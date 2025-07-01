Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

        İlandır
        Giriş: 02.07.2025 - 00:00
        İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AVRUPA YAKASI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEBLİĞ İLANI
        Sıra Yıl TC / Vk No Ünvan İl Adres Tutar Barkod
        67 2022 2100437571 CİHANGİR SEBZE MEYVE TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. ANTALYA GAZİLER MAH. GAZİLER CAD. NO:111 A KEPEZ 37,36 TB05722483575
        68 2021 2671429863 Dahi Uluslararası ticaret gıda sanayi limited şirketi İSTANBUL Çobançeşme mahallesi sanayi caddesi no 144/63
        bahçelievler/İstanbul        		 37,39 TB05535637622
        69 2021 6091049368 LİMEX TARIM VE SERACILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL ZİYA GÖKALP MAH. SÜLEYMAN DEMİREL BLV. THE RESİDENCE B
        LOK NO:7/135 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL        		 37,93 -
        70 2021 1350299144 BALBAK TARIM ÜRÜNLERİ GIDA İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İSTANBUL Yeni Sahra Mah. Süngertaşı Sok. No:1 A/2 38,72 TB05535637998
        71 2021 1030040422 BERK MUZ MEYVE VE TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİM PAZARLAMA İNŞAAT TİCARET A.Ş İSTANBUL TALATPAŞA MAHALLESİ 1024 SOKAK NO 33 1 ESENYURT
        İSTANBUL        		 38,77 -
        72 2021 7740308463 SONER ÇETİNER TARIM TURİZM İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ANTALYA CUMHURİYET MAH MEVLÜTLÜ CADDESİ NO 119/1 41,18 -
        73 2021 0861227936 ASDAĞ TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MANİSA Soğuksu Mah. Nadir Erin Cad. Otel Serhat No:13 İç Kapı No:A
        Alaşehir/MANİSA        		 41,62 TB05535638124
        74 2021 3330112597 ELMAS GIDA MERMERCİLİK KARO PLAKA BAĞ DİREĞİ İNŞ.MALZ.TAŞ.KOM.SAN.VE
        TİC.LTD.ŞTİ.        		 MANİSA Ilıca Mh. Denizli yolu Cd. No:127 Alaşehir 43,72 -
        75 2021 1690062630 BİÇER TARIM ÜRÜNLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI GIDA GİYİM OTO YEDEK PARÇA TAŞIMACILIK KUYUMCULUK İNŞAAT MALZEMELERİBESİCİLİK HAYVANCILIK OTO VE EMLAK
        ALIM SATIMI SANAYİ TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ        		 HATAY CUMHURİYET MAH. NO:23/A 44,38 -
        76 2021 3311454393 ELEGANT PAKETLEME TARIM ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. BURSA KURTULUŞ OSB MAH.ATATÜRK CAD.SÖNMEZ BUSTAŞ LOJİSTİK SİTESİ NO:205 GÜRSU/BURSA 46 -
        77 2021 2380116775 MEHMET ÇELİK ANKARA CUMHURİYET MH. İNÖNÜ CD. 32/A 46,72 TB03333056379
        78 2021 4600916080 HAZAR 25 GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ANTALYA GÜNEŞ MAHALLESİ ALTINOVA BLV. TOPTANCI HALİ SİT. NO:
        5/128 KEPEZ/ANTALYA        		 46,74 TB05535636830
        79 2022 6621449787 Öz Metin Tar.Gıda Turz.Nak.San.ve Tic.Ltd.Şti MERSİN Kazanlı Mah.3210025 Sok.No:1/E Akdeniz 48,94 TB05722483551
        80 2022 6350743537 ÇETİNCAN TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKET İSTANBUL BATTALGAZİ MAH. BOSNA BULVARI KUBBE CAD. NO:1/25
        SULTANBEYLİ        		 52,77 TB05722483544
        81 2021 4500339342 Güvenler Narenciye San.ve Tic.Ltd.Şti MERSİN(İÇEL) Kocahasanlı Mah.Necdet ÜNÜVAR Cad.No:79/A Erdemli/MERSİN 56,93 TB05535636861
        82 2022 14305279214 SERKAN YOBAŞ ADANA KURUKÖPRÜ MAH. SEFA ÖZLER CAD. VELI GÖZCAN IŞ HANI
        BLOK NO: 6 İÇ KAPI NO: 21 SEYHAN        		 57,06 TB03962698667
