GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1- İHALENİN KONUSU:
Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresleri bulunan 65 adet muhtelif taşınmazın toplu şekilde tamamının 10 yıl süreyle kiraya verilmesi işidir.
|ADRESİ
|NİTELİĞİ
|KAPALI ALAN
|AÇIKALAN/OTOPARK ALANI
|1
|BEY MAH. 1073 ADA 1 PARSEL
|ANTEP EVİ
|290
|m²
|126 m²
|2
|BEY MAH. 1073 ADA 10 PARSEL
|ANTEP EVİ
|390
|m²
|300 m²
|3
|EYÜPOĞLU MAH. 1080 ADA 14 PARSEL
|ANTEP EVİ
|206
|m²
|172 m²
|4
|EYÜPOĞLU MAH. 1080 ADA 15 PARSEL
|ANTEP EVİ
|108
|m²
|114 m²
|5
|BEY MAH. 1072 ADA 4 PARSEL
|ANTEP EVİ
|240
|m²
|65 m²
|6
|BEY MAH. 1072 ADA 5 PARSEL
|ANTEP EVİ
|316
|m²
|570 m²
|7
|BEY MAH. 1072 ADA 42 PARSEL
|ANTEP EVİ
|310
|m²
|108 m²
|8
|AKYOL MAH.8096 ADA 1 VE 2 PARSELVE 8097 ADA 1 PARSEL
|BUTİK OTEL + RESTORAN
|3.350
|m²
|800 m²/ 2.800 m²
|9
|SARISALKIM MAH. 275 ADA 3 VE 4 PARSELLER
|KONAKLAMA VE BUNGALOV TESİSİ
|2750
|m²
|10000 m²/ 2270 m²
|10
|ŞİŞLİ İLÇESİ, MECİDİYEKÖY MAH. BÜYÜKDERE CAD. SAADET APT. NO:65/4
|DAİRE
|110
|m²
|11
|EBUİSHAK MAH. ŞİFA YURDU SOK.ŞEN YAPI APT.NO:1/A
|BÜRO
|120
|m²
|12
|ŞAHİNBEY İLÇESİ, SARISALKIM MAH. 130 ADA 150 PARSEL
|ARSA
|1700
|m²
|24600 m²
|13
|NİZİP İLÇESİ, SALKIM MAH. 180 ADA 14 PARSEL
|ARSA
|8980 m²
|14
|TAŞLICA MAHALLESİ 715 ADA 2 PARSEL
|ARSA
|2800
|m²
|15
|NİZİP İLÇESİ PAZARCAMİ MAHALLESİ 1194 ADA 47 PARSEL
|ANTEP EVİ
|260
|m²
|380 m²
|16
|NİZİP İLÇESİ PAZARCAMİ MAHALLESİ 1194 ADA 44 PARSEL
|ANTEP EVİ
|300
|m²
|660 m²
|17
|NİZİP İLÇESİ PAZARCAMİ MAHALLESİ 1196 ADA 6 PARSEL
|ANTEP EVİ
|108
|m²
|18
|BEY MAH. ALİ İHSAN GÖĞÜŞ MÜZESİ ÜZERİ PİYANO KAFE
|KAFETERYA
|110
|m²
|19
|GALLE PARKI OSMANLI BAHÇESİ İÇİ KAFETERYA
|KAFETERYA
|10
|m²
|150 m²
|20
|GALLE PARKI ÇİN BAHÇESİ İÇİ KAFETERYA
|KAFETERYA
|10
|m²
|150 m²
|21
|GALLE PARKI İDARİ BİNA YANI KAFETERYA
|KAFETERYA
|200
|m²
|1200 m²
|22
|GALLE PARKI İÇİ PİYANO KAFETERYA
|KAFETERYA
|20
|m²
|150 m²
|23
|100.YIL PARKI İÇİ SANKOPARK KARŞISI
|KAFETERYA
|200
|m²
|350 m²
|24
|ERİKÇE ORMANI 2.ETAP İÇERİSİ
|KAFETERYA
|225
|m²
|1000 m²
|25
|ERİKÇE ORMANI 2.ETAP İÇERİSİ ÇİM KAYAĞI TESİSİ
|KAFETERYA VE ÇİM KAYAĞI
|1000
|m²
|10.000 m² / 500 m²
|26
|UMUT MAHALLESİ 5797 ADA 1 PARSEL
|ARSA
|3226
|m²
|27
|BURÇ ORMANI ÜNİVERSİTE ARKA GİRİŞİ YANI
|ARSA
|5000
|m²
|28
|ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 1
|DÜKKAN
|10
|m²
|29
|ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 2
|DÜKKAN
|10
|m²
|30
|ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 3
|DÜKKAN
|10
|m²
|31
|ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 4
|DÜKKAN
|10
|m²
|32
|ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 5
|DÜKKAN
|10
|m²
|33
|ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 6
|DÜKKAN
|10
|m²
|34
|ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 7
|DÜKKAN
|10
|m²
|35
|ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 8
|DÜKKAN
|10
|m²
|36
|ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 9
|DÜKKAN
|10
|m²
|37
|ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 10
|DÜKKAN
|10
|m²
|38
|ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 11
|DÜKKAN
|10
|m²
|39
|ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 12
|DÜKKAN
|10
|m²
|40
|ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 13
|DÜKKAN
|10
|m²
|41
|ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 14
|DÜKKAN
|10
|m²
|42
|ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 15
|DÜKKAN
|10
|m²
|43
|ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 16
|DÜKKAN
|10
|m²
|44
|ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 17
|DÜKKAN
|10
|m²
|45
|ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 18
|DÜKKAN
|10
|m²
|46
|ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 19
|DÜKKAN
|10
|m²
|47
|ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 20
|DÜKKAN
|10
|m²
|48
|ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 21
|DÜKKAN
|10
|m²
|49
|ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 22
|DÜKKAN
|10
|m²
|50
|ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 23
|DÜKKAN
|10
|m²
|51
|ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 24
|DÜKKAN
|10
|m²
|52
|ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 25
|DÜKKAN
|10
|m²
|53
|FİDANLIK MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ NO:11 / A
|DÜKKAN
|610
|m²
|50 m²
|54
|FİDANLIK MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ NO:11 / B
|DÜKKAN
|600
|m²
|50 m²
|55
|FİDANLIK MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ NO:11 / C
|DÜKKAN
|35
|m²
|50 m²
|56
|FİDANLIK MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ NO:11 / D
|DÜKKAN
|45
|m²
|50 m²
|57
|FİDANLIK MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ NO:11 / E
|DÜKKAN
|110
|m²
|50 m²
|58
|FİDANLIK MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ NO:11 / F
|DÜKKAN
|105
|m²
|50 m²
|59
|FİDANLIK MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ NO:11 / G
|DÜKKAN
|155
|m²
|50 m²
|60
|FİDANLIK MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ NO:11 / H
|DÜKKAN
|155
|m²
|50 m²
|61
|KUZEYŞEHİR 6.ETAP
|BÜFE
|10
|m²
|62
|KUZEYŞEHİR 6.ETAP
|BÜFE
|10
|m²
|63
|KUZEYŞEHİR 6.ETAP
|BÜFE
|10
|m²
|64
|GÖLLÜCE İNAYET TOPÇUOĞLU TIP MERKEZİ KARŞISI PARK İÇİ
|BÜFE
|10
|m²
|65
|MİLLET BAHÇESİ İÇİ CAMİİ YANI
|BÜFE
|10
|m²
2- İŞİN SÜRESİ:
İşin süresi, İdare tarafından kiracıya yapılacak iş yeri teslim tarihinden itibaren 10 (on) yıldır.
3- MUHAMMEN BEDEL: İhale konusu işin muhammen bedeli aylık 1.078.500,00-TL + KDV olmak üzere, 10 yıllık toplam muhammen bedeli 129.420.000,00-TL + KDV ‘dir.
4- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.
5- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 500,00-TL karşılığında Belediyemiz İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.
6- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:
Yukarıda belirtilen işe ait geçici teminat tutarı 10 yıllık muhammen bedelin % 3 ‘ü olan 3.882.600,00.-TL ‘dir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR63 0001 5001 5800 7325 3734 30 iban nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler.
7- İHALENİN YERİ, SAATİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
Söz konusu ihale 27.11.2024 Çarşamba günü saat 15.00 ’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır.
İhaleye iştirak edecek İstekliler, 8.maddede belirtilen belgeleri 26.11.2024 Salı Günü saat 17.00 ’a kadar İhale İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İhale teklif zarfı ise 27.11.2024 Çarşamba günü saat 12.00 ‘e kadar sıra alındılar karşılığında verilecek veya taahhütlü olarak posta ile gönderilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
İsteklilerin ihale ilan tarihi itibariyle geriye dönük 5 yıl boyunca en az 50 kişi çalışanının olması ve çalışanlarına ait kesintisiz Sgk primlerinin ödendiğini gösterir barkotlu/onaylı listeyi idareye sunması gerekmektedir. İstekli olabileceklerin bu belgeleri (ihale öncesi incelenmek üzere) 26.11.2024 Salı Günü saat 17.00 ’a kadar İhale İşleri Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
9- İSTENİLEN BELGELER
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
A. İÇ ZARF
Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.
Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.
B. DIŞ ZARF
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
b) Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),
c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü ve son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi
f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, teknik şartname ve sözleşme tasarısı
g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,
C. DIŞ ZARFIN KAPATILMASI
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.