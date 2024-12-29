GÜNGÖREN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 30.12.2024 - 00:00
|
VERGİ BORCU BULUNAN MÜKELLEFLER
GÜNGÖREN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ
(Muhtelif Yıllara Ait)
|1
|SIRTEKS MİLİMETRİK DOKUMA ÖRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|77*******31
|ARMAĞANEVLER MAH. ALEMDAĞ CAD. 408 B ÜMRANİYE/İSTANBUL
|142772
|İLAN-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 17.843,60
|ADRES BULUNAMADI
|2
|AKAN TEKSTİL HÜSEYİN BÜYÜKARSLAN
|10*******30
|İSTANBUL BAHÇELİEVLER ZAFER CENGİZHAN SK. Kapı : 29 -31 Daire : 16
|177382
|KATI A.-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 17.949,36
|ADRES BULUNAMADI
|3
|İNCİ CAN
|19*******66
|TOZKOPARAN MAH KORU SOK NO:8 D:20 GÜNGÖREN/İSTANBUL
|121163
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1319
|₺ 17.986,43
|ADRES BULUNAMADI
|4
|TAMER KEVSER
|32*******46
|İSTANBUL SARIYER KUMKÖY (KİLYOS) MAH. TATLISU CAD. Kapı : 45
|92579
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1323
|₺ 18.444,97
|ADRES BULUNAMADI
|5
|OPAL OTOMOTİV AKARYAKIT İNŞAAT ISI SİSTEMLERİ SAN VE TİC AŞ
|64*******54
|BALGAT KONYA DEVLET YOLU NO: 187 D. ÇANKAYA ANKARA
|108273
|İLAN REKLAM
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 18.510,29
|ADRES BULUNAMADI
|6
|MOHCHEHRA DAVRONOVA TEKSTİL
|99*******56
|MERKEZ MAH. MUALLİM NACİ SK. BİRLİK Kapı : 7 Daire : 1 GÜNGÖREN/İSTANBUL
|359920
|KATI ATIK
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 18.745,05
|ADRES BULUNAMADI
|7
|NURBAY DİZE VE İŞTİRAKLERİ
|*********
|M.ÇAKMAK MAH. BEYATLI SK. Kapı : 6 Daire : 2 GÜNGÖREN/İSTANBUL
|158306
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1319
|₺ 18.970,88
|ADRES BULUNAMADI
|8
|TERZİ İŞ GİYSİLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|84*******22
|İSTANBUL BAKIRKÖY KARTALTEPE MAH. TEYYARECİ NURETTİN SK. Kapı : 18 Daire : 9
|182393
|KATI A.-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 19.162,53
|ADRES BULUNAMADI
|9
|SİBEL KURT
|21*******60
|KAYSERİ TALAS MEVLANA MAH. ELÇİBEY CAD. Kapı : 28 Daire : 4
|445832
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1319
|₺ 19.421,15
|ADRES BULUNAMADI
|10
|HARUN KAÇAR PELUŞ KUMAŞÇILIK HK TİCARET
|41*******10
|İSTANBUL BAHÇELİEVLER YENİBOSNA MERKEZ GÜNEŞLİ YOLU İKEBANA EVLERİ B3
|205974
|İLAN-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 19.482,40
|ADRES BULUNAMADI
|11
|ÇAĞLAYAN BİLGİÇ TAŞ DİZAYN
|24*******08
|KÖYÜN KENDİSİ ATAKÖY KÜME EVLERİ Kapı : 188 Daire : 0 PINARHİSAR/KIRKLARELİ
|188125
|KATI A.-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 19.568,56
|ADRES BULUNAMADI
|12
|FİGEN AKSESUAR GALVANO SAN VE TİC LTD ŞTİ.
