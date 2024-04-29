İSTANBUL 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/541 Esas

KARAR NO : 2024/48



Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/01/2024 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklılık (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Alı ve Maryam oğlu, 11/09/1966 doğumlu, İran uyruklu HAMID SHAHDOUST tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.04.2024