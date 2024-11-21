HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Giriş: 22.11.2024 - 00:00
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ
|SIRA
NO
|KOD
|
YERLEŞKE
|ADA/
PARSEL
|KİRA
SÜRESİ
(YIL)
|KULLANIM YERİ
|KULLANIM
AMACI / ALANI ( m² )
|
TAHMİNİ KİRA
BEDELİ ( TL )
|GEÇİCİ
TEMİNAT
(%3) TL
|İHALE TEKLİF USULÜ
|İHALE
TARİHİ
|İHALE
SAATİ
|1. GRUP
|1
|238-3
|Beytepe
|28331/1
|3
|Beyaz Ev Tenis Kortları Yakınında Bulunan Alan
|Baz İstasyonu
|286.633,95 TL
|8.599,02 TL
|2886 S.K. 45. Md. Açık Teklif Usulü
|4.12.2024
|10:00
|2
|229-5
|Beytepe
|28330/37
|3
|Ormanlık Arazi (C Nizamiye girişi sağ tarafında bulunan alan)
|Baz İstasyonu
|286.633,95 TL
|8.599,02 TL
|2886 S.K. 45. Md. Açık Teklif Usulü
|4.12.2024
|10:15
|3
|216
|Beytepe
|28335/1- 28335/1
28339/2
28340/1
|3
|Üniversiteler Mahallesi 1596.Cadde No: 25/B adresinde bulunan yer - Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Giriş Kapısı Karşısı, E Blok Erkek Öğrenci Yurdu Yanı ve J Blok Otopark Yanı Kargomatlar
|Postane / 33,50 m² - Kargomat / 4 m² + 4 m² + 4 m² = 12 m² olmak üzere Toplam 45.50 m²
|220.500,00 TL + KDV
|6.615,00 TL
|2886 S.K. 45. Md. Açık Teklif Usulü
|4.12.2024
|10:30
|4
|101
|Sıhhıye
|5881/3
|3
|F-1 Blok Zemin Kat A Giriş Kapısı Yanı
|Banka Şube Yeri / 344 m²
|19.020.000,00 TL
|570.600,00 TL
|2886 S.K. 37. Md. Kapalı Teklif Usulü
|4.12.2024
|11:00
|2. GRUP
|5
|148
|Sıhhıye /
Beytepe
|-
|3
|Sıhhıye Yerleşkesinde 32 Adet, Beytepe Yerleşkesinde 48 Adet olmak üzere Toplam 80 Adet Sıcak, Soğuk ve Gıda Otomat Makine Yerleri
|Sıcak,Soğuk ve Gıda Otomat Makine Yerleri
|12.150.000,00 TL + KDV
|364.500,00 TL
|2886 S.K. 37. Md. Kapalı Teklif Usulü
|4.12.2024
|11:30
|6
|120
|Sıhhıye
|355-15
|1
|Hacettepe Mahallesi İlhan Cavcav Sokak
|İş Yeri / 14.45 m²
|84.000,00 TL + KDV
|2.520,00 TL
|2886 S.K. 45. Md. Açık Teklif Usulü
|4.12.2024
|14:00
|7
|144
|Sıhhıye
|5881/11
|3
|Öğrenci Yemekhanesi giriş yanında bulunan alan
|Kırtasiye / 40,00 m²
|1.322.400,00 TL + KDV
|39.672,00 TL
|2886 S.K. 45. Md. Açık Teklif Usulü
|4.12.2024
|14:30
|8
|153
|Sıhhıye
|5881/12
|1
|Diş Hekimliği Fakültesi içerisi Özel Protez Laboratuvar Hizmet Takip Bürosu
|Özel Protez Laboratuvar Hizmet Takip Bürosu / 3 m²
|20.000,00 TL + KDV
|600,00 TL
|2886 S.K. 45. Md. Açık Teklif Usulü
|4.12.2024
|15:00
|9
|263
|Beytepe
|28340-1
|3
|Öğrenci Evleri J Blok Otopark Yanı
|Kargomat / 5 m²
|42.000,00 TL + KDV
|1.260,00 TL
|2886 S.K. 45. Md. Açık Teklif Usulü
|4.12.2024
|15:30
|10
|211-4
|Beytepe
|28335/1
|3
|1596. Cadde No: 76 Fizik Müh.basket sahası yanı City Center
|Kırtasiye / 11 m²
|393.000,00 TL + KDV
|11.790.00 TL
|2886 S.K. 45. Md. Açık Teklif Usulü
|5.12.2024
|10:00
|11
|211-12
|Beytepe
|28335/1
|10
|1596. Cadde No: 76 Fizik Müh.basket sahası yanı City Center
|Eczane / 46,08 m² Kiralama Alanı, 17,81 m² Depo Alanı olmak üzere Toplam 63,89 m²
|6.861.000,00 TL + KDV
|205.830,00 TL
|2886 S.K. 45. Md. Açık Teklif Usulü
|5.12.2024
|10:30
|12
|236-1
|Beytepe
|28340/1
|3
|Üniversiteler mah. 1596.Cad üzeri Beytepe Alışveriş Merkezi yanında bulunan alan
|Market / 570 m²
|7.710.000,00 TL + KDV
|231.300,00 TL
|2886 S.K. 45. Md. Açık Teklif Usulü
|5.12.2024
|11:00
|3. GRUP
|13
|262
|Beytepe
|28330-30
|3
|Konservatuar İçindeki Alan
|Kantin / 48,66 m²
|1.560.000,00 TL + KDV
|46.800,00 TL
|2886 S.K. 45. Md. Açık Teklif Usulü
|5.12.2024
|14:00
|14
|134
|Sıhhıye
|5881/12
|3
|Diş Hekimliği Fakültesi Altı (Kaşif Kafe Adıyla bilinen yer)
|Kafe / 128,31 m² Kapalı Alan, 100,14 m² açık alan olmak üzere Toplam 228,45 m²
|5.700.000,00 TL + KDV
|171.000,00 TL
|2886 S.K. 45. Md. Açık Teklif Usulü
|5.12.2024
|14:30
|15
|211-6
|Beytepe
|28335/1
|3
|1596. Cadde No: 76 Fizik Müh.basket sahası yanı City Center
|Kebap / Pizza / 55,00 m² Kiralama Alanı, 46,35 m² Depo Alanı olmak üzere Toplam 101,35 m²
|2.511.000,00 TL + KDV
|75.330,00 TL
|2886 S.K. 45. Md. Açık Teklif Usulü
|5.12.2024
|15:00
|16
|211-14
|Beytepe
|28335/1
|3
|1596. Cadde No: 76 Fizik Müh.basket sahası yanı City Center
|Kebap / Pizza / 90 m² Kiralama Alanı , 39,17 m² Depo Alanı olmak üzere Toplam 129,17 m²
|3.198.600,00 TL + KDV
|95.958,00 TL
|2886 S.K. 45. Md. Açık Teklif Usulü
|5.12.2024
|15:30
