11.2024
|14:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|17
|34130512996
|06 AV 500
|BMW 3.20 D Otomobil
|2002
|Dizel
|Kutay Baran Yediemin Otoparkı
Kartal
|260.000,00
|78.000,00
|18.11.2024
|14:20
|Şartnamede Belirtilmiştir
|18
|34130513030
|41 HY 115
|Tırsan Maxıma (XS) Dorse
|2021
|_
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|690.000,00
|207.000,00
|18.11.2024
|14:30
|Şartnamede Belirtilmiştir
|19
|34130513009
|34 HBR 633
|RENAULT Master 2,5 DCI Minibüs
|2006
|Dizel
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|115.000,00
|34.500,00
|18.11.2024
|14:40
|Şartnamede Belirtilmiştir
|20
|34130513006
|34 AFT 150
|HYUNDAI Starex CRDI Kamyonet
|2006
|Dizel
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|120.000,00
|36.000,00
|18.11.2024
|14:50
|Şartnamede Belirtilmiştir
|21
|34130513007
|06 AH 2346
|Ford Turneo Connect (Kapalı Kasa) Kamyonet
|2004
|Dizel
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|150.000,00
|45.000,00
|18.11.2024
|15:00
|Şartnamede Belirtilmiştir
|22
|34130512909
|34 YM 3193
|Volkswagen Volt LT 35 2.5 Otobüs
|2006
|Dizel
|Kınalı Yediemin Otoparkı
Silivri
|150.000,00
|45.000,00
|18.11.2024
|15:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|23
|34130512953
|34 MG 3468
|BMW 3.16 i Otomobil (AA Sedan)
|2012
|Benzinli
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|600.000,00
|180.000,00
|18.11.2024
|15:20
|Şartnamede Belirtilmiştir
|24
|34130512951
|41 AKM 939
|Ford Fiesta Van 1.4 TDCI Kamyonet
|2006
|Dizel
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|125.000,00
|37.500,00
|18.11.2024
|15:30
|Şartnamede Belirtilmiştir
|25
|34130512906
|34 NTZ 21
|Fiat Doblo Cargo Maxi STD 1.9D Kamyonet
|2002
|Dizel
|Timur Yediemin Otoparkı
Silivri
|90.000,00
|27.000,00
|18.11.2024
|15:40
|Şartnamede Belirtilmiştir
|26
|34130512792
|63 FM 355
|MERCEDES BENZ 1840/LS Yarı Römörk Çekici
|2003
|Dizel
|Zaloğlu Kestanelik Yediemin Otoparkı
|850.000,00
|255.000,00
|19.11.2024
|10:00
|Şartnamede Belirtilmiştir
|27
|34130512793
|31 DS 226
|Ar-İş Frigorifik Dorse
|2001
|-
|Zaloğlu Kestanelik Yediemin Otoparkı
|200.000,00
|60.000,00
|19.11.2024
|10:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|28
|34130513089
|39 ACY 188
|Volkswagen Transporter 2.0 TDI Kamyonet
|2021
|Dizel
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|690.000,00
|207.000,00
|19.11.2024
|10:20
|Şartnamede Belirtilmiştir
|29
|34130512988
|22 ACP 490
|HYUNDAI Accent 1.5 CRD Otomobil
|2002
|Dizel
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|140.000,00
|42.000,00
|19.11.2024
|10:30
|Şartnamede Belirtilmiştir
|30
|34130513046
|33 AVL 91
|Renault Premıum 440.19 T Çekici
|2009
|Dizel
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|800.000,00
|240.000,00
|19.11.2024
|10:40
|Şartnamede Belirtilmiştir
|31
|34130512948
|KS 124 ML
|Scania R 420 Çekici
|2016
|Dizel
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|1.450.000,00
|435.000,00
|19.11.2024
|10:50
|Şartnamede Belirtilmiştir
|32
|34130512933
|31 MN 551
|HYUNDAI MCT Accent Otomobil
|2011
|Benzin+LPG
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|190.000,00
|57.000,00
|19.11.2024
|11:00
|Şartnamede Belirtilmiştir
|33
|34130513088
|34 AH 2693
|Iveco 35 C 11 V DAILY VAN-VHB Kamyonet
|2005
|Dizel
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|280.000,00
|84.000,00
|19.11.2024
|11:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|34
|34130513019
|34 FSG 370
|Volkswagen Caddy BB Van kamyonet
|2016
|Dizel
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|340.000,00
|102.000,00
|19.11.2024
|11:20
|Şartnamede Belirtilmiştir
|35
|34130513091
|34 DR 9223
|Renault Master Van 12 6M3 2.5 DCI Kamyonet
|2007
|Dizel
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|115.000,00
|34.500,00
|19.11.2024
|11:30
|Şartnamede Belirtilmiştir
|36
|34130513096
|34 BYC 946
|Volkswagen Transporter 2.0 TDI BB VAN Kamyonet
|2018
|Dizel
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|540.000,00
|162.000,00
|19.11.2024
|11:40
|Şartnamede Belirtilmiştir
|37
|34130513094
|6 SI 4800
|Renault Magnum T 4X2 Çekici
|2007
|Dizel
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|700.000,00
|210.000,00
|19.11.2024
|13:30
|Şartnamede Belirtilmiştir
|38
|34130513090
|39 ADC 297
|Ford Focus Otomobil
|2005
|Benzin+LPG
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|240.000,00
|72.000,00
|19.11.2024
|13:40
