İSTANBUL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ



BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar



Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yükseköğrenim Öğrenci Yurtlarının işletilmesi, yurtlarda barınan öğrencilere sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir barınma ortamı hazırlamaya yönelik çalışma usul ve esaslarını belirleyerek hizmetlerin etkin ve verimli olarak yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Kurum tarafından işletilen/işlettirilen yurtlarda barındırılacak öğrencilerde aranacak şartların belirlenmesine, yeni yurtların açılması, kapatılması, niteliğinin ve niceliğinin değiştirilmesi, yurtların idaresi ve kontrolü ve öğrenci işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 inci maddesi birinci fıkrasının (n) bendi ile 7 inci maddesi birinci fıkrasının (v) bendine ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendi ile 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayandırılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını, Büyükşehir Belediye Başkanı: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını, Büyükşehir Belediye Meclisi: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisini, Daire Başkanı: Yurt Hizmetleri Şube Müdürlüğünün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını, Genel Sekreter Yardımcısı: Yurt Hizmetleri Şube Müdürlüğünün bağlı olduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını, İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, İl Müdürü: Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürünü, Karar Defteri: Yurt Komisyonu tarafından alınan kararların işlendiği defteri, Kurucu Temsilcisi: Kurum adına yetkilendirilen gerçek kişiyi, Kurum: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını, Kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı: Yurtların açılıp faaliyet göstermesi için yetkili idareler tarafından verilen izni ve bu izin sonrası düzenlenen ruhsatı, Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, Kurum yurtlarında barındırılan geçici veya kesin kayıtlı öğrencileri, Öğrenci Temsilcisi: Yurtta barınan öğrenciler arasından seçilen öğrenciyi, Şube Müdürlüğü: Yurt Hizmetleri Şube Müdürlüğünü, Şube Müdürü: Yurt Hizmetleri Şube Müdürünü, Yurt: Kurum tarafından yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti sağlanan yapıyı, Yurt Hizmet Sözleşmesi: Kurum adına hareket eden Yurt Yöneticisi ile barınma hizmetinden faydalanan taraf veya taraflar arasında imzalanan sözleşmeyi, Yurt Hizmet Sunum Taahhütnamesi: Kurum adına hareket eden Yurt Yöneticisi ile barınma hizmetine hak kazanan taraf veya taraflar arasında genel hususlar, özel şartlar ve tabi olunacak mükellefiyetlerin bulunduğu belgeyi, Yurt Komisyonu: Kurum Öğrenci Yurtları Komisyonunu, Yurt Yöneticisi: Şef görevlendirmesi usulüne göre görevlendirilen yükseköğrenim öğrenci yurdunu idare eden görevliyi, Yurt Yönetimi: Yurdun genel ortam düzenini ve idaresini sağlayan birimi, Yurt Yönetim Personeli: Yurtta idari anlamda işleri yürütmek üzere görevlendirilen personeli, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı ve Personele İlişkin Esaslar



Teşkilat

MADDE 5- (1) Yükseköğrenim öğrenci yurtlarının teşkilatı; Yurt Komisyonu, Şube Müdürlüğü, Kurucu Temsilcisi ve Yurt Yönetiminden oluşur.

Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu Komisyonu ve Görevleri

MADDE 6- (1) Yurtların yönetilmesine ilişkin işlemleri yürütmek üzere Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu Komisyonu kurulur.

(2) Yurt Komisyonu, biri Daire Başkanı, biri Şube Müdürü olmak üzere toplam beş üyeden teşekkül eder. Diğer asıl üyeler ve yedek üyeler Genel Sekreter Yardımcısı tarafından belirlenir. Yurt komisyonu başkanlığını Daire Başkanı yürütür.

(3) Yurt Komisyonu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Yurt Komisyonu, her öğretim yılı başında olmak üzere yılda en az bir kez toplanır. Ayrıca gerek görüldüğünde Daire Başkanın talebi ile toplanabilir.

