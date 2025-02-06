HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2024/403

Karar No : 2024/1921

Sanık :MEHLMET ALİ ASLANYÜREK Halil ve Esma oğlu , 01/01/1959 doğumlu ,Hatay Antakya Defne n.k

Suç : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet

Suç Yeri : Merkez /Hatay

Suç Tarihi : 14/09/2015

Kanun Maddesi : 5607 S.Y. 3/18-son , 3/10, 3/23, 5/2, 62/1, 52/2,53/1-2-3

Verilen Ceza : HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI



Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Ulusal Gazetede ve Genel İnternet Haber Sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliyesi nezdinde istinaf edebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.