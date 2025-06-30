Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        GAZİANTEP 7. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 01.07.2025 - 00:00
        İLAN
        GAZİANTEP
        7. AİLE MAHKEMESİ

        2023/1399 Esas

        Davacı , AFİFE TOPAL ile Davalı , HALİL TOPAL arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Davalı HALİL TOPAL - 28835566362 Kimlik Numaralı, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu davalıya tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır.
        HMK'nın 139.maddesi gereğince tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için gereken açıklamayı yapmaları taraflara veya vekillerine 2 haftalık kesin süre verilmesine, kesin süre içinde delillerin sunulmaması ya da başka yerlerden getirtilmesi gerekenlere ilişkin gerekli açıklamaların yapılmaması halinde söz konusu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı, duruşmanın 04/11/2025 günü saat 09:40'a bırakılmasına karar verildiği hususu tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02251212
        Yazı Boyutu