BELEDİYE HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/852868

1-İdarenin a) Adı : ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : MERKEZ MAH. PİRİ REİS CAD. NO:5 34782 ÇEKMEKÖY/İST. c) Telefon ve faks numarası : 2166000600 - 2166000625 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : BELEDİYE HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : TOPLAMDA 325 KALEM İŞ OLUP BELEDİYEMİZİN MÜCAVİR ALANLARINDA BULUNAN BELEDİYE HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIM İŞLERİNİN YAPILMASI/ YAPIM İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ÇEKMEKÖY İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 170 (YüzYetmiş) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.07.2025 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : MERKEZ MAH. PİRİ REİS CAD. NO:5 ÇEKMEKÖY/İST.

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN B/III GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği / Mimarlık

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 25 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran AzamiOran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması 0,826535% 1,010209% 0,5 30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 1,11538% 1,363242% 1 Ac3 sınıf 23-31 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) 0,962252% 1,176086% 1 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 1,5 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması 0,656462% 0,802343% 0,5 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe) 0,839223% 1,025717% 0,5 Yeni sıvalı tavan yüzeylere iki kat Su bazlı Tavan Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:5, Parlaklık G3) yapılması (iç cephe) 1,080524% 1,32064% 1 Mevcut ahşap, betonarme ya da çelik aşıklar üzerine 0,65mm kalınlıkta sıcak dald. galvaniz üzeri boyalı oluklu/trapez sac ile 10cm kalın. taşyünü ısıyalıtımlı ve 15mm kalınlığında OSB levhalı yerinde kenetli sistem ile çatı örtüsü yapılması 0,662074% 0,809202% 0,5 60x60 cm ebadında 15 mm kalınlığında taşyünü plakadan asma tavan yapılması 0,644624% 0,787874% 0,5 MİNERAL DOLGULU KOMPOZİT ALÜMİNYUM LEVHALAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI (Isı Yalıtımsız) 1,490707% 1,821976% 1,5 MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTR. HER İKİ YÜZEYDE, 12,5 mm. KALINL.TEK PLAKA ALÇI DUVAR LEVH. KULL. BÖLME DUVAR YAP. 0,429999% 0,525555% 0,5 ALÜMİNYUM PETEK TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI.(SİYAH RENKLİ - PETEK MODÜL100*100 MM) 0,638892% 0,780868% 0,5 İÇ KAPI YAPILMASI (90/210 ebatlarında) 1,252285% 1,530571% 1 Panel radyatör (tip 22) 500 0,937677% 1,14605% 1 Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) 100 KW 1,318747% 1,611802% 1 3x2.5 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 0,651147% 0,795846% 0,5 4x16 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 1,232105% 1,505907% 1 5x10 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 0,948997% 1,159885% 1 90x20 mm' den en az döşeme üstü (balık sırtı) PVC kablo kanalı 0,671939% 0,821259% 0,5 Diesel elektrojen grubu tesisatı 1500 d/min 100KVA(Tam yükte sürekli çalışma gücü) 1,039986% 1,271094% 1 TOPRAKLAMA TESİSATI YAPILMASI 0,871793% 1,065525% 1 Led Projektör IP 66 300-500W ' a kadar 0,877456% 1,072447% 1 Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri)( Nakliyeler dahildir ) 0,718482% 0,878144% 0,5 MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTR. HER İKİ YÜZEYDE, 12,5 mm. KALINL. TEK PLAKA ALÇI DUVAR LEVH. KULL.ASMA TAVAN YAP. 1,233618% 1,507756% 1 50 kw soğutma kapasitesi (nom),50 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu 0,983692% 1,20229% 1 2.Sınıf çam kerestesi ile çivi marifetiyle ahşap takviye ve karkas yapılması (çatı-tavan- döşeme ve duvarlarda) 0,953432% 1,165306% 1 Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması 0,636383% 0,777801% 0,5 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 1,5 mm kalınlıkta akrilik esaslı renkli kaplama yapılması 0,649297% 0,793585% 0,5 Taş yünü asma tavan yapılması (Fine fissured tipi) 0,806681% 0,985944% 0,5 Epoksi enjeksiyon ile çatlak onarımı 0,68471% 0,836868% 0,5 İDARE MALI DEMİR İMALATIN YERİNE MONTAJI 0,803279% 0,981785% 0,5 VİNÇ'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ (130 HP GÜCÜNDE, 8-25 M. BOM UZUNLUĞUNDA, ORTALAMA 25 TON KALDIRMA KAPASİTELİ LASTİK TEKERLEKLİ HİDROLİK VİNÇ) 1,000422% 1,222738% 1 SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİNDE 5 CM VEYA 10 CM ÇAPLI KAROTİYERLE PARÇA BETONDAN KAROT ALMA (1 CM Sİ) (TS EN 12504 -1) 0,612432% 0,748528% 0,5 İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b. dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması 0,440264% 0,538101% 0,5

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2,5 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

İŞ NUMARASI : 11 – 21 – 23 – 137 - 263 – 272 – 319 NOLU İŞKALEMLERİNE YUKAIDAKİ AÇIKLAMAYA GÖRE PUANLAMA YÖNTEMİ UYGULAACAKTIR.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı / PUANI

İŞ NUMARASI / PUANI = 11/2,50 Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki bedelinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda belirtilen iş kalemi için belirlenen puan verilecektir. İsteklinin teklifi %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. / 2,5 PUAN

İŞ NUMARASI / PUANI = 21/3,00 BÜTÜN DİĞER (MANUEL GİRİŞ)? OLARAK GİRİLEN İŞ KALEMİNİN FİYAT DIŞI UNSUR PUANI HESABI YUKARIDA BELİRTİLEN (11 NOLU İŞ KALEMİ HESABINDA KULLANILAN) USÜL İLE YAPILACAKTIR. / 3 PUAN

İŞ NUMARASI / PUANI = 23/2,50 - 39/2,00 BÜTÜN DİĞER (MANUEL GİRİŞ)? OLARAK GİRİLEN İŞ KALEMLERİNİN FİYAT DIŞI UNSUR PUANI HESABI YUKARIDA BELİRTİLEN (11 NOLU İŞ KALEMİ HESABINDA KULLANILAN) USÜL İLE YAPILACAKTIR / 4,5 PUAN

İŞ NUMARASI / PUANI = 137/1,50 - 262/2,50 BÜTÜN DİĞER (MANUEL GİRİŞ)? OLARAK GİRİLEN İŞ KALEMLERİNİN FİYAT DIŞI UNSUR PUANI HESABI YUKARIDA BELİRTİLEN (11 NOLU İŞ KALEMİ HESABINDA KULLANILAN) USÜL İLE YAPILACAKTIR / 4 PUAN

İŞ NUMARASI / PUANI = 263/4,00 BÜTÜN DİĞER (MANUEL GİRİŞ)? OLARAK GİRİLEN İŞ KALEMİNİN FİYAT DIŞI UNSUR PUANI HESABI YUKARIDA BELİRTİLEN (11 NOLU İŞ KALEMİ HESABINDA KULLANILAN) USÜL İLE YAPILACAKTIR. / 4 PUAN

İŞ NUMARASI / PUANI = 272/1,50 - 312/1,50 BÜTÜN DİĞER (MANUEL GİRİŞ)? OLARAK GİRİLEN İŞ KALEMLERİNİN FİYAT DIŞI UNSUR PUANI HESABI YUKARIDA BELİRTİLEN (11 NOLU İŞ KALEMİ HESABINDA KULLANILAN) USÜL İLE YAPILACAKTIR / 3 PUAN

İŞ NUMARASI / PUANI = 319/4,00 BÜTÜN DİĞER (MANUEL GİRİŞ)? OLARAK GİRİLEN İŞ KALEMİNİN FİYAT DIŞI UNSUR PUANI HESABI YUKARIDA BELİRTİLEN (11 NOLU İŞ KALEMİ HESABINDA KULLANILAN) USÜL İLE YAPILACAKTIR. / 4 PUAN

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.