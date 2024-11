GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



1- İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresleri bulunan 65 adet muhtelif taşınmazın toplu şekilde tamamının 10 yıl süreyle kiraya verilmesi işidir.

ADRESİ NİTELİĞİ KAPALI ALAN AÇIKALAN/OTOPARK ALANI 1 BEY MAH. 1073 ADA 1 PARSEL ANTEP EVİ 290 m² 126 m² 2 BEY MAH. 1073 ADA 10 PARSEL ANTEP EVİ 390 m² 300 m² 3 EYÜPOĞLU MAH. 1080 ADA 14 PARSEL ANTEP EVİ 206 m² 172 m² 4 EYÜPOĞLU MAH. 1080 ADA 15 PARSEL ANTEP EVİ 108 m² 114 m² 5 BEY MAH. 1072 ADA 4 PARSEL ANTEP EVİ 240 m² 65 m² 6 BEY MAH. 1072 ADA 5 PARSEL ANTEP EVİ 316 m² 570 m² 7 BEY MAH. 1072 ADA 42 PARSEL ANTEP EVİ 310 m² 108 m² 8 AKYOL MAH.8096 ADA 1 VE 2 PARSELVE 8097 ADA 1 PARSEL BUTİK OTEL + RESTORAN 3.350 m² 800 m²/ 2.800 m² 9 SARISALKIM MAH. 275 ADA 3 VE 4 PARSELLER KONAKLAMA VE BUNGALOV TESİSİ 2750 m² 10000 m²/ 2270 m² 10 ŞİŞLİ İLÇESİ, MECİDİYEKÖY MAH. BÜYÜKDERE CAD. SAADET APT. NO:65/4 DAİRE 110 m² 11 EBUİSHAK MAH. ŞİFA YURDU SOK.ŞEN YAPI APT.NO:1/A BÜRO 120 m² 12 ŞAHİNBEY İLÇESİ, SARISALKIM MAH. 130 ADA 150 PARSEL ARSA 1700 m² 24600 m² 13 NİZİP İLÇESİ, SALKIM MAH. 180 ADA 14 PARSEL ARSA 8980 m² 14 TAŞLICA MAHALLESİ 715 ADA 2 PARSEL ARSA 2800 m² 15 NİZİP İLÇESİ PAZARCAMİ MAHALLESİ 1194 ADA 47 PARSEL ANTEP EVİ 260 m² 380 m² 16 NİZİP İLÇESİ PAZARCAMİ MAHALLESİ 1194 ADA 44 PARSEL ANTEP EVİ 300 m² 660 m² 17 NİZİP İLÇESİ PAZARCAMİ MAHALLESİ 1196 ADA 6 PARSEL ANTEP EVİ 108 m² 18 BEY MAH. ALİ İHSAN GÖĞÜŞ MÜZESİ ÜZERİ PİYANO KAFE KAFETERYA 110 m² 19 GALLE PARKI OSMANLI BAHÇESİ İÇİ KAFETERYA KAFETERYA 10 m² 150 m² 20 GALLE PARKI ÇİN BAHÇESİ İÇİ KAFETERYA KAFETERYA 10 m² 150 m² 21 GALLE PARKI İDARİ BİNA YANI KAFETERYA KAFETERYA 200 m² 1200 m² 22 GALLE PARKI İÇİ PİYANO KAFETERYA KAFETERYA 20 m² 150 m² 23 100.YIL PARKI İÇİ SANKOPARK KARŞISI KAFETERYA 200 m² 350 m² 24 ERİKÇE ORMANI 2.ETAP İÇERİSİ KAFETERYA 225 m² 1000 m² 25 ERİKÇE ORMANI 2.ETAP İÇERİSİ ÇİM KAYAĞI TESİSİ KAFETERYA VE ÇİM KAYAĞI 1000 m² 10.000 m² / 500 m² 26 UMUT MAHALLESİ 5797 ADA 1 PARSEL ARSA 3226 m² 27 BURÇ ORMANI ÜNİVERSİTE ARKA GİRİŞİ YANI ARSA 5000 m² 28 ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 1 DÜKKAN 10 m² 29 ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 2 DÜKKAN 10 m² 30 ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 3 DÜKKAN 10 m² 31 ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 4 DÜKKAN 10 m² 32 ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 5 DÜKKAN 10 m² 33 ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 6 DÜKKAN 10 m² 34 ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 7 DÜKKAN 10 m² 35 ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 8 DÜKKAN 10 m² 36 ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 9 DÜKKAN 10 m² 37 ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 10 DÜKKAN 10 m² 38 ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 11 DÜKKAN 10 m² 39 ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 12 DÜKKAN 10 m² 40 ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 13 DÜKKAN 10 m² 41 ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 14 DÜKKAN 10 m² 42 ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 15 DÜKKAN 10 m² 43 ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 16 DÜKKAN 10 m² 44 ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 17 DÜKKAN 10 m² 45 ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 18 DÜKKAN 10 m² 46 ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 19 DÜKKAN 10 m² 47 ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 20 DÜKKAN 10 m² 48 ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 21 DÜKKAN 10 m² 49 ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 22 DÜKKAN 10 m² 50 ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 23 DÜKKAN 10 m² 51 ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 24 DÜKKAN 10 m² 52 ADLİYE ÖNÜ ALT GEÇİT DÜKKAN NO : 25 DÜKKAN 10 m² 53 FİDANLIK MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ NO:11 / A DÜKKAN 610 m² 50 m² 54 FİDANLIK MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ NO:11 / B DÜKKAN 600 m² 50 m² 55 FİDANLIK MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ NO:11 / C DÜKKAN 35 m² 50 m² 56 FİDANLIK MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ NO:11 / D DÜKKAN 45 m² 50 m² 57 FİDANLIK MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ NO:11 / E DÜKKAN 110 m² 50 m² 58 FİDANLIK MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ NO:11 / F DÜKKAN 105 m² 50 m² 59 FİDANLIK MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ NO:11 / G DÜKKAN 155 m² 50 m² 60 FİDANLIK MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ NO:11 / H DÜKKAN 155 m² 50 m² 61 KUZEYŞEHİR 6.ETAP BÜFE 10 m² 62 KUZEYŞEHİR 6.ETAP BÜFE 10 m² 63 KUZEYŞEHİR 6.ETAP BÜFE 10 m² 64 GÖLLÜCE İNAYET TOPÇUOĞLU TIP MERKEZİ KARŞISI PARK İÇİ BÜFE 10 m² 65 MİLLET BAHÇESİ İÇİ CAMİİ YANI BÜFE 10 m²



