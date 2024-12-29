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        GÜNGÖREN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 30.12.2024 - 00:00
        VERGİ BORCU BULUNAN MÜKELLEFLER
        GÜNGÖREN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ
        (Muhtelif Yıllara Ait)
        1 SIRTEKS MİLİMETRİK DOKUMA ÖRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 77*******31 ARMAĞANEVLER MAH. ALEMDAĞ CAD. 408 B ÜMRANİYE/İSTANBUL 142772 İLAN-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 17.843,60 ADRES BULUNAMADI
        2 AKAN TEKSTİL HÜSEYİN BÜYÜKARSLAN 10*******30 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ZAFER CENGİZHAN SK. Kapı : 29 -31 Daire : 16 177382 KATI A.-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 17.949,36 ADRES BULUNAMADI
        3 İNCİ CAN 19*******66 TOZKOPARAN MAH KORU SOK NO:8 D:20 GÜNGÖREN/İSTANBUL 121163 EMLAK TEBLİĞ 1319 ₺ 17.986,43 ADRES BULUNAMADI
        4 TAMER KEVSER 32*******46 İSTANBUL SARIYER KUMKÖY (KİLYOS) MAH. TATLISU CAD. Kapı : 45 92579 EMLAK TEBLİĞ 1323 ₺ 18.444,97 ADRES BULUNAMADI
        5 OPAL OTOMOTİV AKARYAKIT İNŞAAT ISI SİSTEMLERİ SAN VE TİC AŞ 64*******54 BALGAT KONYA DEVLET YOLU NO: 187 D. ÇANKAYA ANKARA 108273 İLAN REKLAM TEBLİĞ 2464 ₺ 18.510,29 ADRES BULUNAMADI
        6 MOHCHEHRA DAVRONOVA TEKSTİL 99*******56 MERKEZ MAH. MUALLİM NACİ SK. BİRLİK Kapı : 7 Daire : 1 GÜNGÖREN/İSTANBUL 359920 KATI ATIK TEBLİĞ 2464 ₺ 18.745,05 ADRES BULUNAMADI
        7 NURBAY DİZE VE İŞTİRAKLERİ ********* M.ÇAKMAK MAH. BEYATLI SK. Kapı : 6 Daire : 2 GÜNGÖREN/İSTANBUL 158306 EMLAK TEBLİĞ 1319 ₺ 18.970,88 ADRES BULUNAMADI
        8 TERZİ İŞ GİYSİLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 84*******22 İSTANBUL BAKIRKÖY KARTALTEPE MAH. TEYYARECİ NURETTİN SK. Kapı : 18 Daire : 9 182393 KATI A.-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 19.162,53 ADRES BULUNAMADI
        9 SİBEL KURT 21*******60 KAYSERİ TALAS MEVLANA MAH. ELÇİBEY CAD. Kapı : 28 Daire : 4 445832 EMLAK TEBLİĞ 1319 ₺ 19.421,15 ADRES BULUNAMADI
        10 HARUN KAÇAR PELUŞ KUMAŞÇILIK HK TİCARET 41*******10 İSTANBUL BAHÇELİEVLER YENİBOSNA MERKEZ GÜNEŞLİ YOLU İKEBANA EVLERİ B3 205974 İLAN-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 19.482,40 ADRES BULUNAMADI
        11 ÇAĞLAYAN BİLGİÇ TAŞ DİZAYN 24*******08 KÖYÜN KENDİSİ ATAKÖY KÜME EVLERİ Kapı : 188 Daire : 0 PINARHİSAR/KIRKLARELİ 188125 KATI A.-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 19.568,56 ADRES BULUNAMADI
        12 FİGEN AKSESUAR GALVANO SAN VE TİC LTD ŞTİ. 38*******77 MUĞLA DATÇA CUMALI PALAMUTBÜKÜ Kapı : 130 D: 3 89075 KATI A.-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 20.031,45 ADRES BULUNAMADI
        13 ÜMİT IŞIK RABİ JEANS 27*******92 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR MAH. İSHAKPAŞA SK. E BLOK Kapı : 8 E Daire : 41 147459 KATI A.-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 20.064,74 ADRES BULUNAMADI
        14 ZEYNELABİDİN GÖKSOY 17*******66 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ZİYA GÖKALP MAH SEYİT ONBAŞI CD KİPTAŞ MASKO EVLERİ APT 1 KAPI:12 D:22 582065 EMLAK TEBLİĞ 1323 ₺ 20.738,46 ADRES BULUNAMADI
