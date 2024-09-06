GÖREME BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

CAFE&RESTAURANT KİRAYA VERİLECEKTİR.

Aşağıda niteliği belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

Niteliği ve miktarı Aydınlı Orta mahalle müze cad.No:5’de bulunan 285 M2 bir adet cafe&restaurant Yıllık muhammen Kira bedeli 5.000.000,00 TL Geçici teminat Miktarı 150.000,00 TL Kira süresi 10 Yıl İhalenin yapılacağı yer Göreme Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis toplantı salonu Orta Mahalle Adnan Menderes Caddesi No:2 Nevşehir İhale tarihi 20/09/2024 Cuma günü İhale saati 14:00 İhale usulü 2886 Sayılı D.İ.K. 45. Maddesi açık arttırma

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

2 - Nüfus kayıt örneği,

3 - İkametgah belgesi,

4 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu

5 - İhale şartname bedeline ait makbuz,

6 - Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname

7- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

8- Belediye tahsilat servisin alınacak olan Göreme Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge



TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2 - Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli),

3 - Kanuni adreslerini belirten adres beyanı,

4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi

5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, banka teminat mektubu

6 - İhale şartname bedeline ait makbuz,

7 - Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

8 - Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

9 - Belediye tahsilat servisin alınacak olan Göreme Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

Taşınmaza ait İhale Şartnamesi, 1.000,00 TL bedel karşılığında Göreme Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını 20/09/2024 tarihi saat 14:00’a kadar ihale saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaşması şarttır.) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede kira şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.