Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 02.06.2025 - 00:00
        ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
        İLAN

        Aşağıda adresi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Kanunun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanun’unun 17. Maddesinin 4. Fıkrasının P bendi gereği KDV’den istisnadır. Taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir. İhale Çeşme Belediyesi Meclis Salonunda (İnönü Mahallesi, 2001 Sokak, No:2 Çeşme/İzmir) İhale komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak için isteklilerin en geç ihale gün ve saatine kadar İsteklinin kimliği, İkametgah belgesi, tebligat için adres beyanı, Belediyemizden alınmış borcu yoktur yazısı, Geçici Teminat makbuzu, İhaleye katılacak tüzel kişi ise; ihaleye tüzel kişi adına katılacak kişinin, Ticaret Sicil Gazetesi ve/veya Ticaret Sicil Gazetesi’ne havi noter tasdikli imza sirkülerinde yetkili kişi olduğunu ve yetki süresini gösteren belge, yetkili kişinin kimliği, İstekli adına vekaleten katılınıyor ise vekaletnamesi, İsteklilerin ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ile birlikte Komisyon Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin tamamı asıl veya noter tasdikli suret olacaktır. Aksi halde istekli ihaleye kabul edilmeyecektir. İhale şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve aynı adresten 10.000,00-TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için ihale şartnamesinin satın alınması zorunludur.
        İlanen duyurulur.

        Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü Niteliği İmar Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi ve Saati
        İzmir İli, Çeşme İlçesi, Musalla Mahallesi
        5164
        4
        780,00 m2
        Arsa        		 Konut Alanı
        Ayrık Taks:0.15
        Kaks:0.30
        22.000,000,00.TL        		 660.000,00.-TL 19.06.2025
        Saat:14:30
        İzmir İli, Çeşme İlçesi, Musalla Mahallesi
        5164
        5
        763,00 m2
        Arsa        		 Konut Alanı Ayrık Taks:0.15
        Kaks:0.30
        22.000,000,00.TL        		 660.000,00.-TL 19.06.2025
        Saat:14:45
        İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi
        3656
        1
        416,00 m2
        Arsa        		 Konut Alanı Ayrık
        Taks:0.20 Kaks:0.40
        19.500,000,00.TL        		 585.000,00.-TL 19.06.2025
        Saat:15:00
        İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi
        3656
        2
        452,00 m2
        Arsa        		 Konut Alanı Ayrık
        Taks:0.20 Kaks:0.40
        20.500,000,00.TL        		 615.000,00.-TL 19.06.2025
        Saat:15:15
        İzmir İli, Çeşme İlçesi, Ilıca Mahallesi
        7747
        1
        1.014,00m2
        Arsa        		 Konut Alanı Ayrık Taks:0.20
        Kaks:0.40
        40.000,000,00TL        		 1.200,000,00.TL 19.06.2025
        Saat:15:30
        İzmir İli, Çeşme İlçesi, Ardıç Mahallesi
        559
        14
        740,57 m2
        Arsa        		 Konut Alanı Ayrık Taks:0.20
        Kaks:0.40
        40.000,000,00.TL        		 1.200,000,00.TL 19.06.2025
        Saat:15:45
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02235155
        Yazı Boyutu