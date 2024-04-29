Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        İSTANBUL 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 01.05.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2023/541 Esas
        KARAR NO : 2024/48


        Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/01/2024 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklılık (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Alı ve Maryam oğlu, 11/09/1966 doğumlu, İran uyruklu HAMID SHAHDOUST tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.04.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02024387
        Yazı Boyutu