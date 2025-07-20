HEKİMHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 



1) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

Hekimhan İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, imarın 1104/11, 1108/7 parsellerde, arsa payı (kat) karşılığı inşaat yaptırılması işidir. Söz konusu bu parsellerde, toplam emsale

esas III-B yapı sınıfında 3.202,288 m2 konut alanları inşa edilecektir.

2) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: İdari Şartname ile diğer evraklar Hekimhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden, Bahçelievler Yeni Yol3 Sokak No:6

Hekimhan / MALATYA adresinden, 10.000,00TL + KDV (On Bin Türk Lirası+Katma Değer Vergisi) bedel karşılığında ihale tarihinden en geç 1 gün önce 31/07/2025 Perşembe günü saat 17.00’ya kadar temin edilebilecektir.

İstekliler, idari şartname, sözleşme ve eklerini belirtilen bu adreste 08.00–17.00 saatleri

arasında görebilir.

3) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale 01/08/2025 Cuma günü saat 10:00’da Hekimhan Belediyesi Binası içindeki Belediye Meclis Salonunda, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle yapılacaktır.

4) Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

İşin tahmini keşif bedeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının “2025 yılı Yapı

Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği” esas 32.176.144 TL olup, geçici teminat

miktarı 965.284,32 TL’dir. (Dokuz Yüz Altmış Beş Bin İki Yüz Seksen Dört Lira Otuz İki Kuruştur).

5) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:

Bu ihaleye Ortak Girişim olarak teklif verilemez. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel

kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

İsteklilerin:

A)İkametgâh belgesi veya Tebligat için Türkiye’de bir adres göstermesi

B) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (2025 yılı vizeli),

1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden

veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale

ilan tarihinden sonraki bir tarihte alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk

konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

C) İmza sirkülerini vermesi,

1. Gerçek kişi olması halinde kişinin noter tasdikli imza sirküleri,

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye’de şubesi

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca

veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

D) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı vermesi. (Türkiye’de

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk

konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

E) İşin keşif bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) oranında 32.176.144,00 TL x % 3 =

965.284,32 TL’dir. (Dokuz Yüz Altmış Beş Bin İki Yüz Seksen Dört Lira Otuz İki Kuruş) Geçici Teminat vermesi,

F) Taahhüt durumu bildirisi ve istenilen diğer belgeler.