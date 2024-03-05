ÇİVRİL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ÇİVRİL

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO:2022/974 Esas

KARAR NO: 2023/1033



Davacı Fatma Kılınç tarafından davalı Eyyüb Kılınç aleyhine Mahkememize açılan Boşanma davasında davanın ön inceleme ve tahkikikat duruşması davalı Eyyüb Kılınç adına ilanen tebliğ yapılarak taraf teşekkülü sağlanmış ve yapılan yargılama sonucunda; Davanın KABULÜ ile; Denizli İli, Çivril ilçesi, Gürpınar Mahallesi/Köyü. Cilt No:38 Hane No:168 BSN No:95’de nüfusa kayıtlı Ramazan ve Nazmiye kızı, 17/03/1997 Uşak doğumlu, 10301091836 TC Kimlik Numaralı FATMA KILINÇ ile aynı yer BSN:65'de nüfusa kayıtlı Zeki ve Fatma oğlu, 29/06/1988 doğumlu, 11387054852 TC Kimlik Numaralı EYYÜB KILINÇ 'nın TMK 166/1. maddesi gereğince BOŞANMALARINA, Davacı lehine hükmedilen aylık 650 Avustralya doları tedbir nafakasının karar kesinleşmesinden itibaren yoksulluk nafakası olarak devamına, nafakanın her yıl ÜFE-TÜFE oranında artırılmasına, 2.000 Avustralya doları maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, 2.000 Avustralya doları manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, Başlangıçta alınan harç yeterli olduğundan yeniden harç alınmasına yer olmadığına, Dosyada davacı tarafından yapılan 161,40 TL harç, 3.304,00 TL ilan masrafı, 470 TL tebligat ve posta gideri olmak üzere toplam 3.935,40 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Dosyada davalı tarafından yargılama gideri bulunmadığından bu hususta hüküm kurulmasına yer olmadığına, Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak ile davacıya verilmesine, Kalan gider avansının kararın kesinleşmesinden itibaren talep halinde taraflara iadesine, Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süresi içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ilanen tebliğine, kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, gerekçeli karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.19/02/2024