(4) Komisyonun sekretarya hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

(5) Yurt Komisyonunun görevleri şunlardır:

Yeni yurtların açılışına ve mevcut birimlerin kapatılmasına karar vermek, nitelik ve nicelik değişikliği yapmak, Salgın, doğal afet ve benzeri insan sağlığını ve güvenliğini tehdit eden mücbir durumlarda uygulamaları ihtiyaca göre düzenlemek, Olağanüstü nedenlerle süreli veya süresiz kapatılması ile ilgili karar almak, Şube Müdürlüğü tarafından kayıt yenileme başvurularını değerlendirmek, asıl ve yedek listeleri onaylamak, Yurttan çıkarma cezası verilecek öğrencilerin son değerlendirmesini yapmak, Alınan kararların Yurt Komisyonu karar defterine işlenmesini sağlayarak imza altına almak.

Şube Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 7- (1) Şube Müdürlüğünün yurtların işletilmesine ilişkin görevleri şunlardır:

Yeni öğrenci yurtlarının açılması için gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak, Yurtlarda kullanılacak tefrişatın belirlenerek temin edilmesi hususunda gerekli çalışmaları yapmak, Yurtların işletilmesi için personelin sevk ve idaresi ile denetiminin yapılmasını sağlamak, Yurtlarda barınacak öğrencilerin başvuru, değerlendirme, kayıt ve kabulüne ilişkin süreci yürütmek, Yurtların işletilmesine yönelik usul ve esasları belirlemek, Yurt nakil işlemleri ve yurttan geçici ayrılmalar ile ilgili kriterleri belirleyerek işlemleri yürütmek, Yurtlarda ihtiyaç duyulan hizmetlerin sağlanması amacıyla kurum içi ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, Yurtlarda sağlanan yemek hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve gerekli tedbirleri almak, Yurttan çıkarma cezasını gerektiren haller hariç olmak üzere öğrenci disiplin işlemleriyle ilgili disiplin kurulunda alınan kararların son değerlendirmesini yapmak, Yurtlarda barınan öğrencilere yönelik sosyal, kültürel, spor, kişisel gelişim ve benzeri alanlarda etkinlik ile eğitimler düzenlemek ve düzenlenen etkinliklere istekli öğrencilerin katılımını sağlamak, Kurumun öğrencilere ve vatandaşlara yönelik hizmetlerinin yurtlarda barınan öğrencilere duyurulmasını sağlamak, Yurt hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Kurucu Temsilcisi ve Görevleri

MADDE 8- (1) Kurum bünyesinde hizmet verecek olan yeni yurtların açılması, mevcut yurtların kapatılması, devredilmesi, yeni yurtların devralınması, tür ve tip değişikliği yapılması, personelin sevk ve idaresi ve benzeri resmi iş ve işlemlerin takibini yapar.

(2) Kurucu Temsilcisi, memur statülü personel arasından Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından görevlendirilir. Görevlendirilen Kurucu Temsilcisi yetkilerini başkalarına devredemez, yetkilerini kullanmak üzere vekil tayin edemez.

(3) Görevlendirilmesi yapılan Kurucu Temsilcisi, İl Müdürlüğüne yazı ile bildirilir.

Yurt Yönetimi

MADDE 9- (1) Yurtlarda çalışan personelin görev ve sorumlulukları Şube Müdürlüğü tarafından belirlenir.

(2) Yurt Yönetimi her türlü yazışmasını Şube Müdürlüğü kanalıyla yapar.

(3) Yurt yöneticisi şef görevlendirmesi usulüne göre görevlendirilir.

(4) Yurtlarda görev alan personelin, kız öğrencilere barınma hizmeti veren yurtlarda kadın, erkek öğrencilere barınma hizmeti veren yurtlarda erkek olması şarttır.

