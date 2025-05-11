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        GÖNEN(BALIKESİR) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.05.2025 - 00:00
        İLAN
        GÖNEN(BALIKESİR) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/14 Esas
        KARAR NO : 2025/24


        İLAN


        Davacı Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı ile bir kısım davalılar aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen karar gereğince;
        " 1-Davanın KABULÜ ile, A-Balıkesir İli, Gönen ilçesi, Reşadiye Mahallesi Cilt No:7, Hane No:90 BSN:113'de nüfusa kayıtlı 10045820808 T.C. Kimlik numaralı Gönen 12/06/2003 doğumlu, Mustafa ve Gülizar kızı Rabia Kobak'ın annesinin Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi, Sultanköy Köyü/Mahallesi, Cilt No:4, Hane No:26 BSN:37 nüfusa kayıtlı 42109965422 T.C kimlik numaralı Tülin Gündüz olduğunun TESPİTİNE, nüfusa bu şekilde KAYIT VE TESCİLİNE, B-Balıkesir İli, Gönen ilçesi, Reşadiye Mahallesi Cilt No:7, Hane No:90 BSN:9'de nüfusa kayıtlı 10045820808 T.C. Kimlik numaralı Gönen 12/06/2003 doğumlu, Mustafa ve Gülizar kızı Rabia Kobak'ın İstanbul İli, Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, Cilt No:1, Hane No:350 BSN:1 nüfusa kayıtlı 53461125478 T.C kimlik numaralı Kazım Karaman arasında soybağı tesisine, nüfusa bu şekilde KAYIT VE TESCİLİNE, 2-Davaname yoluyla açılan davada harç alınmasına yer olmadığına, 3-Davanın niteliği gereği yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına, " karar verilmiştir.
        Dosyada TÜLÜN GÜNDÜZ'ün tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı, gerekçeli kararın kendisine tebliğinin gerektiği bu nedenlerle iş bu ilanın tebliğ yerine geçmek üzere davalı TÜLÜN GÜNDÜZ'e gerekçeli karara karşı 2 haftalık süre içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf talebinde bulunabileceği hususu İLAN OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02221397
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