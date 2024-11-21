HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Postane / 33,50 m² - Kargomat / 4 m² + 4 m² + 4 m² = 12 m² olmak üzere Toplam 45.50 m²

Sıhhıye Yerleşkesinde 32 Adet, Beytepe Yerleşkesinde 48 Adet olmak üzere Toplam 80 Adet Sıcak, Soğuk ve Gıda Otomat Makine Yerleri

Eczane / 46,08 m² Kiralama Alanı, 17,81 m² Depo Alanı olmak üzere Toplam 63,89 m²

Kafe / 128,31 m² Kapalı Alan, 100,14 m² açık alan olmak üzere Toplam 228,45 m²

Kebap / Pizza / 55,00 m² Kiralama Alanı, 46,35 m² Depo Alanı olmak üzere Toplam 101,35 m²

Kebap / Pizza / 90 m² Kiralama Alanı , 39,17 m² Depo Alanı olmak üzere Toplam 129,17 m²