        15 GÖKGÖZ BAĞCI VE İŞTİRAKLERİ ********* F.ÇAKMAK MAH. ZAFER SK. Kapı : 6 Daire : 5 BAĞCLAR/İSTANBUL 442890 EMLAK TEBLİĞ 1319 ₺ 21.587,27 ADRES BULUNAMADI
        16 HİLMİ TAŞ 69*******38 ANADOLU HİSARI ÖNCÜ SK. VATAN APT. Kapı : 9 Daire : 1 BEYKOZ/İSTANBUL 10655 ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 22.508,18 ADRES BULUNAMADI
        17 JABER ABDULRAOUF NADA 99*******86 SANAYİ MAH YEŞİLYURT SOK NO:21 DA:2 GÜNGÖREN/İSTANBUL 462659 EMLAK TEBLİĞ 1319 ₺ 22.544,82 ADRES BULUNAMADI
        18 MOHAMMAD ABDALRAOF NADEH 99*******44 SANAYİ MAH YEŞİLYURT SOK NO:30 DA:2 GÜNGÖREN/İSTANBUL 462660 EMLAK TEBLİĞ 1319 ₺ 22.544,82 ADRES BULUNAMADI
        19 AHMAD ABDULRAOUF NADAH 99*******60 SANAYİ MAH YEŞİLYURT SOK NO:30 DA:2 GÜNGÖREN/İSTANBUL 462658 EMLAK TEBLİĞ 1319 ₺ 22.544,82 ADRES BULUNAMADI
        20 ALİ O.M. ABUTAYYOUN 99*******26 AKŞEMSETTİN MAH AKDENİZ NO:33/1 FATİH/İSTANBUL 572052 EMLAK TEBLİĞ 1319 ₺ 23.267,97 ADRES BULUNAMADI
        21 ALP ATABAY 53*******32 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ MARMARA AVRASYA - A1 BLOK Kapı : 17 Daire : 25 585191 EMLAK TEBLİĞ 1320 ₺ 23.496,37 ADRES BULUNAMADI
        22 TUNA ÇÖKÜLGEN ÇANTA 26*******50 İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ ATATÜRK / Kapı : 108 204255 KATI A.-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 23.966,35 ADRES BULUNAMADI
        23 GÖKHAN KORKMAZ EMPRİME 50*******50 HÜRRİYET MAH. 101. SK. NO: 22 D. 4 BAĞCILAR/İSTANBUL 330793 KATI A.-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 24.007,19 ADRES BULUNAMADI
        24 SELİN ÜÇBAŞARAN VE İŞTİRAKLERİ ********* İSTANBUL MALTEPE YALI MAH. ŞEHİT PİLOT AHMET ALTAŞLI CAD. Kapı : 4 Daire : 4 212418 EMLAK TEBLİĞ 1323 ₺ 24.756,64 ADRES BULUNAMADI
        25 LİNSET TEKSTİL DIŞ TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 86*******35 İSTANBUL GÜNGÖREN GÜVEN MAH. İNÖNÜ CD. Kapı : 38 Daire : 308 174753 İLAN-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 26.218,83 ADRES BULUNAMADI
        26 BÜLENT AKYİKİT TEKSTİL 29*******54 İSTANBUL KAĞITHANE GÜRSEL MAH. TÜMLEÇ CAD. Kapı : 68 Daire : 8 133792 KATI A.-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 28.382,20 ADRES BULUNAMADI
        27 ŞEYHMUS DEMİRCAN NAKIŞ 23*******04 İSTANBUL GÜNGÖREN MERKEZ MAH. TALATPAŞA CAD. ALPER Kapı : 19 Daire : 2 180840 KATI A.-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 28.566,89 ADRES BULUNAMADI
        28 ALİ GÜVELİ VE İŞTİRAKLERİ ********* İSTANBUL GÜNGÖREN MERKEZ MAH. SIGIRCIK SK. Kapı : 1 Daire : 9 112088 EMLAK TEBLİĞ 1319 ₺ 28.863,92 ADRES BULUNAMADI
        29 PREMİERE TEKSTİL SAN.İÇ.DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ 73*******64 M. NESİH ÖZMEN MAH. KESTANE SOK BULUT İŞM HANI NO:5 DA:1 GÜNGÖREN/İSTANBUL 350759 EMLAK TEBLİĞ 1319 ₺ 31.858,61 ADRES BULUNAMADI
        30 SANCAK BALCI SEVİNÇ PARFÜMERİ 34*******00 ŞİRİNEVLER MAH. MAHMUTBEY 11. SK DERİN AP. NO: 41/1 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL 95435 İLAN-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 32.336,88 ADRES BULUNAMADI
        31 AHMET HAMDİ SERT 20*******40 İSTANBUL BAĞCILAR BAĞLAR MAH. OSMANPAŞA CAD. Kapı : 50 Daire : B1 65105 EMLAK TEBLİĞ 1323 ₺ 32.584,04 ADRES BULUNAMADI