        83 2022 4811244237 İSTAŞLAR GIDA TURİZM TARIM ÜRÜNLERİ NAKLİYE TİCARET SANAYİ İTHALAT İHRACAT
        LİMİTED ŞİRKETİ        		 MUĞLA TORBA MAH. 3110 SK. C BLOK NO: 10C İÇ KAPI NO: 13
        BODRUM        		 57,4 TB05722483520
        84 2021 7810533734 STARIM SERACILIK TARIM GIDA HAYVANCILIK İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET
        LİMİTED ŞİRKETİ        		 İZMİR ÇEVRE YOLU BULVARI NO:234 KÜNER MAHALLESİ
        MENDERES/İZMİR        		 57,77 -
        85 2021 42823834868 RAHMAN ARISOY BURSA ARABAYATAĞI MAH. 1. ASUMAN SK.NO:1/2 YILDIRIM/BURSA
        ADRES NO:1966658526        		 59,25 TB03333055396
        86 2022 7710494546 SİTARE SNO TAR.GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ İSTANBUL KOCATEPE MAH. HAL YOLU SK. NO: 502 DAIRE: 7 BAYRAMPAŞA 60,46 TB05722483506
        87 2022 2251178559 ÇAKSAR TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANTALYA ALTINTAŞ MAH. ADAK SK. NO: 15 AKSU 65,74 TB05722483452
        88 2021 3131233750 DÖRT GRUP GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL RAMİ YENİ MAHALLE KURU GIDA 8. SK. NO:52
        EYÜPSULTAN/İSTANBUL        		 66,76 -
        89 2021 3131137938 DUHA YAŞ SEB. MEY. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İSTANBUL ATAŞEHİRT ŞUBE HAL NO: 1186 71,34 TB05535637448
        90 2022 49600129124 SELAMİ ALAR SAKARYA SEBZE MEYVE HALİ NO:53 MAHALLESİ ERENLER / SAKARYA 71,35 TB03962698780
        91 2022 9500481721 YEŞİL SÖĞÜT SEBZE MEYVE TARIM GIDA LOJİSTİK SANAYİ TİCARET İTHALAT VE İHRACAT
        LİMİTED ŞİRKETİ        		 BURDUR SÖĞÜT KASABASI PAZAR MAH. PAKETLEME TESİSİ SOKAK
        ÇAVDIR        		 73,94 TB05722485531
        92 2021 3890772022 GOLDENPAC YAŞ SEBZE MEYVE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANTALYA ALTINOVA SİNAN MAH. 39 SOK. NO:42 79,6 TB05535636946
        93 2022 490930768 ALBA TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BURSA CANBALI MAH. SOĞAN PAZARI KÜME EVLERİ NO: 1- İÇ KAPI
        NO: - KARACABEY        		 80,68 TB05722483148
        94 2021 3851501428 FATIN TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MERSİN(İÇEL) ATAYURT MAH. ELÇİBEY CAD. B BLOK NO:2-2/Z-12 - SİLİFKE/MERSİN 81,16 TB05535637035
        95 2021 6350743537 ÇETİNCAN TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKET İSTANBUL BATTALGAZİ MAH. BOSNA BULVARI KUBBE CAD. NO:1/1
        SULTANBEYLİ/İSTANBUL        		 84,53 TB05535637684
        96 2021 8550832001 TOPRAKTAN SEBZE MEYVE GIDA TARIM HAYVANCILIK NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
        ŞİRKETİ        		 İZMİR ATATÜRK MAH. 1501 SK. NO: 28A TORBALI / İZMİR 85,47 TB05535635765
        97 2021 6621449787 Öz Metin Tar.Gıda Turz.Nak.San.ve Tic.Ltd.Şti MERSİN(İÇEL) Kazanlı Mah.3210025 Sok.No:1/E Akdeniz/Mersin 87,01 TB05535636298
        98 2021 4701200811 İKİER TEKSTİL GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. AFYONKARAHİSAR Korubaşı Mah. Isparta Cad. No:42/A 87,09 TB05535637233
        99 2022 9431200765 YAVUZLAR FRUCHT TARIM ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ MANİSA BADINCA MAH. ÇATAL TEPE CAD. NO: 1 ALAŞEHİR 89,65 TB05722485326
        100 2021 3850773176 FATİH SEYHAN GIDA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL KOCATEPE MAHALLESİ GÜMRÜK İSKELESİ CAD. A BLOK Sit. MEGA CENTER Apt. NO: 89/703 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL 90 TB05535637028
        101 2022 5110362021 KARAGÖZ 33 İNŞAAT TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MERSİN ATAYURT MAH. HAL CAD. HAL TESİSLERİ SİTESİ B BLOK NO: 8B
