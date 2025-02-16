İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Giriş: 17.02.2025 - 00:00
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İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veri Merkezinin İşletilmesi İşinin İhalesi Yapılacaktır.
|1) Encümen Kayıt No
|: 893
|2) İşin Konusu
|:İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veri Merkezinin 1 yıl süre ile işletilmesi işi
|3) Muhammen Bedel
|: Yıllık Brüt Cironun %14,82 + KDV'si (Asgari 29.019.000,61 TL + KDV/YIL altında olmamak üzere)
|4) Geçici Teminat
|: 870.570,02 TL
|5) Yeterlik İçin Son Başvuru Tarih ve Saati
|: 03 Mart 2025 Saat: 14:00
|6) İhale Tarihi ve Saati
|: 05 Mart 2025 Saat: 10:00 Son teklif verme tarih ve saati: 05 Mart 2025 Saat:10:00
|7) İhalenin Yapılacağı Yer:
|: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
|8) Yeterlik Başvurusunun Yapılacağı Yer
|: Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Hacıahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1, 34440 Kasımpaşa, Beyoğlu- İstanbul
|9) İhale Usulü
|: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü
|10) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer
|: İhale Şartnamesi 2.500.-TL bedelle Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Hacıahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1, 34440 Kasımpaşa, Beyoğlu- İstanbul adresinden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.
Tel: 0212 312 89 20 Fax: 0212 449 51 15
|11) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
11.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:
11.1.1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti,
11.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu, Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi
a) Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdan sureti ve noter tasdikli imza beyannamesi
b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
11.1.4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi
11.1.5. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler,
a) İstekliler internet servis sağlayıcılığı zorunlu olmak üzere aşağıdaki iş kollarından en az üç alanda ihale ilan tarihinden önce en az üç yıl ve halen faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu kurum niteliği taşıyan kuruluşlardan alınmış belge
b) İsteklinin öz sermayesinin en az 40.000.000.-TL (Kırk milyon Türk Lirası) olduğuna dair yetkili kurumlardan alınmış belge. Ortak girişim olması halinde ortaklardan herhangi birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir.
c) İsteklinin ihale ilan tarihinden itibaren son 4 (dört) yıllık toplamı en az 1.000.000.000.-TL (Birmilyar Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair yeminli mali müşavir ya da vergi dairesi tasdikli belge. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb.) Ortak girişim olması halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi herhangi birinin de sağlaması yeterlidir.
11.1.7. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye ortak girişim olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)
11.1.8. Ortak girişim beyannamesi. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.
İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olmaları gerekmektedir.
11.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
11.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,
11.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı,
11.2.3. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti
11.2.4. Ticaret ve Sanayi Odası belgesi,
a) Gerçek kişi olması halinde ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge
b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge. (Ortak girişim olması halinde pilot ortağın faaliyet alanının yeterlik şartının sağlanması yeterlidir.)
11.2.5. İmza Sirküleri
11.2.7. Ortak girişim beyannamesi. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
11.2.8. Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),
12) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olmaları gerekmektedir.
13) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
14) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Hacıahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1, 34440 Kasımpaşa, Beyoğlu- İstanbul adresine, 03 Mart 2025 saat: 14:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir.
15) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
16) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 05 Mart 2025 saat: 10:00’a kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No:5 34134 Fatih / İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
17) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 04 Mart 2025 Saat: 15:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.
18) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
19) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İLAN OLUNUR.