(5) Yurtlarda görev yapan kamu personelinin disipline ilişkin iş ve işlemleri hakkında Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Personelin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Yurt Yöneticisinin Görevleri

MADDE 10- (1) Yurt Yöneticisinin görevleri şunlardır:

Yurt Komisyonu, Şube Müdürlüğü ve Kurucu Temsilcisi tarafından alınan kararları uygulamak, Öğrencilerin kayıt kabul işlemlerini yürütmek, Öğrencilerin barınma ve eğitim koşullarının düzenlenmesini ve geliştirilmesini sağlamak üzere fiziki mekân ve benzeri hususlardaki eksiklikleri tespit etmek, Öğrenci odaları dâhil olmak üzere, yurdun her alanını personel ile birlikte denetlemek, Öğrenci disiplin kuruluna başkanlık etmek ve Şube Müdüründen görüş almak, Sorumlusu olduğu yurdun idari işleri ile ilgili kararları almak ve uygulamak, Yurt ücretlerinin ödeme ve iade işlemlerini takip etmek, Her türlü demirbaş ve malzemenin kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını sağlamak ve gerekli önlemleri almak, bakım-onarım, demirbaş ve diğer ihtiyaçları bildirmek.

Öğrenci Temsilcisi ve Görevleri

MADDE 11- (1) Öğrenci Temsilcisinin görev süresi bir öğretim yılıdır. Bir defa temsilcilik yapan öğrenci ikinci kez müracaat edemez.

(2) Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:

Yurtta kalan öğrencilerin problemlerini Yurt Yönetimine ileterek, yöneticilerle öğrenciler arasında sağlıklı bir iletişim süreci yürütülmesini sağlamak, Yurt Yönetiminin aldığı idari kararların uygulanmasında ve öğrencilere iletilmesinde Yurt Yönetimi ile öğrenciler arasında köprü vazifesi görmek, Yurt personelinin bilgisi dışında gerçekleşmesi muhtemel acil durumlarda müdahale etmek üzere Yurt Yönetimine ivedilikle haber vermek,

Öğrencilerin yönetmelikte düzenlenen disiplin kurallarına aykırı davranışlarını Yurt Yönetimine bildirmek,

Disiplin kurulu asıl üyeliği görevini yerine getirmek, Kurum tarafından düzenlenecek etkinlik ve organizasyonlara öğrencilerin katılımını teşvik etmek, etkinliklerin duyurulması ve düzenlenmesine destek olmak, Öğrencilerden gelen dilek, şikâyet, öneri ve talepleri Yurt Yönetimine ileterek öğrenci sorunlarının çözülmesine destek olmak.



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yurtlarda Kontenjan Belirlenmesi, Başvuru, Değerlendirme, Yerleştirme İşlemleri

Yurtlarda Kontenjanların Belirlenmesi ile İlgili Hükümler



MADDE 12- (1) Öğretim dönemi başlangıcında aşağıdaki sıralamaya uygun olarak yurt bazında boş yatak sayıları belirlenir:

Her yurt özelinde kayıtlı öğrencilerden gelecek olan kayıt yenileme taleplerinin, yurt kapasitesinin en az yarısına kadar karşılanması,

Gerçek ve tüzel kişilerle Kurum arasında yapılan protokole göre yerleştirilecek öğrenciler,

Kurumun taraf olduğu ulusal ve uluslararası anlaşma ve protokollere göre yerleştirilecek öğrenciler,

Her öğretim yılında; Kurumun hedef ve politikaları, doğal afet, sosyal olay, ekonomik kriz, kamu güvenliği, ekonomik ve sosyal durumda değişiklik, terör, şiddet, genel ahlak suçu mağduriyeti ve benzeri herhangi bir nedenle Yurt Komisyon Kararı ile yurda yerleştirilmesi uygun görülen öğrenciler,

(2) Öğretim yılı başında yatay ve dikey geçiş yapan öğrencilere, lisansüstü eğitim alan öğrencilere, ek kontenjanla ve özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına ilk defa yerleştirilen öğrencilere barınma hizmeti veren her bir yurtta yüzde bir oranında kontenjan ayrılabilir.

