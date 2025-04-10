İSTANBUL BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI

İSTANBUL BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞINDAN

TÜRK BAYRAKLI SU KARTALI İSİMLİ GEMİNİN BULUNDUĞU YERDE SATIŞINA VE SÖKÜMÜNE DAİR İHALE İLANI



1996 inşa tarihli, 18,45 Metre tam boyunda, 4,80 Metre eninde, 2,23 Metre derinliğinde, 60,24 gross tonilatoluk, 39 ton boş ağırlığı (Lightship) olan Milli Gemi Sicilinin İstanbul-7446. Sırasında tescilli SU KARTALI isimli hurda Acenta Botu İstanbul İli Kumkapı mevkiinde mevcut haliyle tehlike oluşturduğundan dolayı 618 Sayılı Limanlar Kanununun 7. Maddesi uyarınca, 2886 Sayılı Kanun kapsamında AÇIK TEKLİF USULÜ ile satışı yapılacaktır.

İhale Şartnamesi ile İhale Dokümanı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin Vakıfbank Emek Şubesinin TR40 0001 5001 5800 7306 9032 98 IBAN nolu hesabına, “SU KARTALI Gemisi İhale Dosya Bedeli” açıklaması ile yatırılan 1000,00 (Bin Türk Lirası) TL’lik Dekontun teslimi karşılığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığından (Kemankeş Mah. Rıhtım Cad. No:33 Karaköy-Beyoğlu/İstanbul) 15.04.2025 tarihinden itibaren temin edilebilecektir.

İhale; İstanbul Bölge Liman Başkanlığı (adres yukarıda) 2. Kat Toplantı Salonunda 22.04.2025 tarihinde saat 14:00’da Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

İhale konusu geminin Tahmini Satış Bedeli 220.000,00 (İkiyüzyirmibin Türk Lirası) TL. ve Geçici Teminat miktarı ise 6.600,00 (Altıbinaltıyüz Türk Lirası) TL. dır.

İhaleye Katılabilmek için;

Tüzel kişiliğin; vergi numarası, iletişim (telefon, gsm, mail, faks) ve adres bilgileri ile gerektiğinde iade edilecek olan tutarlar için tüzel kişilik adına kayıtlı banka IBAN numaralarını belirtir yazılı beyanın, İhale dosya bedelinin yatırıldığına dair banka dekontunun (internet işlemlerinde banka kaşeli) aslı, Geçici Teminatın yatırıldığına dair banka dekontunun (internet işlemlerinde banka kaşeli) aslı, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. Tüzel kişiliği temsil edenin noter tasdikli imza sirküleri örneği, İhaleye vekaleten iştirak edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, Vergi Levhasının fotokopisi (Aslı, iade edilmek üzere ibraz edilecektir) ile birlikte şartnamede istenen tüm evraklardan oluşan dosyanın eksiksiz olarak 21.04.2025 tarihinde saat 16:00’a kadar İstanbul Bölge Liman Başkanlığına (adres yukarıda) teslim edilecektir.

İlan Olunur.