        İÇ KAPI NO: 14 SİLİFKE        		 92,58 TB05722483353
        102 2021 1671049605 BEYCAN SERACILIK TARIM SANAYİ TİC. A.Ş. ANTALYA alaylı mah. hasan tahsin cad. no:712 aksu/antalya 92,85 TB05535637844
        103 2022 9341043908 YALNIZ MEYVE SEBZE HAYVANCILIK İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED
        ŞİRKETİ        		 İZMİR ADALET MAH. MANAS BUL. FOLKART TOWERS BLOK NO: 47B
        İÇ KAPI NO: 2601 BAYRAKLI        		 96 TB05722483346
        104 2021 3250655684 EGE İMEX GIDA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MUĞLA CUMHURİYET MAH. 338 SOK. HAL BİNALARI 14 11 ORTACA 99,06 TB05535637363
        105 2022 490392655 ALAYHANLAR GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MUĞLA KARADERE MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:40E/E
        SEYDİKEMER        		 99,64 TB05722483315
        106 2022 29693178926 ÖZCAN BİLÜ İSTANBUL SARIGÖL MAH. İNCİ SOK. 2/1/3 GAZİOSMANPAŞA 100 TB05723235456
        107 2022 4680549620 IŞILTI TARIM ÜRÜNLERİ GIDA NAKLİYAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL MERKEZ MAH. ŞAMLI SK. ALAT IS MERK. SİTESİ ALAT İŞ MERKEZİ BLOK NO: 32 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR 100,4 TB05722483308
        108 2021 9660483333 YILKAR SEBZE MEYVE OTOMOTİV İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL BATALGAZİ MAH. BOSNA BULVARI KUBBE CAD. NO:1/7
        SULTANBEYLİ/İSTANBUL        		 102,7 -
        109 2021 6291119008 NAR TARIMSAL ÜRETİM PAKETLEME DANIŞMANLIK NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM SANAYİ
        TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ        		 MUĞLA KADIKÖY MAH. MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:33/2
        SEYDİKEMER        		 104,49 TB05535636502
        110 2022 9660483333 YILKAR SEBZE MEYVE OTOMOTİV İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL BATALGAZİ MAH. BOSNA BULVARI KUBBE CAD. NO:1/7
        SULTANBEYLİ        		 113 TB05722485333
        111 2022 6700261355 ÖZCAN KARDEŞLER SEBZE MEYVE GIDA NAKLİYE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İZMİR UMUT MAHALLESİ 3854 SOKAK NO:15/1 KARABAĞLAR 113,19 TB05722483278
        112 2022 3801110057 ESNAT TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANTALYA SARISU MAH. 137 SK. NO:13 İÇ KAPI NO:2 KONYAALTI 113,76 TB05722483261
        113 2021 4860534890 KADİR TARIM ÜR.İNŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ANTALYA Elmalı Toptancı Hal no:16 115,94 TB05535636786
        114 2021 7300689982 PLA PLASTİK MATBAA KOLİ KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. İSTANBUL ORUÇREİS MAH. GİYİMKENT 8. SOK. GİYİMKENT B 90 BLOK NO: 18/A ESENLER / İSTANBUL 116,06 -
        115 2021 7470883549 SARICI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. HATAY NUMUNE EVLER MAH. ŞHT.POLİS NECATİ KESKİN BLV. SEBZE HALİ SİTESİ NO:106/41 DÖRTYOL /HATAY 116,27 TB05535636076
        116 2021 7580529489 SEFHA GRUP TARIM ÜRÜNLERİ GIDA DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ANTALYA OVA MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ NO:59/53/53 116,71 TB05535636045
        117 2021 1400738928 BANS TARIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MERSİN(İÇEL) KARADUVAR MH. 6594 SK. AZİZ HOCA ÇİFTLİĞİ SİT. NO: 20B
        AKDENİZ/MERSİN        		 121,72 TB05535637981
        118 2021 2720980094 DEĞER PLUS GAYRİMENKUL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MERSİN(İÇEL) BARBAROS MAHALLESİ 2190 SOKAK ARDEN APERTMANI NO:7
