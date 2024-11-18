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        ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 19.11.2024 - 00:00
        İZMİR DEFTERDARLIĞI ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT İLAN LİSTESİ
        Sıra no Vergi No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Aslı Borcu Toplamı Ceza Toplamı
        1 4880554402 SERKAN KAHRAMAN BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR 201501201512 0010 0010 2.342.192,29 TL 0,00 TL
        2 4880554402 SERKAN KAHRAMAN BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR 201601201612 0010 3080 0,00 TL 1.961.204,67 TL
        Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Çiğli Vergi Dairesi’ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105’nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Çiğli Vergi Dairesi’ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106’ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. (İlan No:20241002-TKP-124412)
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02122872
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