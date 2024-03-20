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        İSTANBUL 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 22.03.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

        DOSYA NO : 2023/664 Esas
        KARAR NO : 2024/130


        Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı ÖZKAN ELEFTOZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğinden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilerek İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yasa yoluna başvurulabileceği, başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.19/03/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02006525
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