        İÇ KAPI NO:12 YENİŞEHİR / MERSİN        		 122,9 TB05535637585
        119 2021 1660701542 BERTAŞ TARIMSAL YATIRIMLAR İHRACAT İTHALAT VE SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ. ANTALYA GÜNEŞ MAH.ALTINOVA BULV.TOPTANCI HALİ SİT. NO:5/636
        KEPEZ/ANTALYA        		 126,76 TB05535637875
        120 2021 4110887478 GREEN HILLS GIDA ÜRÜNLERİ ZİRAAT SANAYİ VE TİCRET İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ. İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY MAH. ÖZÇELİK SOK. BULVAR PASAJI NO :
        47 İÇ KAPI NO: 4 ÜSKÜDAR / İSTANBUL        		 128,89 TB05535636908
        121 2021 1040316983 AVCI GIDA TARIM ÜRÜNLERİ NAKLİYE SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. ESKİŞEHİR ESKİBAĞLAR MAH. TALAT PAŞA SK. NO:53/3 TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR 130,22 TB05535638070
        122 2021 6320969539 NUSE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL Zafer Mah.157. Sk. No:7-9 İç Kapı No:1 Esenyurt/İSTANBUL 130,4 TB05535636403
        123 2021 13081635412 HAKAN YAZICI MUĞLA TEPEARASI MAH. ADA SOK. NO:55 İÇ KAPI NO: B
        ORTACA/MUĞLA        		 134,4 TB03333057123
        124 2022 6480609546 OSMAN SARIOĞLU SEB. MEY. ÜRN. İNŞ. NAKL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BURSA SAKARYA MAH. ÜNİVERSİTE CAD. NO:15/C YILDIRIM 137,33 TB05722483223
        125 2021 7450796168 SARAÇLAR ORGANİK TARIM GIDA SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL KOCATEPE MAHALLESİ GÜMRÜK İSKELESİ CADDESİ MEGA
        CENTER A BLOK NO:26        		 137,67 TB05535636083
        126 2021 4340911897 GÜNEŞ TROPİKAL TARIM ÜRÜN. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ İZMİR 29 EKİM MAH. ATATÜRK CAD. NO:239 ZP KAYNAKLAR BUCA İZMİR 139,17 TB05535636885
        127 2021 50434581606 AYŞE ÜNLÜ NİĞDE YEŞİLGÖLCÜK BELDESİ YUKARI MAH. MİSLİ YOLU CAD. NO: 18 MERKEZ / NİĞDE 149,91 TB03962697523
        128 2021 7600483930 SEMATAŞ TARIM GIDA ÜRN PAZ SAN VE TİC LTD ŞTİ İSTANBUL KOCATEPE MAH GÜMRÜK İSKELESİ CAD NO:89/0027
        BAYRAMPAŞA İSTANBUL        		 154,08 TB05535636021
        129 2021 7830417928 SUN SEA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AĞRI Çiftepınar Mahallesi Büyük Ağrı Cad. No:68/P13 Doğubeyazıt /
        AĞRI        		 174,86 TB05535635918
        130 2021 1010133381 ATEŞOĞLU GIDA. SAN. VE DIŞ TİC. TURZ. A.Ş ANTALYA ORTA MAH ŞELALE CAD 4. SOK NO 16 175,99 TB05535638087
        131 2021 9431166445 YAYLADAĞ TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. HATAY ÇAMALTI MAH.ATATÜRK CAD. NO:37 İÇ KAPI NO:C YAYLADAĞ-
        HATAY        		 184,76 TB05535635673
        132 2022 6030805553 KÜÇÜKBALLI TARIM TAŞIMACILIK GIDA TURİZM PETROL İNŞAAT EMLAK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ ANTALYA GAZİ MAH SIRT SOK NO 38/1 GAZİPAŞA 186,18 TB05722483988
        Başkanlığımıza 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılları hal rüsum cezasından borçlu yukarıdaki listede bulunan mükellefler adına tanzim edilen ödeme emri mükelleflerin bir kısmının adres yetersizliği,bir kısım mahatabın adreste bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Başkanlığımıza bizzat veya bilvekale müracaatta bulunması veya taahhütlü mektup veya telgrafla adresini bildirmesi halinde kendisine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın hitamında müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyen hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda da tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02251530
        Yazı Boyutu