Başvuru Şartları

MADDE 13- (1) Öğrencinin yurtlarda barınması için aşağıdaki başvuru şartları aranır:

Türk vatandaşı olması, Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması, Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması, Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması, Taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması, Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması, Kamu personeli olmaması, Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması, Bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair hekim raporunun sunulması, Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması, Bakanlık tarafından işletilen yurtlardan çıkarma cezası almamış olması, Öğrencinin üniversiteye ilk kayıt tarihi esas alınarak ilgili programın normal öğrenim süresi içerisinde eğitimine devam ediyor olması.

(2) Birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen öğrenci ailesinin ikamet yerinin İstanbul il sınırları içinde yer almaması şartı aşağıdaki hallerde istisna tutulur:

Yüzde elli ve üzerinde engel durumu olan öğrenciler, Mahkeme kararı ile anne ve babasından uzaklaştırma kararı alınan öğrenciler, Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekâr kardeşleri,

Gaziler, gazi eşi ve çocukları,

Ortaöğretim ve dengi öğrenimleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar.

Başvuru, Belge ve Durum Araştırması

MADDE 14- (1) Yurtlarda barınmak isteyen öğrenci, Şube Müdürlüğü tarafından belirlenecek kriterlere göre başvuruda bulunur.

(2) Başvurular öğrenci tarafından elektronik ortam üzerinden yapılır. Başvuru tarihleri, başvuru yapacak adayda aranılacak nitelikler her yıl Kurumun internet adreslerinde duyurulur.

(3) Öğrenci başvuru yaparken barınmak istediği yurdu öncelik sırasına göre seçer.

(4) Başvuruda, öğrencinin beyanı esastır. Şube Müdürlüğü, öğrencinin yurtta barındırılmasına esas teşkil eden bilgi ve belgelerin doğruluğunu tespit etmek amacıyla araştırma yapabilir. Araştırma sonucunda, beyan ile tespitler arasında fark bulunması halinde, kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen bilgi ve belgelere göre işlem yapılır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

MADDE 15- (1) Yurt başvuruları; öğrenci ve ailesinin sosyo-ekonomik durumu, öğrencinin başarısı ve benzeri durumlar dikkate alınarak puanlama kriterleri doğrultusunda Şube Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilmiş olan evraklarla durumunun kriterlere uygun olduğunu belgelendiren öğrenci, aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıması halinde öncelikli olarak yurtlarda değerlendirilir:

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekâr kardeşleri, Gazi ve gazi çocukları, Anne ve/veya babası vefat etmiş olan öğrenciler, Ortaöğretim ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar, Devlet koruması altında olanlar, Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, Bakanlık tarafından yurtlarda barınmada öncelikli olacak milli sporcu belgesine sahip sporculara ilişkin belirlenen kriterleri taşıyanlar, Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan, çalışırken vefat eden veya emekliye ayrılanların çocukları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Başarı Sıralaması ve vakıf üniversitelerindeki bursluluk oranı yüksek olan öğrenciler, Gelir durumu düşük olan öğrenciler, Yüzde elli ve üzerinde engel durumu olanlar.

(3) Başvurular belge kontrolleri yapıldıktan sonra puanlama kriterlerine tabi tutularak yüksek puandan düşük puana göre sıralanır. Puanlama sonrası sıralanmış başvurular asıl ve yedek listeler belirlenir.

(4) Kurum, ikinci fıkrada sayılan öğrencilere ilave olarak, Kurumun hedef ve politikaları ile stratejik planı çerçevesinde yurtta barındırılmaları Kurum tarafından uygun görülenler ile ihtiyaç duyulması veya mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde öncelikli olarak yurtlarda barındırılacak diğer öğrencileri belirleyebilir.

Sonuçların Duyurulması, Yerleştirme ve Kayıt İşlemleri

MADDE 16- (1) Öğrenci yerleştirme sonuçları ve yurtlara kesin kayıt tarihleri Kurumun internet sayfasında ilan edilir.