|38*******77
|MUĞLA DATÇA CUMALI PALAMUTBÜKÜ Kapı : 130 D: 3
|89075
|KATI A.-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 20.031,45
|ADRES BULUNAMADI
|13
|ÜMİT IŞIK RABİ JEANS
|27*******92
|İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR MAH. İSHAKPAŞA SK. E BLOK Kapı : 8 E Daire : 41
|147459
|KATI A.-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 20.064,74
|ADRES BULUNAMADI
|14
|ZEYNELABİDİN GÖKSOY
|17*******66
|İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ZİYA GÖKALP MAH SEYİT ONBAŞI CD KİPTAŞ MASKO EVLERİ APT 1 KAPI:12 D:22
|582065
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1323
|₺ 20.738,46
|ADRES BULUNAMADI
|15
|GÖKGÖZ BAĞCI VE İŞTİRAKLERİ
|*********
|F.ÇAKMAK MAH. ZAFER SK. Kapı : 6 Daire : 5 BAĞCLAR/İSTANBUL
|442890
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1319
|₺ 21.587,27
|ADRES BULUNAMADI
|16
|HİLMİ TAŞ
|69*******38
|ANADOLU HİSARI ÖNCÜ SK. VATAN APT. Kapı : 9 Daire : 1 BEYKOZ/İSTANBUL
|10655
|ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 22.508,18
|ADRES BULUNAMADI
|17
|JABER ABDULRAOUF NADA
|99*******86
|SANAYİ MAH YEŞİLYURT SOK NO:21 DA:2 GÜNGÖREN/İSTANBUL
|462659
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1319
|₺ 22.544,82
|ADRES BULUNAMADI
|18
|MOHAMMAD ABDALRAOF NADEH
|99*******44
|SANAYİ MAH YEŞİLYURT SOK NO:30 DA:2 GÜNGÖREN/İSTANBUL
|462660
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1319
|₺ 22.544,82
|ADRES BULUNAMADI
|19
|AHMAD ABDULRAOUF NADAH
|99*******60
|SANAYİ MAH YEŞİLYURT SOK NO:30 DA:2 GÜNGÖREN/İSTANBUL
|462658
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1319
|₺ 22.544,82
|ADRES BULUNAMADI
|20
|ALİ O.M. ABUTAYYOUN
|99*******26
|AKŞEMSETTİN MAH AKDENİZ NO:33/1 FATİH/İSTANBUL
|572052
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1319
|₺ 23.267,97
|ADRES BULUNAMADI
|21
|ALP ATABAY
|53*******32
|İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ MARMARA AVRASYA - A1 BLOK Kapı : 17 Daire : 25
|585191
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1320
|₺ 23.496,37
|ADRES BULUNAMADI
|22
|TUNA ÇÖKÜLGEN ÇANTA
|26*******50
|İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ ATATÜRK / Kapı : 108
|204255
|KATI A.-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 23.966,35
|ADRES BULUNAMADI
|23
|GÖKHAN KORKMAZ EMPRİME
|50*******50
|HÜRRİYET MAH. 101. SK. NO: 22 D. 4 BAĞCILAR/İSTANBUL
|330793
|KATI A.-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 24.007,19
|ADRES BULUNAMADI
|24
|SELİN ÜÇBAŞARAN VE İŞTİRAKLERİ
|*********
|İSTANBUL MALTEPE YALI MAH. ŞEHİT PİLOT AHMET ALTAŞLI CAD. Kapı : 4 Daire : 4
|212418
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1323
|₺ 24.756,64
|ADRES BULUNAMADI
|25
|LİNSET TEKSTİL DIŞ TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|86*******35
|İSTANBUL GÜNGÖREN GÜVEN MAH. İNÖNÜ CD. Kapı : 38 Daire : 308
|174753
|İLAN-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 26.218,83
|ADRES BULUNAMADI
|26
|BÜLENT AKYİKİT TEKSTİL
|29*******54
|İSTANBUL KAĞITHANE GÜRSEL MAH. TÜMLEÇ CAD. Kapı : 68 Daire : 8
|133792
|KATI A.-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 28.382,20
|ADRES BULUNAMADI
|27
|ŞEYHMUS DEMİRCAN NAKIŞ
|23*******04
|İSTANBUL GÜNGÖREN MERKEZ MAH. TALATPAŞA CAD. ALPER Kapı : 19 Daire : 2
|180840
|KATI A.-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 28.566,89
|ADRES BULUNAMADI
|28
|ALİ GÜVELİ VE İŞTİRAKLERİ
|*********
|İSTANBUL GÜNGÖREN MERKEZ MAH. SIGIRCIK SK. Kapı : 1 Daire : 9
|112088
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1319
|₺ 28.863,92
|ADRES BULUNAMADI
|29
|PREMİERE TEKSTİL SAN.İÇ.DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ
|73*******64
|M. NESİH ÖZMEN MAH. KESTANE SOK BULUT İŞM HANI NO:5 DA:1 GÜNGÖREN/İSTANBUL
|350759
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1319
|₺ 31.858,61
|ADRES BULUNAMADI
|30
|SANCAK BALCI SEVİNÇ PARFÜMERİ
|34*******00
|ŞİRİNEVLER MAH. MAHMUTBEY 11. SK DERİN AP. NO: 41/1 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
|95435
|İLAN-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 32.336,88
|ADRES BULUNAMADI
|31
|AHMET HAMDİ SERT
|20*******40
|İSTANBUL BAĞCILAR BAĞLAR MAH. OSMANPAŞA CAD. Kapı : 50 Daire : B1
|65105
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1323
|₺ 32.584,04
|ADRES BULUNAMADI
|32
|COŞKUN AKTURAN
|71*******80
|İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ KAVAKLI Mah. BAYRAK sokak Kapı : 52 Daire : 1
|74590
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1319
|₺ 33.789,88
|ADRES BULUNAMADI
|33
|LEVENT SUBAY
|20*******82
|ATAKÖY MAH 3-4-11,KISIM MAH KAVAKLI SOK MESA VİLLALARI NO:3/1 BAKIRKÖY/İSTANBUL
|570937
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1319
|₺ 34.934,43
|ADRES BULUNAMADI
|34
|ÇELİKOĞLU EĞİTİM KURUMLARI A.Ş.
