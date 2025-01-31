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ELAZIĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2024/419



Davacı , ELİF TAR. HAY. İNŞ. GIDA. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından davalı KALAF MUSTAFA aleyhine açılan sebepsiz zenginleşme hükümleri gereğince sehven gönderilen 52.600,00 TL'lik ödemenin zenginleşmenin meydana geldiği tarihten itibaren temerrüt faizi ile tahisili istemli davada,davalı KALAF MUSTAFA'nın tebligata yarar açık adresinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden davaya cevap ve delillerini ilan tarihinden itibaren 2 haftalık KESİN süre içinde bildirmesi ya da kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi halde 6100 sayılı HMK'nun 147 ve devamı maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususunda dava dilekçesi, tensip zaptı, tevzi formu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.