(2) Sonuçların ilan edilmesinin ardından, asil ve yedek listelerden yurtta barınma hakkı kazanan öğrenciler, yerleştirildikleri yurtlara Kurumun internet adresinde duyurulan ve Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen süre içerisinde, istenen kayıt evraklarıyla yerleştirilmiş olduğu yurda şahsen müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlarlar.

(3) Asıl listeden kayıt yaptırmayan öğrencinin yerine Şube Müdürlüğü tarafından belirlenecek olan sürelerde yedek liste sıralaması dikkate alınarak yeni yerleştirme yapılır.

(4) Yerleştirme işlemlerinde başvuru esnasında yapmış oldukları tercih sırası esas alınır.

(5) Asıl ve yedek listeden barınmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin tamamlanmasına müteakip yurtta boş yatak bulunması halinde başvuran diğer öğrencilerin şartları değerlendirilerek uygun bulananların kayıt işlemi yapılır.

(6) On sekiz yaşından küçük olan öğrencilerin velileri ile birlikte kayıt işlemlerini yürütmesi veya velinin noter kanalıyla üçüncü kişilere verdiği vekâletname ile kayıt işlemlerini yaptırabilir.

(7) Öğrenci kayıt işlemleri süresince il dışında olması durumunda noter kanalıyla üçüncü kişilere verdiği vekâletname ile kayıt işlemlerini yaptırabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Barınma Süresi ve Öğrenci İşleri



Barınma Süresi

MADDE 17- (1) Aktif olarak öğrenimine devam eden öğrenciler normal öğrenim süreleri boyunca yurtlarda her yıl kayıt yenileme başvurusu yapabilir.

(2) Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilerin yurt kayıtları silinir, tekrar başvuru yapmaları ve yurt hakkı kazanmaları halinde bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır.

(3) Ara sınıfta yurtta kalmaya başlayan öğrenciler, okula kayıt tarihleri esas alınarak normal öğrenim süresi kadar barınırlar.

(4) Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken üniversite veya bölüm değiştirmeleri, yatay veya dikey geçiş yapmaları halinde yurda yerleşmek için yeniden başvuru yapması gerekmektedir.

(5) Bir yükseköğretim programına kayıtlı olan ve yurtta barınan öğrenci, diğer bir yükseköğretim programında çift ana dal veya yan dal eğitimi alması halinde, yurda kayıt esnasında beyan edilen bölümün öğrenim süresini geçen zaman için kayıt yenileme hakkına sahip olmayıp yeniden başvuru yapması gerekmektedir.

(6) Yurtta barınmakta iken değişim programı kapsamında yurtdışına giden öğrencilerin burada geçirdiği eğitim süreleri normal öğrenim süresinden sayılmaz.

(7) Akademik takvimini erken tamamlayan öğrenciler mezun durumunda olmadıkları sürece bir sonraki yıl için kayıt yenileme hakları saklı tutulur.

(8) Yurtta barınmakta iken öğretim kurumunda kayıt donduran öğrencilerin kaydı silinir.

(9) Sağlık kurulu raporu ile hastalığını belgeleyen ve tedavisi devam ederken kayıt donduran öğrencilerin bir yıl süre ile kayıt hakkı saklı tutulur.

(10) Bu Yönetmelikte belirtilen başvuru şartlarını taşımaları kaydıyla;

Öğrenci affından yararlanarak yeniden öğrenime başlayan için de yaş sınırlaması esasına uygunluk aranır, Yurtta barınmakta iken öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt içinde veya yurt dışında öğrenim görecek yurt öğrencilerinin program sürelerinin bir akademik yıl ve üzerinde olması halinde kayıtları silinir.

Yurtlarda Geçici Barınma

MADDE 18- (1) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumlarının yüz yüze eğitimi gerektiren dersi veya sınavlarına katılmak için barınma ihtiyacı duyan öğrenciler, cinsiyetleriyle uygun olmak, Şube Müdürlüğünce belirlenen şartları kabul etmek ve durumlarını belgelendirmek kaydıyla yurtlarda geçici olarak barındırılabilir.

