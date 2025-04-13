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        HATAY 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.04.2025 - 00:00
        İLAN METNİ
        HATAY 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN ;

        DOSYA NO : 2023/79
        KARAR NO : 2024/292


        DAVACI : K.H.
        KATILAN MERYEM ELMUĞRİBİ, Muhammed ve Hadice kızı, 23/01/1967 HALEP doğumlu,TC Kimlik No:99106765104
        SUÇ : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık
        SUÇ TARİHİ : 04/02/2021
        SUÇ YERİ : HATAY/MERKEZ
        KARAR TARİHİ : 06/03/2024
        KARAR TÜRÜ : Sanığın Mahkumiyeti- Kasten Öldürme- 10 Yıl Hapis, Kişinin ölümünden yararlanarak hırsızlık 3 Yıl, 6 Ay Hapis cezası -hak mahrumiyeti
        İSTİNAF BİLGİLERİ ;Katılan vekili Av. Belkıs Rende, Sanık Müdafii Av. Mahmut Kuş
        TEBLİĞE KONUSU : Karar ve istinaf dilekçesi.
        Sanık müdafii 10/12/2024 , katılan vekili 16/12/2024 tarihli dilekçeler ile istinaf talebinde bulunmuşlardır.
        Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Genel İnternet Haber , Türkiye Geneli (50.000 Altı)dijital platformda ilanına, ilan itibaren iki hafta içerisinde, hesap edilen son günün resmi bir tatil gününe rastlaması halinde ise tatilin ertesinde başlayacak ilk mesai gününün mesai saati sonuna kadar, dilekçe vermek veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunmak,yahut ilgili kişi tutuklu ise bunların dışında ayrıca bu kişilerce bulundukları ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretleriyle, mahkememize başvurarak, mahkememiz yargı çevresi dışında olanların da bulundukları yer mahkemelerine başvurarak ve bunların aracılığıyla mahkememize gönderilerek "İSTİNAF" kanun yolu ile "Adana Bölge Adliye Mahkemesine" başvurula bilineceği aksi halde hükmün kesinleşeceğine süresinde itiraz edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02203850
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