|24*******68
|İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE YENİ MAH. AYDINLAR CAD Kapı : 27 Daire : 2
|134641
|İLAN-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 35.077,05
|ADRES BULUNAMADI
|35
|RESUL TELLİOĞLU
|24*******28
|İSTANBUL GÜNGÖREN GÜVEN MAH. ÇALIŞLAR SK. Kapı : 47/1 Daire : 5
|49800
|KAÇAK İNŞ.
|TEBLİĞ
|3194
|₺ 38.856,58
|ADRES BULUNAMADI
|36
|BEYHAN YAVUZ AYAKKABI
|63*******34
|İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. OKÇU SK. Kapı : 3 Daire : 2
|194706
|KATI A.-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 39.675,10
|ADRES BULUNAMADI
|37
|ASEL AMBALAJ TİC.LTD.ŞTİ
|60*******43
|İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İSTASYON MAH. MALİ MÜŞAVİRLER SİTESİ YOLU SK. MALI MÜŞAVIRLER SI Kapı : 4/J Daire : 1
|177895
|KATI A.-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 40.446,46
|ADRES BULUNAMADI
|38
|HALÜK ÖZYURT
|36*******90
|İSTANBUL AVCILAR GÜMÜŞPALA MAH. HANEDAN SK. Kapı : 1 Daire : 9
|65878
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1319
|₺ 40.557,78
|ADRES BULUNAMADI
|39
|DEMÖR TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|29*******42
|İSTANBUL BAKIRKÖY ATAKÖY 7.8.9.10.KISIM MAH. DEFNE .SK MARTI SŞTESİ MARTI - 1 Kapı : 1 G Daire : 3
|73313
|KATI A.-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 41.356,48
|ADRES BULUNAMADI
|40
|TASF.HAL.DURU TEKSTİL TİC. VE SAN.LTD.ŞT
|31*******10
|İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ADNAN KAHVECİ MAH. YAVUZ SULTAN SELİM BLV. AYDIN APT. Kapı : 36/A Daire : 21
|154067
|KATI A.-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 41.456,64
|ADRES BULUNAMADI
|41
|NEFİSE AKSU AKSU TRİKO
|16*******96
|İSTANBUL BAHÇELİEVLER KOCASİNAN MERKEZ AYGÜL SK. KURNAZ AP Kapı : 19
|179696
|KATI A.-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 44.506,37
|ADRES BULUNAMADI
|42
|ŞAKİR AYYILDIZ
|65*******54
|HAZNEDAR ERGENE SK. ERVA APT Kapı : 7 Daire : 12 GÜNGÖREN/İSTANBUL
|62840
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1319
|₺ 51.002,98
|ADRES BULUNAMADI
|43
|GCL TEKSTİL ENERJİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
|38*******62
|ADANA SEYHAN ÇINARLI MH. ZİYAPAŞA BULVARI IBRAHIM ÖZVEREN APT Kapı : 74 Daire : 2
|169473
|KATI A.-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 54.331,15
|ADRES BULUNAMADI
|44
|AYDOĞA TEKSTİL AKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|11*******22
|İSTANBUL ŞİŞLİ YAYLA MH. YAY MEYDANI Kapı : 103 D:6
|192529
|KATI A.-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 54.334,73
|ADRES BULUNAMADI
|45
|DERYA ARIKAN NEFİSHANE LOKANTA
|31*******82
|İSTANBUL BAHÇELİEVLER CUMHURİYET ATOM SK. TATLI APT Kapı : 2 Daire : 3
|333616
|İLAN-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 60.289,36
|ADRES BULUNAMADI
|46
|YORGİ KALİ
|44*******22
|İSTANBUL GÜNGÖREN M.ÇAKMAK MAH. CEM SULTAN SK. Kapı : 16
|90222
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1323
|₺ 60.708,41
|ADRES BULUNAMADI
|47
|KARATEPE AYAKKABI İMALAT SAN.İHR.İTH.TİC.LTD.ŞTİ
|52*******19
|İSTANBUL AVCILAR MERKEZ MERKEZ CAMİ SK. Kapı : 25 Daire : 6
|157088
|KATI A.-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 61.717,77
|ADRES BULUNAMADI
|48
|AZZARA TEKSTİL SAN.DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ
|12*******25
|MEHMET NESİH ÖZMEN MAH. YÜKSEK SK. Kapı : 9 Daire : 4- GÜNGÖREN/İSTANBUL
|206342
|KATI A.-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 67.543,26
|ADRES BULUNAMADI
|49
|AZZARA TEKSTİL SAN.DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ
|12*******25
|İSTANBUL GÜNGÖREN MEHMET NESİH ÖZMEN MAH. YÜKSEK SK. Kapı : 9 Daire : 4-
|206342
|KATI A.-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 67.651,73
|ADRES BULUNAMADI
|50
|TAMER NAMALDI
|17*******50
|ZEYTİNLİK MAH. FİŞEKHANE CAD. ÖZLEM AP. NO:50 D:3 BAKIRKÖY/İSTANBUL
|134347
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1319
|₺ 74.026,84
|ADRES BULUNAMADI
|51
|ÖMER FEVZİ KEFELİ
|41*******76
|İSTANBUL KADIKOY SUADIYE MAH. AKIN SK Kapı : 20 Daire : 3
|131821
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1323
|₺ 76.386,62
|ADRES BULUNAMADI
|52
|JACK FRANK TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
|48*******64
|İSTANBUL GÜNGÖREN MEHMET NESİH ÖZMEN KASIM SK. Kapı : 75 B
|296554
|İLAN-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 78.565,95
|ADRES BULUNAMADI
|53
|İHSAN TAZEGÜL AYAKKABI
|25*******34
|İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. AYDIN CD. Kapı : 14 Daire : 4
|190751
|KATI A.-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 78.890,83
|ADRES BULUNAMADI
|54
|AHMET AKTAŞ
|46*******46
|KOCAELİ GÖLCÜK CUMHURİYET YÜKSEL SK. Kapı : 3 D: 9
|330948
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1323
|₺ 80.753,04
|ADRES BULUNAMADI
|55
|FATMA AYDIN
|57*******10
|MALATYA YEŞİLYURT İKİZCE İKİZCE KÜME EVLERİ Kapı : 9/33 Daire : 9
|112956
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1323
|₺ 86.552,11
|ADRES BULUNAMADI
|56
|NURİYE ÜÇBAŞARAN VE İŞTİRAKLERİ
|*********
|İSTANBUL MALTEPE YALI MH RIHTIM CADDES BAŞARAN SİTESİ A/BLK Kapı : 15 Daire : 6
|86535
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1323
|₺ 92.962,49
|ADRES BULUNAMADI
|57
|ERDAL GÜÇLÜ EMRE KUNDURA
|27*******24
|İSTANBUL BEYOĞLU KATİPMUSTAFA ÇELEBİ HOCAZADE SK. Kapı : 20 Daire : 12
|156279
|KATI A.-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 124.287,77
|ADRES BULUNAMADI
|58
|SULTAN TURAN
|41*******38
|İSTANBUL ZEYTİNBURNU MERKEZEFENDİ MAH MEVLANA SK TOPKAPI MERKEZEVLERİ 1.ETAP A2 BL. 94C/33
|86002
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1323
|₺ 127.065,13
|ADRES BULUNAMADI
|59
|SEYİTHAN EKEN
|28*******22
|ANTALYA MURATPAŞA ŞİRİNYALI MAH 1523 SK. KALAKOĞLU APT. KALAKOĞLU 1 APT. 13/11
|169338
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1323
|₺ 135.611,43
|ADRES BULUNAMADI
|60
|BTD PETROL ÜRÜNLERİ TUR.TİC.LTD.ŞTİ
|18*******44
|İZMİR KARŞIYAKA YALI MAH. FLAMİNGO CAD. ALBAYRAK EVLERİ B4 Kapı : 3 Daire : 33
|321609
|KATI A.-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 177.021,01
|ADRES BULUNAMADI
|61
|ERAY MERT VE İŞTİRAKLERİ
|*********
|İSTANBUL BAGCILAR İNÖNİ MAH. 413. SK MERTLER Kapı : 6 Daire : 2
|473244
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1323
|₺ 214.426,73
|ADRES BULUNAMADI
|62
|MYGROSMAR GRUP GIDA İNŞAAT SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC. ŞTİ.