|Yukarıda özelliği belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ve 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Hacettepe Üniversitesi Doğramacı Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 5 .Kat Toplantı Salonunda 04/12/2024 Çarşamba ve 05/12/2024 Perşembe günleri toplanacak komisyon huzurunda yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
İstekliler kiralamaya ait şartnameleri Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görebilirler veya her bir şartnameyi 2.000,00 TL karşılığında temin edebilirler.
Tahmini kira bedeli ve geçici teminat tutarları; kiralanacak yer için belirlenen toplam kira süresine göre hesaplanmıştır. İstekliler toplam kira süresine göre teklif vereceklerdir.
Bir yılı aşan kiralamalarda ilk yılı takip eden yılların kira bedelleri; bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE- oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında artırılacaktır.
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
1- Kanuni ikametgah belgesi. (Gerçek kişiler için)
2- Türkiye' de tebligat için adres gösterilmesi.
3- Mevzuat gereği Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.)
a- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasına veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) ‘deki esaslara göre temin edecekleri belge.
4- İmza sirküleri vermesi.
a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtir son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye' de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) ‘deki esaslara göre temin edecekleri belge.
5- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi vermesi.
(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)
6- Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belge.
7- İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları ve dökümanın satın alındığına dair makbuzunu sunmaları.
8- 2. ve 3. Grup İhalelere katılacak isteklilerin Hacettepe Üniversitesine borcunun olmadığını gösteren kanıtlayıcı belge sunması. (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından temin edilecektir.) (Yeterlik Belgesi-1)
9- 2. ve 3. Grup İhalelere katılacak isteklilerin Üniversitemizde bulunan Beytepe Alışveriş Merkezi ve/veya City Alışveriş Merkezi içerisinde işlettiği ticari işletmeye dair ortak giderler borcunun olmadığını gösteren kanıtlayıcı belge sunması. (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından temin edilecektir.) (Yeterlik Belgesi-2)
10- 3. grup ihaleye katılacak olan isteklilerin aktif olarak faaliyette bulunan en az 3 şubesinin olduğuna dair kanıtlayıcı belge sunmaları yada aktif olarak faaliyette en az 3 şubesi (gösteren belge sunulması zorunludur) bulunan bir firma ile Franchising sözleşmesinin olduğuna dair kanıtlayıcı belge sunmaları.(Yeterlik Belgesi-3)
11- 13 sıra numaralı ihaleye katılmak isteyen isteklilerin “Kantin İşletmeciliği Ustalık ve/veya Kalfalık Belgesi”ni sunması. (Yeterlik Belgesi-4)
12- 13 ve 14 sıra numaralı ihaleye katılacak olan isteklilerin Yükseköğretim Kurumları yada Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Devlet Okullarında en az 5 yıl süre ile işletmecilik deneyiminin bulunduğuna dair kanıtlayıcı belge sunması. (Yeterlik Belgesi-5)
13- 13 ve 14 sıra numaralı ihalelere katılmak isteyen istekli firmaya ait ISO 9001- ISO 22000- ISO 45001 sertifikalarını sunması. (Yeterlik Belgesi-6)
-Teminat mektupları dışındaki teminatların, Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırılması ve makbuzlarının yukarıda istenilen diğer belgelerle birlikte bir zarfın içinde sunulması gerekmektedir. (Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Türkiye Halk Bankası A.Ş Hacettepe Ankara Şubesi : IBAN NUMARASI: TR 93 0001 2001 5410 0004 0003 12 nolu hesabına.)
-İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini bir zarf içerisinde en geç ihale saatinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Ayrıca 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 46’ncı maddesinde yer alan hükümlerine göre; "istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler." (e-imzalı belgeler asıl olarak kabul edilecektir.)
-İstekliler ihale dökümanını oluşturan belgelerde yer alan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.
-İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
Bu ihaleye ilişkin bilgiler: Beytepe Yerleşkesi Ögrenci Evleri F-G Blok Arkası (Doğramacı Binası) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 4.Kat Kiralama Müdürlüğü 6800 Beytepe-Çankaya/ANKARA,
E-posta: takip@hacettepe.edu.tr. Telefon: 0 (312) 305 1034 adresinden alınabilir.