GAZİANTEP 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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GAZİANTEP11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dava konusu Gaziantep İli Oğuzeli İlçesi Güllük Mahallesi yeni 962 Ada 6 Parsel (eski: 147 Ada 14 Parsel) sayılı Avlulu Kerpiç Ev niteliğinde olup yüzölçümü 92,26m² taşınmaz hakkında TMK'nın 713. Maddesi 4. Ve 5. Fıkraları uyarınca zilyetlik iddiasının olup olmadığı hakkında ilan yapılmasına karar verilmiş olup, zilyetlik iddiası bulunanların yazılı olarak mahkemeye başvuru yapmaları gerektiği, başvuru yapılmaması halinde yargılamanın hak sahiplerinin yokluğunda mahkememizin 2021/355 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülerek karara bağlanacağı ilan olunur.