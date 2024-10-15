Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        ÇİVRİL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16.10.2024 - 00:00
        ÇİVRİL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

        ESAS NO: 2024/200 ESAS


        Davacı Ahmet Emre tarafından davalı Khovakhon Sharıbbaeva aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temlinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma (Çekişmeli)) davası uyarınca, davalı Khovakhon Sharıbbaeva'nın davanın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davalı KHOVAKHON SHARIBBAEVA; aleyhinize Boşanma (Evlilik Birliğinin Temlinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma (Çekişmeli)) talebiyle dava açılmış olup, HMK 122.maddesi uyarınca dava dilekçesini tebellüğ ettiniz tarihten itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesi verebileceğiniz,
        Duruşma günü olan 21/01/2025 günü saat: 11.00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nun 6100 sayılı yasa ile değişik 115/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, karşı tarafın gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın, muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletip değiştirebileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02104584
        Yazı Boyutu