(2) İstanbul il sınırları dışında eğitim gören yükseköğrenim öğrencilerine, İstanbul il sınırları içinde yer alan kurum veya firmalarda zorunlu staj yapmaları durumunda kontenjanlar kapsamında yurtlarda geçici barınma imkânı sağlanabilir.

(3) Sosyal, kültürel veya sportif faaliyetlere katılan öğrenciler, sporcular ve yöneticileri, Şube Müdürlüğünce belirlenen şartları kabul etmek ve durumlarını belgelendirmek kaydıyla yurtlarda geçici olarak barındırılabilir.

(4) Geçici barınanlar dâhil yurtta barınanların sayısı yurt kapasitesinden fazla olamaz.

(5) Yurtlarda ders yılı haricinde kalan zamanda da geçici barınma hizmeti verilebilir.

(6) Disipline aykırı eylem ve uygulamaların tespit edilmesi halinde disiplin süreci başlatılır.

(7) Nöbetçi yurtlardan faydalanacaklar ile ilgili şartlar her yıl Şube Müdürlüğünce belirlenerek duyurulur.

Öğrencinin Kurumdan İlişiğinin Kesilmesi

MADDE 19- (1) Öğrencilerin yurt ile ilişikleri aşağıdaki durumlarda kesilir:

Öğrencilik durumunu belgeleyememek, Öğrencilik durumunu mezuniyetle sona erdirmek, Kendi isteği ile ayrılmak, Yurttan çıkarma cezası almak.

Öğrenci Yurt Nakil İşlemleri

MADDE 20- (1) Kurum bünyesindeki Yükseköğrenim Öğrenci Yurtlarında barınan öğrenciler yurtlar arası geçiş talebinde bulunabilir.

(2) Bu başvuruların değerlendirilmesiyle ilgili hususlar Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında belirlenir.

Hastalık ve Diğer Sebeplerle Yurttan Geçici Ayrılmalar

MADDE 21- (1) Hastalık ve diğer sebeplerle yurttan geçici olarak ayrılmak isteyen öğrencilerin barınma hakkı, ücretlerini zamanında ödemek ve Yurt Yönetimine bilgi vererek durumlarını belgelendirmek koşuluyla; hastalık durumunda rapor süresince, diğer sebeplerle ayrılmalarda ise bir ay süreyle saklı tutulur. Bu süre sonunda yurda dönmeyen öğrencilerin yurtla ilişikleri kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Disiplin İşlemleri



Disiplin Kurulu

MADDE 22- (1) Disiplin Kurulu; Yurt Yöneticisinin başkanlığında, Yurt Yöneticisinin asıl ve yedek olarak seçeceği bir Yurt Yönetim Personeli ve Öğrenci Temsilcisinden oluşur. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

(2) Üyelerin toplantıya katılamaması durumunda disiplin kuruluna yedek üye katılır.

(3) Disiplin Kurulu, her dönem başında toplanarak yurtların düzen ve disiplini ile ilgili yurtların özel kurallarını belirler ve bu kurallarla birlikte disiplin maddelerini öğrencilere yazılı olarak bildirilir.

Öğrenci Disiplin Cezaları

MADDE 23- (1) Yurt Komisyonu tarafından belirlenen barınma kurallarını ihlal eden öğrencilere işlediği fiil ve haller doğrultusunda Yurt Yönetimi tarafından oluşturulan Disiplin Kurulu tarafından aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır:

Uyarma cezası, Kınama cezası, Yurttan çıkarma cezası.

(2) Öğrencilere kayıt işlemleri sırasında uyması gereken kurallar hakkında yazılı bilgilendirme yapılır.

(3) Yurtlarda meydana gelen ve adli soruşturmayı gerektiren her türlü olay, Yurt Yönetimince en kısa sürede ilgili makamlara bildirilir. Yurtlarda kalan öğrencilerden herhangi birinin tutuklanması halinde disiplin işlemleri devam eder.