|Şartnamede Belirtilmiştir
|39
|34130513095
|34 DM 4605
|Fiat Doblo Cargo 1,2 Actual FP Kamyonet
|2005
|Benzin+LPG
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|95.000,00
|28.500,00
|19.11.2024
|13:50
|Şartnamede Belirtilmiştir
|40
|34130513097
|34 CYS 371
|Volkswagen Passat 1.4 TSI TRE Otomobil
|2009
|Benzinli
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|390.000,00
|117.000,00
|19.11.2024
|14:00
|Şartnamede Belirtilmiştir
|41
|34130513092
|34 DLP 819
|Toyota Corolla Otomobil
|2020
|Elektrik+Benzin
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|710.000,00
|213.000,00
|19.11.2024
|14:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|42
|34130512488
|34 LAJ 488
|FIAT Ducato 2.8 JTD Minibüs (CA Tek Katlı)
|2004
|Dizel
|Zaloğlu Kestanelik Yediemin Otoparkı
|90.000,00
|27.000,00
|19.11.2024
|14:20
|Şartnamede Belirtilmiştir
|43
|34130512977
|34 UU 5472
|Citroen Jumper Minibüs
|2012
|Dizel
|Zaloğlu Kestanelik Yediemin Otoparkı
|220.000,00
|66.000,00
|19.11.2024
|14:30
|Şartnamede Belirtilmiştir
|44
|34130513010
|34 NH 5164
|Ford Transit (BB Van) Kamyonet
|2015
|Dizel
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|300.000,00
|90.000,00
|19.11.2024
|14:40
|Şartnamede Belirtilmiştir
|45
|34130513029
|34 CIG 741
|Renault Fluence Business 1.5 DCI Otomobil
|2012
|Dizel
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|280.000,00
|84.000,00
|19.11.2024
|14:50
|Şartnamede Belirtilmiştir
|46
|34130513025
|34 MH 5708
|HYUNDAI H1 3 Van Team kapalı kasa Kamyonet
|2009
|Dizel
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|250.000,00
|75.000,00
|19.11.2024
|15:00
|Şartnamede Belirtilmiştir
|47
|34130512981
|34 MJ 1288
|HYUNDAI H1 3 Panel van Select Kapalı Kasa Kamyonet
|2008
|Dizel
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|250.000,00
|75.000,00
|19.11.2024
|15:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|48
|34130512986
|59 ADE 900
|HYUNDAI H100 Panelvan DLX - Kapalı kasa Kamyonet
|2000
|Dizel
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|75.000,00
|22.500,00
|19.11.2024
|15:20
|Şartnamede Belirtilmiştir
|49
|34130513051
|35 DA 4333
|Volkswagen Golf AC Steyşın 1.6 TDI BMT 105 PS COM Otomobil
|2012
|Dizel
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|415.000,00
|124.500,00
|19.11.2024
|15:30
|Şartnamede Belirtilmiştir
|50
|34130513093
|34 FDK 401
|Gaz Gazelle GCV Next BB Van Kamyonet
|2022
|Dizel
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|465.000,00
|139.500,00
|19.11.2024
|15:40
|Şartnamede Belirtilmiştir
|51
|34130513052
|34 D 0578
|Hyundai H100 STDHD Kamyonet
|2000
|Dizel
|Zeytinburnu Başaran Yediemin Otoparkı
Zeytinburnu
|75.000,00
|22.500,00
|20.11.2024
|10:00
|Şartnamede Belirtilmiştir
|52
|34130513028
|34 HZ 1957
|FIAT Ducato 250 Minibüs
|2012
|Dizel
|Sena Yediemin Otoparkı
Kurtköy
|270.000,00
|81.000,00
|20.11.2024
|10:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|53
|34130512908
|34 YM 7822
|Volkswagen Passat 1.6 FSI Trend Otomobil
|2005
|Benzinli
|Zaloğlu Kestanelik Yediemin Otoparkı
|320.000,00
|96.000,00
|20.11.2024
|10:20
|Şartnamede Belirtilmiştir
|54
|34130513042
|73 AAF 299
|Ford Cargo 1838T 4X2 HR Çekici
|2012
|Dizel
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|700.000,00
|210.000,00
|20.11.2024
|10:30
|Şartnamede Belirtilmiştir
|55
|34130512984
|23 ACL 257
|Ford Transit 350 L Minibüs
|2006
|Dizel
|Topkapı Yediemin Otoparkı
Fatih
|200.000,00
|60.000,00
|20.11.2024
|10:40
|Şartnamede Belirtilmiştir
|56
|34130513027
|59 FC 390
|Chevrolet Aveo Otomobil
|2013
|Dizel
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|270.000,00
|81.000,00
|20.11.2024
|10:50
|Şartnamede Belirtilmiştir
|57
|34130513021
|34 FES 138
|Volkswagen T-Roc Otomobil
|2022
|Benzinli
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|1.100.000,00
|330.000,00
|20.11.2024
|11:00
|Şartnamede Belirtilmiştir
|58
|34130513014
|19 ABJ 045
|Ford Transit 350 L Minibüs
|2004
|Dizel
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|175.000,00
|52.500,00
|20.11.2024
|11:10
|Şartnamede Belirtilmiştir
|59
|34130513047
|34 NY 2341
|Mercedes-Benz Vito Minibüs
|2015
|Dizel
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|435.000,00
|130.500,00
|20.11.2024
|11:20
|Şartnamede Belirtilmiştir
|60
|34130513041
|73 AAU 044
|Orthaus Dorse
|2014
|-
|Zaloğlu Altınşehir Yediemin Otoparkı
|250.000,00
|75.000,00
|20.11.2024
|11:30
|Şartnamede Belirtilmiştir