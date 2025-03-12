ELBİSTAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ELBİSTAN

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/42 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescili (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeni ile; Dava konusu Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Taşburun Mahallesi, 3314 ada 8 parsel numaralı taşınmaz için 08.03 2024 tarihli rapor ekindeki krokide C harfi ile gösterilen alan kadar kısım (2213.03 metrekare) ve diğer dava konusu olan 3299 ada 105 parsel numaralı taşınmaz için 08.03 2024 tarihli rapor ekindeki krokide A harfi ile gösterilen(1786,56 metrekare) kısıma ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun 713/1 maddesi gereği tescil davası açılmış olup, bu taşınmazlardan hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize müracaat etmeleri Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 ve 713/5 maddeleri uyarınca ilan olunur.25/02/2025

MİRASÇILAR

:1-Ali ÖZEREN-45460686920

:2-Ayşe YALÇIN-45442687594

:3-Hüsne ÖZEREN-45481686282

:4-Malik ÖZEREN-45457687084

:5-Sadık ÖZEREN-45427688004



DAVALI :ELBİSTAN MALMÜDÜRLÜĞÜ