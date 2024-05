İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

Sıra No Encümen Kayıt No İlçe/

Mahalle Ada No Parsel No Alanı

(m²) Satılacak Hisse Oranı Halihazır Durumu Vakfiye Bilgisi İmar Durumu Cinsi Muhammen Bedeli

(TL) Geçici Teminat

(TL) Şartname Bedeli

(TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 2163 Eyüpsultan/

Silahtarağa 679 2 135 m² Tamamı İşgalli Yok Konut Alanı ve kısmen yolda kalmaktadır. 679 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ile tevhidlidir. Arsa 3.645.000,00 109.350,00 1.000,00 22.05.2024 10.00 2 2161 Eyüpsultan/

Esentepe 727 3 98 m2 Tamamı İşgalli Yok Konut Alanı Arsa 3.430.000,00 102.900,00 1.000,00 22.05.2024 10.05 3 2160 Kağıthane/

Gürsel 8899 37 120,30 m² 683/1203

(68,30 m²) İşgalli Yok Konut Alanında kalmakta ve yola terki bulunmaktadır Arsa 3.415.000,00 102.450,00 1.000,00 22.05.2024 10.10 4 2155 Pendik/

Şeyhli 7646 5 250 m2 123/250

(123 m²) İşgalli

(metruk gecekondu) Yok Konut Alanı Arsa 3.321.000,00 99.630,00 1.000,00 22.05.2024 10.15 5 2154 Eyüpsultan/

Silahtarağa 660 15 103 m² Tamamı İşgalli Yok Konut Alanında, kısmen yolda kalmaktadır. Arsa 3.090.000,00 92.700,00 1.000,00 22.05.2024 10.20 6 2158 Pendik/

Yayalar 9292 4 141,44 m² 6419/14144

(64,19 m²) İşgalli Yok Ticaret+Konut Alanı Arsa 2.567.600,00 77.028,00 1.000,00 22.05.2024 10.25 7 2145 Eyüpsultan/

Esentepe 869 1 85,61 m² 3461/8561

(34,61 m²) İşgalli Yok Ticaret+Konut Alanı/ 20 parselle tevhid sartlı Arsa 1.661.280,00 49.838,40 1.000,00 22.05.2024 10.30 8 2150 Kağıthane/

Talatpaşa 4311 9 127 m² 27/127

(27 m²) İşgalli Yok Konut Alanı Arsa 1.350.000,00 40.500,00 1.000,00 22.05.2024 10.35 9 2167 Eyüpsultan/

Alibeyköy 888 5 151 m² 24/151

(24 m²) İşgalli Yok Konut Alanında kısmen yolda kalmaktadır. Arsa 888.000,00 26.640,00 1.000,00 22.05.2024 10.40 Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane-Fatih/İstanbulFonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif UsulüMesken Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBULTel: 0212 455 33 61 Fax: 0212 449 51 07a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan suretib) Yabancı istekliler için Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı)c) Tüzel kişiler için Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı)d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,h) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletnamei) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e),(f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler,’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.