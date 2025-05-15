EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALE İLANI

İHALENİN KONUSU:

Sıra No Mahallesi

Niteliği Muhammen Bedel (Aylık) Geçici Teminat (%3) Kira Süresi

1 Altınoluk Mah. İbrahim Erdim Cad. No:3/1 İç Kapı No:2

İş Yeri

(29m²) 8.875,00.TL 9.585,00.TL 3 (üç) Yıl 2 Altınoluk Mah. İbrahim Erdim Cad. No:3/1 İç Kapı No:6 İş Yeri (21m²) 6.850,00.TL 7.398,00.TL 3 (üç) Yıl 3 Altınoluk Mah. İbrahim Erdim Cad. No:3/1 İç Kapı No:7 İş Yeri

(39m²) 12.875,00.TL 13.905,00.TL 3 (üç) Yıl 4 Yolören Mah. 85 Sok. No:2A İş Yeri

(10m²) 5.100,00.TL 5.508,00.TL 3 (üç) Yıl 5 Akçay Mah. 862 Ada 506 Parsel Arsa (Eğlence Merkezi Olarak Kullanılmak Üzere 1.260,90m²) 91.000,00.TL 98.280,00.TL 3 (üç) Yıl 6 Camivasat Mah. 336 Ada 17 Parsel Zeytinlik (633m²) 9.600,00.TL 10.368,00.TL 3 (üç) Yıl 7 Tuzcumurat Mah. 27176 Sok. No:3 Ofis veya İş Yeri

(65m²) 10.500,00.TL 11.340,00.TL 3 (üç) Yıl

İHALENİN YERİ, TARİHİ, SAATİ VE USULÜ:

İhalenin Yapılacağı Yer: Edremit Belediye Başkanlığı Meclis Salonu İhale Tarih ve Saati: 28.05.2025 Çarşamba, Saat 14.15’ de başlayacak olup, yukarıdaki tabloda belirtilen sıra numarasına göre ihale edilecektir. İhale Usulü: Edremit Belediyesinin 07.05.2025 tarih ve 486 sayılı Encümen kararına istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü Artırma Suretiyle.

GEÇİCİ TEMİNAT:

İHALE DOKÜMANININ TEMİN EDİLECEĞİ YER:

TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ TARİH, SAAT VE YER:

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER:

Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Gerçek Kişiler İçin) E-Devletten Alınacak Nüfus Kayıt Örneği (Gerçek Kişiler İçin) E-Devletten Alınacak Kanuni İkametgâh Belgesi (Gerçek Kişiler İçin) Türkiye’de Tebligat için Adres Beyanı (Adres, telefon, fax ve elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) Kayıtlı Olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf Sanatkârlar Odası veya İlgili Meslek Odası Belgesi;

Gerçek kişi (kayıtlı ise) veya tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

Tüzel kişi olması halinde, İlgisine Göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlileri Belirten Son Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu Bilgilerin Tamamının Bir Ticaret Gazetesi’nde Bulunmaması Halinde, Bu Bilgilerin Tümünü Göstermek Üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya Bu Hususları Gösteren Belgeler ile Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

İhale Şartnamesinin Satın Alındığına Dair Makbuz Geçici Teminat Bedeli Makbuzu veya Süresiz Geçici Banka Teminat Mektubu Edremit Belediyesi’ne Borcu Bulunmadığına Dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Alınan Belge İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname İsteklinin Ortak Girişim Olması Halinde;

İş Ortaklığı Beyannamesi

Ortakların Her Birinin İstenen Belgeleri Ayrı Ayrı Aynı Zarf İçinde Sunmaları Zorunludur. l.Vekâleten İhaleye Katılma Halinde, Vekil Adına Düzenlenmiş İhaleye Katılmaya ve Teklif Vermeye İlişkin Noter Onaylı Vekâletname ile Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.

İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmaz ile ilgili muhammen bedelin en az % 3’ ü geçici teminatı Türkiye Halk Bankası TR24 0001 2009 2430 0004 0000 01 ıban nolu Belediyemiz banka hesabına veya Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler.İhale dokümanı mesai saatleri içerisinde Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. Ancak ihaleye katılacak olanların 2.000,00.TL (İki Bin Türk Lirası) karşılığında ihale dokümanını satın almaları gerekmektedir.İstekliler ihaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun da açıklanan biçimde hazırladıkları ihale dosyalarını, Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne en geç 28.05.2025 Çarşamba günü, saat 12.00’ ye kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Saat ayarlarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (TRT) saat ayarı esas alınır.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri ihale dosyaları kapsamında sunmaları gerekir.İlan Olunur.