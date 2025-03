ILGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ILGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

İ L A N

ILGAZ ELEKTRONİK DENETLEME

(EDS) SİSTEMİ SERVİS, BAKIM İŞİ



1-Tasarruf Hakkı Belediyemize ait ILGAZ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde kalan karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek üzere kurulmuş olan Elektronik Denetleme Sistemleri, KGYS-EDS yer tespit raporu ile belirlenmiş ve ekte belirtilen 2 yönlü 2 noktada OHTS (Ortalama Hız Tespit Sistemi)nin, sistem devreye alındıktan sonra Belediyemiz ve Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Belediyemiz sorumluluğunda olan tüm iş ve işlemlerinin yapılması, ihtiyaç duyulan cihazları için bakım onarım, yedek parça, yazılımların Emniyet Genel Müdürlüğü güncel Teknik Şartnamesi doğrultusunda yazılım güncelleme, sistemin periyodik olarak TSE tarafından yapılan kalibrasyon sistemine uygun hale getirilmesi ve kalibrasyonlarının yapılması, ihlal tespitlerinin ceza makbuzuna dönüştürülmesi için gerekli her türlü kırtasiye ihtiyaçlarının (posta masrafları hariç) sağlanması, EDS merkezinin çalışma düzeni için gerekli kırtasiye, mobilya, yazıcı ve yazıcılara ait kartuş toner vb sarf malzemelerinin sağlanması, kurulmuş olan sistemin sözleşme süresi boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından güncel Teknik Şartname yayınlanması ve bu teknik şartnameye sistemin uyumlu hale getirilmesi için teknik donanımların güncellenmesi ve/veya yenilenmesi, sözleşme süresince gerekli tüm bakım ve onarımının yapılması, sonradan oluşacak olan imar planları ve karayolları planları doğrultusunda gerekli altyapı dahil sistemlerin taşınması, işi bu şartname kapsamında yapılarak yer tesliminden itibaren 10 (on) yıl sure ile tüm bakım, onarım, yenileme, sistemin 7/24 çalışır halde desteğinin verilmesi, bunun için yeterli sayı ve nitelikte personeli kadrosunda bulundurması, ve bedelinin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından her ay düzenli olarak hazırlanarak ödenek talebinde bulunulan dokümanda belirtilen trafik ihlali tespit sayısı başına yüklenici tarafından teklif edilen trafik ihlal sayısı hizmet bedeli birim fiyatı ile çarpımı sonucu çıkan bedel olarak ödenmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılması ihaleye çıkartılmıştır.



Belediyemiz tarafından her yıl için 3.000 (üçbin) adet olmak üzere toplam sözleşme süresi olan 10 yıl boyunca toplam 30.000 (otuzbin) trafik ihlali garanti edilmektedir. 10 yıl sonunda yüklenicinin sözleşme gerekliliklerini yerine getirmesi için belediyemizce garanti edilen toplam 30.000 trafik ihlali tespit sayısına ulaşmaması durumunda eksik kalan trafik ihlali tespiti kadar miktar yüklenici tarafından teklif edilen güncel birim fiyat ile çarpılarak toplam bedel yükleniciye ödenir. Ödemeler ilgili aylara istinaden trafik ihlali tespit sayısına göre cezai işlem uygulanarak hesaplanan hakedişler esas olarak belirlenir. Yükleniciye ödemeler belirtilen aylara esas olarak hakedişe esas tutarın Emniyet Müdürlüğü tarafından Belediyemiz hesabına aktarıldıktan sonra 15 gün içerisinde yükleniciye ödenir.

Ödemelerde fiyat farkı olarak ilgili trafik ihlaline kesilen cezai tutara gelen yıllık artış miktarı kadar fiyat farkı uygulanır. İstekliler belediyemizce tespit edilen yaklaşık maliyetten yüksek olmamak üzere garanti edilen trafik ihlali tespiti başına birim fiyat tekliflerini ihale dosyası ile birlikte sunacaklardır.



2-İhale 14 Mart 2025 Cuma günü saat 14.30 da Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.



3- Elektronik Denetleme (Eds) Sistemi Servis, Bakım İşi yıllık muhammen bedeli 7.950.000,00 TL’dir. Toplam 7.950.000,00 TL bedelin % 3’ü geçici teminat olarak 238.500,00TL yatırılacaktır.

4-İhaleye gireceklerin 14 Mart 2025 Cuma günü saat 14.30 ihale saatine kadar geçici teminatlarını yatırarak ihaleye iştirak belgesini almak ve kendi adlarına ihaleye girenler kimlik bilgilerini, şirket adına girenler yetki belgesini ve başkası adına girenler vekâletnameyi ibraz etmek zorundadırlar.



5- İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Belediyemizden 5.000 TL (BeşBinTürkLirası) karşılığı temin edebilir.

6-İhale komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlanen duyurulur.

ILGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI