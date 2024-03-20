ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2020/1146 Esas



DAVALILAR : 1- FATMA METİN İstasyon Mah. Çerkezköy/ TEKİRDAĞ

2- HANBANU NALBANT İstasyon Mah. Çerkezköy/ TEKİRDAĞ

3- HANİFE HALVER İstasyon Mah. Çerkezköy/ TEKİRDAĞ

4- HATİCE KARACAN İstasyon Mah. Çerkezköy/ TEKİRDAĞ

5- İSMAİL UZ İstasyon Mah. Çerkezköy/ TEKİRDAĞ

6- KADRİYE YILMAZ İstasyon Mah. Çerkezköy/ TEKİRDAĞ

7- MEHMET FEVZİ BİLGEN İstasyon Mah. Çerkezköy/ TEKİRDAĞ

8- MELİHA ŞENYAVAŞ İstasyon Mah. Çerkezköy/ TEKİRDAĞ

9- MUHARREM DEMİRKES İstasyon Mah. Çerkezköy/ TEKİRDAĞ

10- OSMAN FARUK NALBANT Tevfikbey Mah. Eravutmuş Sk.Menekşe Apt. No:10 İç Kapı No:3 Küçükçekmece/ İSTANBUL

11- SEMİHA ÇAĞLAR İstasyon Mah. Çerkezköy/ TEKİRDAĞ

Davacı T.C DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında 22/12/2022 tarih 2020/1146 Esas ve 2022/513 Karar sayılı kararı ile;

HÜKÜM:

1-Davanın KABULÜNE,

2-Dava konusu Çerkezköy İstasyon Mahallesi 119 ada 31 parsel sayılı taşınmazın 1.152,01 m2'lik bölümünün davalılar hissesine karşılık gelen toplam kamulaştırma bedelinin 350.525,12TL olduğunun TESPİTİNE, tapu kaydında mevcut takyidatların kamulaştırma bedeline yansıtılmasına,

3-Dava konusu Çerkezköy İstasyon Mahallesi 119 ada 31 parsel sayılı taşınmazdaki davalılar adına kayıtlı hissenin fen bilirkişisi Okan Atmaca'nın 21/04/2022 tarihli raporu ile tespit edilen 1.152,01 m2 bölümünün İPTALİ ile takyidatlardan ari olarak davacı idare adına TESCİLİNE,

4-Fen bilirkişi Okan Atmaca tarafından düzenlenen 21/04/2022 tarihli fen bilirkişi raporunun ve krokinin kararın eki sayılmasına,

5-Çerkezköy 2. Asliye hukuk mahkemesi 2019/384-1183 E.K. Sayılı acele kamulaştırma acele el koyma kararında tespit edilen 282.242,45TL kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen350.525,12TL 'den mahsubu ile fark bedel olan 68.282,67TL Dava tarihi olan 21/12/2020'den 4 ay sonrası olan 21/04/2021 tarihinden karar tarihine kadar yasal faiz işletilmesine,

6-Çerkezköy 2. Asliye hukuk mahkemesi 2019/384-1183 E.K. Sayılı acele kamulaştırma acele el koyma kararında tespit edilen 282.242,45TL kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen350.525,12TL 'den mahsubu ile fark bedel olan 68.282,67TL''nin nemalandırılan tutarıyla birlikte tapu kaydındaki takyidatlar bedele yansıtılmak suretiyle derhal davalılara ödenmesine, ödeme için bankaya müzekkere yazılmasına, fazla yatırılan bedelin davacı kuruma İADESİNE,

7-Kararın bir örneğinin DERHÂL Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

8-Alınması gerekli 80,70 TL harçtan peşin alınan 54,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 26,30 TL'nin davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

9-Davanın niteliği gereği davacı idare tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

10-Davanın mahiyeti gereğince davacı vekili yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

11-Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

Ve akabinde davacı vekili tarafından 11/03/2024 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ile;

"Müvekkil idare tarafından Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, İstasyon Mahallesi, 119 ada 31 parsel sayılı taşınmaz hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır. Yerel Mahkemece keşif yapılmış ve bilirkişi raporları hazırlanmıştır. Ancak hazırlanan bilirkişi raporu hatalı olup müvekkil idare aleyhine hükümler içermektedir. Buna göre, dava dosyasına ve Bilirkişi raporuna karşı yaptığımız itirazlarımız Yerel Mahkeme tarafından karşılanmadığından aşağıda açıklanan nedenlerle Mahkeme Kararına karşı istinafa başvurusunda bulunuruz. Dava konusu parseller emsal taşınmazlar arasında yapılan kıyaslamalar herhangi bir bilimsel veriye dayanmamakla beraber çok sınırlı hususlara bakılarak değerlendirilmiştir. Oysaki ulaşım, konum, alt yapı, çevresindeki yapılaşma gibi bir çok yönden emsal taşınmazlar dava konusu taşınmaza göre üstün niteliklere sahiptir. Yukarıda açıklandığımız hususlara dava dosyasında alınan bilirkişi raporlarında itiraz edilmiş, ancak itirazlarımız bilirkişi raporlarında reddedilmiş ve yeniden hesaplama yapılmamıştır. Açıklanan nedenlerle ve işbu dava kamu düzenini ilgilendirdiğinden resen tespit edilecek nedenlerle mahkeme kararının aleyhe hususlarının kaldırılmasını talep etmek gerekmiştir."

Gerekçeli Karar Özeti ve İstinaf Başvuru dilekçesi tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/03/2024