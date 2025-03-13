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        GAZİOSMANPAŞA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 14.03.2025 - 00:00
        GAZİOSMANPAŞA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
        İLANEN DUYURULUR


        Gaziosmanpaşa İlçesi Küçükköy Mahallesi 3283 ada 10 parsel ( eski 3283 ada 3 ve 4 parsel ) sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan ‘’ÜZERİNDEKİ BİNA NADİR USUN'A AİTTİR.’muhtesatının zeminde olmadığı Gaziosmanpaşa Kadastro Müdürlüğü’nün 04/02/2025 tarih 2025/153 numaralı Tescil Bildirimi ile belgelendiğinden, İlçemiz Küçükköy Mahallesi 3283 ada 10 parsel ( eski 3283 ada 3 ve 4 parsel ) sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan ‘’ÜZERİNDEKİ BİNA NADİR USUN'A AİTTİR.’muhtesatı Türk Medeni Kanununun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım tarihinden sonra terkin edilecek olup ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine dava açma hakkı bulunduğu hususu kayıtlarımızdan adres/mirasçısı tesbit edilemeyen muhtesat sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02188190
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