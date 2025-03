ÇEŞME VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI



1- Gayrimenkulün bulunduğu mahalle, cadde, sokak, kapı ve daire numarası:

Reisdere Mah. 4427 Ada 1 Parsel A Blok 1 numaralı Bağımsız Bölüm Çeşme/İZMİR



2- Gayrimenkulün durumu, tapu kaydı, varsa kadastro çapı, evsafı ile hususi vasıfları,

müştemilat ve eklentileri:

Değerlemesi yapılan taşınmaz, 4427 ada, 1 parsel numaralı, 3.308,00 m2 yüz ölçümüne sahip arsa

üzerinde ayrık nizamda, betonarme karkas yapı tarzında, yatay kat irtifaklı 8 blok halinde inşa

edilmiştir. Her blokta 2’şer bağımsız bölüm olmak üzere, parsel üzerinde toplam 16 bağımsız bölüm

bulunmaktadır. Her blok zemin +1 normal kat olmak üzere 2 katlı olarak aynı tip proje ile inşa

edilmiştir. Mahallinde parsel, her bağımsız bölümün bahçesi ayrı olacak şekilde bölünerek

kullanılmaktadır. Taşınmaz kuzeybatı, güneydoğu, ve güneybatı cephelidir. Zemin katta salon +

mutfak , wc, merdiven ve teras alanlarından brüt 32 m2 kapalı + 37 m2 teras alanlı, 1. katta 2 oda,

banyo, merdiven hol ve 2 balkon alanlarından oluşmakta olup brüt 54 m2 alanlıdır. Taşınmaz

toplam brüt 86 m2 kapalı alanlı+37 m2 teras alanlıdır. Binanın dış cephesi akrilik dış cephe boyalı,

kısmen dekoratif taş kaplamalıdır, parsel içerisinde otopark imkanı bulunmaktadır.



3- Gayrimenkul üzerindeki mükellefiyetler ve henüz vadesi gelmemiş rehinler:

QNB Finansbank A.Ş. lehine 1. dereceden yıllık %90 değişken faizli 300.000,00 TL bedelle ipotek

kaydı bulunmaktadır.



4- Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç değer:



Gayrimenkulün artırmaya esas olmak üzere takdir olunan Rayiç Değeri: 9.000.000.00-TL

(KDV, Damga Vergisi ve Tapu Alım Harcı alıcıya aittir)



5- Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı:

Gayrimenkule biçilen rayiç değerin %7,5

nispetinde olan 675.000,00-TL tutarında teminat alınması gerekmektedir.

Teminat olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10. maddesinin 1-

4 üncü bentlerinde yazılı bulunan ; para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen

süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya

bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu

işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli

esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri

üzerinden % 15 noksaniyle değerlendirilir.'' kabul edilecektir.

6- Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer, gün ve saat:



İzmir Deftarlığı Konak Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:7 Kat:7 Konak/İZMİR adresinde 08.04.2025

tarih Salı günü saat: 11:00’da yapılacaktır.

7- İlgilenenler Gayrimenkul Satış şartnamesini Çeşme Vergi Dairesi Müdürlüğünden

alabileceklerdir



8- Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun 08.04.2025 günü, saat 10:00’ e kadar İzmir

Deftarlığı/Tahsilat Müdürlüğü Satış Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.

Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecektir. Malın

alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun

kapsamında doğacak yükümlülükler teminattan mahsup edilecek ve mahsup sonrasında teminattan

artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

9- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini

bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya

çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın

taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılarak; gayrimenkul, aynı mahalde,

15/04/2025 tarihinde aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.



10- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de

tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler Çeşme Vergi Dairesi Müdürlüğüne

müracaat edebilirler.