ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN FABRİKA VE İŞ YERLERİNİN TEHLİKELİ OLMAYAN EVSEL NİTELİKLİ SANAYİ ATIