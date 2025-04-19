İSTANBUL ANADOLU 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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İSTANBUL ANADOLU 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/727

KARAR NO : 2024/755



Davacılar Emel Pelenk, Ender Bilici, Güler Yalçın, Güsvent Kopuz, Keriman Gigin, Ümit Hohman tarafından davalılar Muzaffer Mine İlhan,Bülent Alpönat ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-DAVANIN KABULÜ İLE; Kadıköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2001/620 Esas -2007/1201 Karar sayılı dosyasında açılıp okunan Kadıköy 6.Noterliğinin 14/12/1993 tarih ve 67777 yevmiye numaralı vasiyetnamenin tenfizine,

2-Peşin alınan harcın mahsubu ile başkaca harç alınmasına yer olmadığına,

3-Yaptığı yargılama giderinin takdiren davacı üzerinde bırakılmasına,

4-Davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

5-Sarf olunmayan gider avansının hüküm kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair, taraf vekillerinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde HMK 345 Maddesi gereğince İstanbul BAM nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Davalı BÜLENT ALPÖNAT' a gerekçeli kararın tebliği yerine geçmek üzere ilan olunur.