        32 COŞKUN AKTURAN 71*******80 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ KAVAKLI Mah. BAYRAK sokak Kapı : 52 Daire : 1 74590 EMLAK TEBLİĞ 1319 ₺ 33.789,88 ADRES BULUNAMADI
        33 LEVENT SUBAY 20*******82 ATAKÖY MAH 3-4-11,KISIM MAH KAVAKLI SOK MESA VİLLALARI NO:3/1 BAKIRKÖY/İSTANBUL 570937 EMLAK TEBLİĞ 1319 ₺ 34.934,43 ADRES BULUNAMADI
        34 ÇELİKOĞLU EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. 24*******68 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE YENİ MAH. AYDINLAR CAD Kapı : 27 Daire : 2 134641 İLAN-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 35.077,05 ADRES BULUNAMADI
        35 RESUL TELLİOĞLU 24*******28 İSTANBUL GÜNGÖREN GÜVEN MAH. ÇALIŞLAR SK. Kapı : 47/1 Daire : 5 49800 KAÇAK İNŞ. TEBLİĞ 3194 ₺ 38.856,58 ADRES BULUNAMADI
        36 BEYHAN YAVUZ AYAKKABI 63*******34 İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. OKÇU SK. Kapı : 3 Daire : 2 194706 KATI A.-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 39.675,10 ADRES BULUNAMADI
        37 ASEL AMBALAJ TİC.LTD.ŞTİ 60*******43 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İSTASYON MAH. MALİ MÜŞAVİRLER SİTESİ YOLU SK. MALI MÜŞAVIRLER SI Kapı : 4/J Daire : 1 177895 KATI A.-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 40.446,46 ADRES BULUNAMADI
        38 HALÜK ÖZYURT 36*******90 İSTANBUL AVCILAR GÜMÜŞPALA MAH. HANEDAN SK. Kapı : 1 Daire : 9 65878 EMLAK TEBLİĞ 1319 ₺ 40.557,78 ADRES BULUNAMADI
        39 DEMÖR TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ 29*******42 İSTANBUL BAKIRKÖY ATAKÖY 7.8.9.10.KISIM MAH. DEFNE .SK MARTI SŞTESİ MARTI - 1 Kapı : 1 G Daire : 3 73313 KATI A.-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 41.356,48 ADRES BULUNAMADI
        40 TASF.HAL.DURU TEKSTİL TİC. VE SAN.LTD.ŞT 31*******10 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ADNAN KAHVECİ MAH. YAVUZ SULTAN SELİM BLV. AYDIN APT. Kapı : 36/A Daire : 21 154067 KATI A.-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 41.456,64 ADRES BULUNAMADI
        41 NEFİSE AKSU AKSU TRİKO 16*******96 İSTANBUL BAHÇELİEVLER KOCASİNAN MERKEZ AYGÜL SK. KURNAZ AP Kapı : 19 179696 KATI A.-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 44.506,37 ADRES BULUNAMADI
        42 ŞAKİR AYYILDIZ 65*******54 HAZNEDAR ERGENE SK. ERVA APT Kapı : 7 Daire : 12 GÜNGÖREN/İSTANBUL 62840 EMLAK TEBLİĞ 1319 ₺ 51.002,98 ADRES BULUNAMADI
        43 GCL TEKSTİL ENERJİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. 38*******62 ADANA SEYHAN ÇINARLI MH. ZİYAPAŞA BULVARI IBRAHIM ÖZVEREN APT Kapı : 74 Daire : 2 169473 KATI A.-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 54.331,15 ADRES BULUNAMADI
        44 AYDOĞA TEKSTİL AKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 11*******22 İSTANBUL ŞİŞLİ YAYLA MH. YAY MEYDANI Kapı : 103 D:6 192529 KATI A.-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 54.334,73 ADRES BULUNAMADI
        45 DERYA ARIKAN NEFİSHANE LOKANTA 31*******82 İSTANBUL BAHÇELİEVLER CUMHURİYET ATOM SK. TATLI APT Kapı : 2 Daire : 3 333616 İLAN-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 60.289,36 ADRES BULUNAMADI
