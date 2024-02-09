Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/175 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/175 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Kartal İlçe, ÇAVUŞOĞLU Mahalle/Köy, 7310 Ada, 8 Parsel, Satışa kanu; 7310 ada, 8 parsel ve üzerindeki Bina; İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yunus Mahallesi, Kasımpatı Sokak 45 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu parsel geometrik olarak dikdörtgen şeklinde, topoğrafik olarak meyilsiz düz vaziyettedir. Taşınmazın üzerinde 90m2 taban alanlı üst katta çıkmalar olması nedeniyle 115m2 olmak üzere toplam 205m2 inşaat alanlı 2 katlı bir bina bulunmaktadır. Bina yaklaşık 40 yıllık olup, natarnam vaziyettedir. Bina konut olarak kullanılmakta olup, halen boş vaziyettedir. Taşınmaz belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır. Ulaşımı kolay, Sanayi Caddesine 200m., Yunus Tren İstasyonuna 940m, Sahil Turgut Özal Bulvarına 1.1km. E-5 Karayoluna 1.2 km. Mesafede konumludur., 193 m2 yüzölçümü, İstanbul İl, Kartal İlçe, Çavuşoğlu Mah., Kasımpatı Sok., No:45 Kartal / İSTANBUL adresli

Adresi : İstanbul İl, Kartal İlçe, Çavuşoğlu Mah., Kasımpatı Sok., No:45 Kartal / İSTANBUL

Yüzölçümü : 193 m2

İmar Durumu : Dosyasında mevcut; Kartal Belediye başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.07.2023 tarih 358034 sayılı yazılarında; İstanbul İl, Kartal İlçesi, Çavuşoğlu (Yunus) Mahallesi, 7310 ada, 8 parsel sayılı taşınmaz; 1/1000 ölçekli, 19.04.2013 tasdik tarihli, Kartal Güneyi Revizyan Uygulama İmar Planı ve 26.10.2020 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği kapsamında 5/A/3,0.20-0.40/1.50 ve Yençok:15 kat(52.50m.)yapılanma şartlarında Konut Alanında, kısmen de Yol da kalmaktadır.

Kıymeti : 5.390.800,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/05/2024 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 10:15

06/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.