|62*******44
|TEKİRDAĞ ÇORLU HATİP MAH. MİMAR SİNAN KARATEPE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU Kapı : 173
|348852
|ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 245.414,48
|ADRES BULUNAMADI
|63
|MELTEM ADİGÜZEL VE İŞTİRAKLERİ
|*********
|BARBAROS HAYRETTİN PAŞA NAZIM HİKMET BULVARI NEWİSTANBUL D: 84/A ESENYURT/İSTANBUL
|381619
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1319
|₺ 245.454,01
|ADRES BULUNAMADI
|64
|MELTEM ADİGÜZEL VE İŞTİRAKLERİ
|*********
|İSTANBUL ESENYURT BARBAROS HAYRETTİN PAŞA NAZIM HİKMET BULVARI NEWİSTANBUL Daire : 84/A
|381619
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1319
|₺ 245.454,01
|ADRES BULUNAMADI
|65
|ELVER GIDA VE TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|33*******49
|İSTANBUL ÇEKMEKÖY NİŞANTEPE MAH. GELİN ÇİÇEĞİ SK. ALEMDAĞ TOKİ EMLAK KONUTLARI A4 Kapı : 5-16 D: 36
|73291
|KATI A.-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 254.904,44
|ADRES BULUNAMADI
|66
|MEHMET ÇAKMAKLI
|*********
|İSTANBUL ESENLER MENDERES MAH 328 SOKAK Kapı : 7 Daire : 7
|333255
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1323
|₺ 275.323,71
|ADRES BULUNAMADI
|67
|MUSTAFA ÖZÇİÇEK ÖZÇİÇEK TEKSTİL
|26*******90
|İSTANBUL BAKIRKÖY KARTALTEPE MAH. YENİ YOL 1 SK. Kapı : 8 Daire : 8
|75326
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1323
|₺ 399.336,62
|ADRES BULUNAMADI
|68
|FERAH IŞIK
|41*******56
|MERKEZ MAH. KONUKLU KÜME EVLERİ 12 YÜKSEKOVA/HAKKARİ
|149611
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1319
|₺ 456.010,66
|ADRES BULUNAMADI
|69
|METİN AVŞAR
|23*******68
|İSTANBUL KADIKÖY SUADIYE MAH. VAPUR YOLU SK. Kapı : 12 Daire : 10
|79687
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1323
|₺ 507.243,27
|ADRES BULUNAMADI
|70
|MAHMUT BOZKURT VARİSLERİ
|17*******52
|İSTANBUL SARIYER TARABYA MAH. ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN SK. NUROL SİT. 8/A D:9
|571288
|EMLAK
|TEBLİĞ
|1323
|₺ 762.672,18
|ADRES BULUNAMADI
|71
|MYGROSMAR GRUP GIDA İNŞAAT SANAYİ İÇ VE DIŞ
|62*******44
|TEKİRDAĞ ÇORLU HATİP MAH. MİMAR SİNAN KARATEPE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU Kapı : 173
|348852
|ECRİMİSİL G.
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 106.951,52
|ADRES BULUNAMADI
|72
|TASF.HAL.MERTER YIKAMA APRE TEKSTİL SANAYİ VE
|61*******68
|İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ YAKUPLU MAH. YAKUPLU YAKUPLU KONAKLARI Kapı : 18B Daire : 1
|374755
|İLAN-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 19.463,63
|ADRES BULUNAMADI
|73
|MİKROTEKS İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|62*******67
|İSTANBUL ŞİŞLİ MERKEZ MAH. ABİDE-İ HÜRRİYET CAD. SİBEL APT. Kapı : 161 Daire : 4
|157641
|İLAN-ÇTV
|TEBLİĞ
|2464
|₺ 17.903,30
|ADRES BULUNAMADI
|Güngören Belediye Başkanlığı' nca Emlak Vergisi, İlan Reklam Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İdari Para Cezası ve diğer vergiler ile tahakkuk eden, Ödeme Emri düzenlenen yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı olan mükelleflere salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler ve ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilememiştir. 213 sayılı V.U.K.'nun 103 -106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Belediyeye bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup, faks, e-mail veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı; bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında iş bu ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.