        46 YORGİ KALİ 44*******22 İSTANBUL GÜNGÖREN M.ÇAKMAK MAH. CEM SULTAN SK. Kapı : 16 90222 EMLAK TEBLİĞ 1323 ₺ 60.708,41 ADRES BULUNAMADI
        47 KARATEPE AYAKKABI İMALAT SAN.İHR.İTH.TİC.LTD.ŞTİ 52*******19 İSTANBUL AVCILAR MERKEZ MERKEZ CAMİ SK. Kapı : 25 Daire : 6 157088 KATI A.-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 61.717,77 ADRES BULUNAMADI
        48 AZZARA TEKSTİL SAN.DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ 12*******25 MEHMET NESİH ÖZMEN MAH. YÜKSEK SK. Kapı : 9 Daire : 4- GÜNGÖREN/İSTANBUL 206342 KATI A.-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 67.543,26 ADRES BULUNAMADI
        49 AZZARA TEKSTİL SAN.DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ 12*******25 İSTANBUL GÜNGÖREN MEHMET NESİH ÖZMEN MAH. YÜKSEK SK. Kapı : 9 Daire : 4- 206342 KATI A.-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 67.651,73 ADRES BULUNAMADI
        50 TAMER NAMALDI 17*******50 ZEYTİNLİK MAH. FİŞEKHANE CAD. ÖZLEM AP. NO:50 D:3 BAKIRKÖY/İSTANBUL 134347 EMLAK TEBLİĞ 1319 ₺ 74.026,84 ADRES BULUNAMADI
        51 ÖMER FEVZİ KEFELİ 41*******76 İSTANBUL KADIKOY SUADIYE MAH. AKIN SK Kapı : 20 Daire : 3 131821 EMLAK TEBLİĞ 1323 ₺ 76.386,62 ADRES BULUNAMADI
        52 JACK FRANK TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 48*******64 İSTANBUL GÜNGÖREN MEHMET NESİH ÖZMEN KASIM SK. Kapı : 75 B 296554 İLAN-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 78.565,95 ADRES BULUNAMADI
        53 İHSAN TAZEGÜL AYAKKABI 25*******34 İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. AYDIN CD. Kapı : 14 Daire : 4 190751 KATI A.-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 78.890,83 ADRES BULUNAMADI
        54 AHMET AKTAŞ 46*******46 KOCAELİ GÖLCÜK CUMHURİYET YÜKSEL SK. Kapı : 3 D: 9 330948 EMLAK TEBLİĞ 1323 ₺ 80.753,04 ADRES BULUNAMADI
        55 FATMA AYDIN 57*******10 MALATYA YEŞİLYURT İKİZCE İKİZCE KÜME EVLERİ Kapı : 9/33 Daire : 9 112956 EMLAK TEBLİĞ 1323 ₺ 86.552,11 ADRES BULUNAMADI
        56 NURİYE ÜÇBAŞARAN VE İŞTİRAKLERİ ********* İSTANBUL MALTEPE YALI MH RIHTIM CADDES BAŞARAN SİTESİ A/BLK Kapı : 15 Daire : 6 86535 EMLAK TEBLİĞ 1323 ₺ 92.962,49 ADRES BULUNAMADI
        57 ERDAL GÜÇLÜ EMRE KUNDURA 27*******24 İSTANBUL BEYOĞLU KATİPMUSTAFA ÇELEBİ HOCAZADE SK. Kapı : 20 Daire : 12 156279 KATI A.-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 124.287,77 ADRES BULUNAMADI
        58 SULTAN TURAN 41*******38 İSTANBUL ZEYTİNBURNU MERKEZEFENDİ MAH MEVLANA SK TOPKAPI MERKEZEVLERİ 1.ETAP A2 BL. 94C/33 86002 EMLAK TEBLİĞ 1323 ₺ 127.065,13 ADRES BULUNAMADI
        59 SEYİTHAN EKEN 28*******22 ANTALYA MURATPAŞA ŞİRİNYALI MAH 1523 SK. KALAKOĞLU APT. KALAKOĞLU 1 APT. 13/11 169338 EMLAK TEBLİĞ 1323 ₺ 135.611,43 ADRES BULUNAMADI
        60 BTD PETROL ÜRÜNLERİ TUR.TİC.LTD.ŞTİ 18*******44 İZMİR KARŞIYAKA YALI MAH. FLAMİNGO CAD. ALBAYRAK EVLERİ B4 Kapı : 3 Daire : 33 321609 KATI A.-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 177.021,01 ADRES BULUNAMADI
        61 ERAY MERT VE İŞTİRAKLERİ ********* İSTANBUL BAGCILAR İNÖNİ MAH. 413. SK MERTLER Kapı : 6 Daire : 2 473244 EMLAK TEBLİĞ 1323 ₺ 214.426,73 ADRES BULUNAMADI