2- İŞİN SÜRESİ:

İşin süresi, İdare tarafından kiracıya yapılacak iş yeri teslim tarihinden itibaren 10 (on) yıldır.



3- MUHAMMEN BEDEL: İhale konusu işin muhammen bedeli aylık 1.078.500,00-TL + KDV olmak üzere, 10 yıllık toplam muhammen bedeli 129.420.000,00-TL + KDV ‘dir.



4- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.



5- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 500,00-TL karşılığında Belediyemiz İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.



6- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Yukarıda belirtilen işe ait geçici teminat tutarı 10 yıllık muhammen bedelin % 3 ‘ü olan 3.882.600,00.-TL ‘dir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR63 0001 5001 5800 7325 3734 30 iban nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler.



7- İHALENİN YERİ, SAATİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu ihale 27.11.2024 Çarşamba günü saat 15.00 ’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edecek İstekliler, 8.maddede belirtilen belgeleri 26.11.2024 Salı Günü saat 17.00 ’a kadar İhale İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İhale teklif zarfı ise 27.11.2024 Çarşamba günü saat 12.00 ‘e kadar sıra alındılar karşılığında verilecek veya taahhütlü olarak posta ile gönderilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.



8- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İsteklilerin ihale ilan tarihi itibariyle geriye dönük 5 yıl boyunca en az 50 kişi çalışanının olması ve çalışanlarına ait kesintisiz Sgk primlerinin ödendiğini gösterir barkotlu/onaylı listeyi idareye sunması gerekmektedir. İstekli olabileceklerin bu belgeleri (ihale öncesi incelenmek üzere) 26.11.2024 Salı Günü saat 17.00 ’a kadar İhale İşleri Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

9- İSTENİLEN BELGELER

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A. İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

B. DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü ve son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi

f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, teknik şartname ve sözleşme tasarısı

g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,

ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

C. DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.