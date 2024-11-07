Araç Satış İhale İlanı

İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

(Taşınır ve Tasfiye Şube Müdürlüğü)

Aşağıda nitelikleri belirtilen araçların satışı, hizalarında belirtilen tarih ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" İle yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- İdarenin a) Adresi : Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9A 34746 Ataşehir/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : 0 216 687 44 00 - 0216 687 44 06 c) Elektronik posta adresi : istanbul@csb.gov.tr d) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https//istanbul.csb.gov.tr 2 İhalenin a) Yapılacağı yer : Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9A 34746 Ataşehir/İSTANBUL İhale Salonu

3-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

3.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

3.1.1 Geçici Teminat; İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % 30'u oranında geçici teminat alınır.

Teminat olarak kabul edilecek değerler:

Nakit olarak geçici teminat bedelinin Muhasebe Müdürlüklerine veya Mal müdürlüklerine yatırıldığına dair belgenin, Nakit türünden ödeme yapılmayacaksa (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir.) Banka Teminat Mektubu ile ihaleye katılmak istenmesi halinde ise; "Verilecek Teminat Mektubunun İşin Özelliğini Belirtir, Geçici, Süresiz, Limit İçi Olması" ve "teyit yazısı" ile birlikte ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler

Türk Parası Olarak Yatırılacak geçici teminatlar İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Emlak Katılım Bankası Merkez Şube Müdürlüğü Nezdindeki TR26 0021 1000 0005 2214 8000 02 IBAN nolu hesabına yatırılması ve makbuzlarının idareye sunulması gerekir,

3.1.2 Gerçek Kişilerin; Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, (İKAMETGÂH BELGESİ, e devlet üzerinden veya ilgili kurumlardan alınabilir.) T.C. kimlik numarasını gösterir arkalı önlü çekilmiş NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ vermeleri gerekmektedir. (her dosya için ayrı ayrı)

3.1.3 Tüzel kişilerin;

1.İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname,

3. Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

4. İhalelere ait Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilin de İhale Servisinde görülebilir. Artırmaya girenler, satılığa çıkarılan araçları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır.

5. Araçların Bulunduğu yer İstanbul Defterdarlığı ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı otoparklarında bulunan araçlar 15.11.2024 tarihinde saat 10:00-15:00 saatleri arasında kurum personelimiz eşliğinde isteklilere gösterilecektir.

6- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Postadaki meydana gelecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

8- İhale İlanı https://istanbul.csb.gov.tr adresinden DUYURULAR sayfasından görülebilir.

9- Taşınır ve Tasfiye Şube Müdürlüğü Araç Servisi İrtibat Tel :0 (216) 686 20 00