        62 MYGROSMAR GRUP GIDA İNŞAAT SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC. ŞTİ. 62*******44 TEKİRDAĞ ÇORLU HATİP MAH. MİMAR SİNAN KARATEPE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU Kapı : 173 348852 ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 245.414,48 ADRES BULUNAMADI
        63 MELTEM ADİGÜZEL VE İŞTİRAKLERİ ********* BARBAROS HAYRETTİN PAŞA NAZIM HİKMET BULVARI NEWİSTANBUL D: 84/A ESENYURT/İSTANBUL 381619 EMLAK TEBLİĞ 1319 ₺ 245.454,01 ADRES BULUNAMADI
        64 MELTEM ADİGÜZEL VE İŞTİRAKLERİ ********* İSTANBUL ESENYURT BARBAROS HAYRETTİN PAŞA NAZIM HİKMET BULVARI NEWİSTANBUL Daire : 84/A 381619 EMLAK TEBLİĞ 1319 ₺ 245.454,01 ADRES BULUNAMADI
        65 ELVER GIDA VE TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 33*******49 İSTANBUL ÇEKMEKÖY NİŞANTEPE MAH. GELİN ÇİÇEĞİ SK. ALEMDAĞ TOKİ EMLAK KONUTLARI A4 Kapı : 5-16 D: 36 73291 KATI A.-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 254.904,44 ADRES BULUNAMADI
        66 MEHMET ÇAKMAKLI ********* İSTANBUL ESENLER MENDERES MAH 328 SOKAK Kapı : 7 Daire : 7 333255 EMLAK TEBLİĞ 1323 ₺ 275.323,71 ADRES BULUNAMADI
        67 MUSTAFA ÖZÇİÇEK ÖZÇİÇEK TEKSTİL 26*******90 İSTANBUL BAKIRKÖY KARTALTEPE MAH. YENİ YOL 1 SK. Kapı : 8 Daire : 8 75326 EMLAK TEBLİĞ 1323 ₺ 399.336,62 ADRES BULUNAMADI
        68 FERAH IŞIK 41*******56 MERKEZ MAH. KONUKLU KÜME EVLERİ 12 YÜKSEKOVA/HAKKARİ 149611 EMLAK TEBLİĞ 1319 ₺ 456.010,66 ADRES BULUNAMADI
        69 METİN AVŞAR 23*******68 İSTANBUL KADIKÖY SUADIYE MAH. VAPUR YOLU SK. Kapı : 12 Daire : 10 79687 EMLAK TEBLİĞ 1323 ₺ 507.243,27 ADRES BULUNAMADI
        70 MAHMUT BOZKURT VARİSLERİ 17*******52 İSTANBUL SARIYER TARABYA MAH. ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN SK. NUROL SİT. 8/A D:9 571288 EMLAK TEBLİĞ 1323 ₺ 762.672,18 ADRES BULUNAMADI
        71 MYGROSMAR GRUP GIDA İNŞAAT SANAYİ İÇ VE DIŞ 62*******44 TEKİRDAĞ ÇORLU HATİP MAH. MİMAR SİNAN KARATEPE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU Kapı : 173 348852 ECRİMİSİL G. TEBLİĞ 2464 ₺ 106.951,52 ADRES BULUNAMADI
        72 TASF.HAL.MERTER YIKAMA APRE TEKSTİL SANAYİ VE 61*******68 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ YAKUPLU MAH. YAKUPLU YAKUPLU KONAKLARI Kapı : 18B Daire : 1 374755 İLAN-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 19.463,63 ADRES BULUNAMADI
        73 MİKROTEKS İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 62*******67 İSTANBUL ŞİŞLİ MERKEZ MAH. ABİDE-İ HÜRRİYET CAD. SİBEL APT. Kapı : 161 Daire : 4 157641 İLAN-ÇTV TEBLİĞ 2464 ₺ 17.903,30 ADRES BULUNAMADI
        Güngören Belediye Başkanlığı' nca Emlak Vergisi, İlan Reklam Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İdari Para Cezası ve diğer vergiler ile tahakkuk eden, Ödeme Emri düzenlenen yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı olan mükelleflere salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler ve ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilememiştir. 213 sayılı V.U.K.'nun 103 -106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Belediyeye bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup, faks, e-mail veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı; bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında iş bu ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02148240
        Yazı Boyutu