Uyarma

MADDE 24- (1) Uyarma cezası, öğrenciye davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. Uyarma cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:

Yurt bina ve tesislerinde, başkalarını rahatsız edecek fiillerde bulunmak, Temizliğe dikkat etmemek, Yurt bina ve tesislerine veya demirbaş eşyaya zarar vermek, Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak,

Kınama

MADDE 25- (1) Kınama cezası, öğrenciye kusurlu davranışlarda bulunduğunun ve bu davranışların tekrarından kaçınması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:

Toplu yaşamaya dair kurallara aykırı davranışları alışkanlık haline getirmek, İzinsiz olarak yurda geç gelmeyi veya yurda gelmemeyi alışkanlık haline getirmek, Bıçak ve benzeri salt saldırı veya savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış olan kesici ve delici aletleri yurtta bulundurmak, Yurt personeline veya öğrencilere hakaret etmek, Başkasına ait eşyalara zarar vermek, Yurtta yönetimden izin almadan toplantı veya tören düzenlemek, Yasal niteliği bulunmayan, kazanç kastı ile oyun oynamak veya oynatmak, Gösterilen yerler dışında izinsiz ilan asmak, Yurt oda ve ortak kullanım alanlarında sigara ve tütün mamulleri kullanmak, Yurt yöneticilerinin çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak, Aynı öğretim yılı içinde aynı fiilden dolayı iki defa uyarma cezası almak.

Yurttan Çıkarma

MADDE 26- (1) Yurttan çıkarma cezası, öğrencinin yurt ile ilişiğinin kesilmesidir. Yurttan çıkarma cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:

22/9/1983 ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununa aykırı davranmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasasında ifadesini bulan niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot, işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini teşvik etmek, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya katılmaya zorlamak, Yasa dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu tür kuruluşların propagandasını yapmak, Basın, sosyal ve görsel medyada diğer öğrencilere, Kurum veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yöneticilerine hakaret etmek veya aleyhinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmak, Yurt Yönetimi ve personeli ile öğrencileri tehdit etmek veya bunlara fiili tecavüzde bulunmak, Ateşli silah, yanıcı ve patlayıcı madde, mermi gibi alet ve maddeleri taşımak, kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, Bıçak ve benzeri salt saldırı veya savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış olan kesici ve delici aletleri kullanmak, kullanmaya teşebbüs etmek, Yurt içinde alkollü içki içmek veya bulundurmak, sarhoşluk yüzünden yurt sakinlerini rahatsız edici davranışlarda bulunmak, Tabii veya sentetik uyuşturucu, uçucu ya da keyif verici maddeler kullanmak, taşımak, bulundurmak veya ticaretini yapmak, Aynı öğretim yılı içinde üç defa kınama cezası almak.

ALTINCI BÖLÜM

Yurtlarda Verilecek Hizmetler



Beslenme Hizmeti

MADDE 27- (1) Yurtlarda sabah kahvaltısı ve akşam yemeği verilebilir.

(2) Yemek menüleri oluşturulur.

(3) Yemek listeleri, öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmelerine katkı sağlayacak şekilde her besin grubundan yeterli çeşit ve miktarda olmak üzere öğrenci istekleri ve mevsim şartları dikkate alınarak düzenlenir.

(4) Öğrencinin özel beslenme gerekliliği ve alerjik durumlarıyla ilgili beyanı olması halinde Yurt Yönetimi bu hususta gereken tedbirleri alır.

Temizlik Hizmetleri

MADDE 28- (1) İnsan sağlığının korunması için gereken genel temizliğin, hijyen kurallarına uygun olarak yapılmasından Yurt Yönetimi sorumludur.

(2) Temizliğin Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun olarak yapılması için gerekli her türlü önlem alınır.

(3) Yıllık, aylık, haftalık ve günlük temizlik planları yapılır. Temizliği yapacak personel, temizlikte kullanılacak malzemeler kullanım alanları ile temizliğin yapılma şekli belirlenir.

