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        GÖLBAŞI (ANKARA) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.06.2025 - 00:00
        İLAN
        GÖLBAŞI(ANKARA) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/190 Esas
        KARAR NO : 2024/243


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Genel Kurul Kararının İptali (Dernek Genel Kurul Kararının İptali) davasının yapılan yargılamasında;
        Davalı Uluslararası Çözüm Federayonu Derneğinin 13/02/2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile bu toplantıda alınan kararların İPTALİNE, karar verilmiş olup tüm aramalara rağmen adresinize ulaşılmadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar tebliğinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 17/06/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02248419
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