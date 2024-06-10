ÇAĞRI

SINIRLI SORUMLU

EREĞLİ PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN



Kooperatifimizin 2023 Faaliyet yılına ait 34' üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 Temmuz 2024 Salı Günü Saat:09.30’da Cahı Mahallesi Konya Ereğli Caddesi No:1867 Ereğli / Konya adresindeki Kooperatifimiz Merkezinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır. Birinci Toplantıda nisap temin edilemediği takdirde ikinci toplantı 18 Temmuz 2023 Perşembe günü, saat:09.30’ da yine aynı yerde aynı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Toplantıya katılacak Ortaklarımızın Nüfus cüzdanları veya geçerli kimlik belgeleri ile teşrifleri rica olunur.



YÖNETİM KURULU ADINA

BAŞKAN

Talha ÜZER





GÜNDEM:

1) Açılış,

2) Genel Kurul Divanının seçimi, (Anasözleşmemizin 29. maddesi gereğince Başkan, Başkan Yardımcısı, 2 Kâtip ve en az 2 Oy Toplayıcı)

3) Saygı Duruşu,

4) Genel Kurul Divanına tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,

5) Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,

6) Kooperatifimizin 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilânço, Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, görüşülmesi,

7) Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilânço, Gelir Tablosu Hesaplarının tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası,

8) 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 69. Maddesi kapsamında, 01.03.2024- 28.02.2025 özel

Hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı için Dış Denetçinin seçilmesi,

9) 2023 Faaliyet yılı Müspet Gelir - Gider Farkının Anasözleşmemizin 19’uncu maddesi uyarınca tevzii,

10) Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere verilecek ücretlerin ve yollukların belirlenmesi,

11) 2024 Faaliyet yılına ait İş Programı ve Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve tatbiki hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12) T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tip Anasözleşmemizin intibakı,

13) Dilek ve Temenniler,

14) Kapanış.