(4) Yurt binalarında yılda en az iki kez böcek ve haşerelere karşı ilaçlama yapılır. Yurt Yönetimi tarafından ilaçlama çalışmalarından öğrencilerin etkilenmemesi için gerekli tedbirler alınır.

Güvenlik Hizmeti

MADDE 29- (1) Bakanlıkça belirlenen standartlara ve ilgili mevzuata uygun olarak öğrenci ve personelin güvenliğini sağlayacak gerekli tedbirler alınır.

(2) Yurda kayıtlı öğrenci haricindeki kişiler, Yurt Yönetim Personelinin izni olmadan yurda giremez. Tamir, bakım, onarım ve benzeri nedenlerle yurda girmesi gereken kişilerin kayıtları tutulur. Öğrenciler anons ve benzeri yollarla bilgilendirilir. Ayrıca çalışmaların, yurt personelinin gözetimi altında tamamlanması sağlanır.

(3) Yurda giriş çıkışların takip ve denetimi, kartlı geçiş, imza ve benzeri yöntemlerle sağlanır.

(4) Fiziki konum ve çevresel güvenlik riskleri değerlendirilerek ihtiyaç duyulan alanlara, görüntüleme ve en az bir ay süreyle görüntüleri saklama özelliği bulunan kayıt sistemi kurulur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler



Yurtların Kapatılması

MADDE 30- (1) Yurtların olağanüstü olarak süreli veya süresiz kapatılmasına neden olan durumlar aşağıda belirtilmiştir:

Yurtta kalan öğrencilerin huzur ve güvenliğini sarsıcı veya yok edici olayların çıkması, Yurdun bir bölümünün dahi olsa mevzuata aykırı maksatlarla veya yurt idaresinin izni olmayan faaliyetler için kullanılması, Yurtta, yurt öğrencisi olmayan kişilerin uyarıya rağmen kalmaya devam etmeleri, Yurdun genel düzeninin bozulması, idarenin çalışma, öğrencilerin ise güven içinde barınma imkânlarının ortadan kalkması, Yetkili mercilerin emirlerini dinlemeyerek, bir kısım öğrenciler tarafından da olsa yurdun işgal edilmesi veya toplu direnişe geçilmesi, Yurdun bulunmasına esas üniversite veya birimlerinin faaliyetine son verilmesi, Salgın hastalık, vektörlerle mücadele ve benzeri kapsamında yapılacak çalışmalar süresince yapılması.

(2) Yurdun olağanüstü nedenlerle kapatılması halinde yurt derhal boşaltılır. Gerektiğinde güvenlik kuvvetlerinden yardım istenir.

Çeşitli Hükümler

MADDE 31- (1) Yurt Komisyonu yarıyıl veya yaz tatillerinde ihtiyaç doğrultusunda yurt binalarından bazılarını boşaltabilir ve bu binalarda kalmakta olan öğrencileri nöbetçi yurtlara aktarabilir.

(2) Yurt Yöneticileri gerek gördüklerinde öğrencilerin odalarını değiştirebilir ve gerekçelerini Şube Müdürlüğüne yazılı olarak bildirirler.

(3) Yurtlarda kalmakta olan öğrencilerden hasta olanlar, refakatçisi ile birlikte yurtta kalamaz.

(4) Ziyaretçilerin öğrenci odalarına çıkmalarına veya odalarda konaklamalarına müsaade edilmez.

(5) Ziyaretçilerin kurallara uymamalarından ve verebilecekleri tüm zararlardan ziyaret edilen öğrenci sorumludur.

(6) Yurtlarda kalan tüm öğrenciler, Yurt Hizmet Sözleşmesi ve Yurt Hizmet Sunum Taahhütnamesinde belirtilen tüm hususlara uymakla yükümlüdür.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 32- (1) Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/5/2024 tarihli ve 482 sayılı kararı ile kabul edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.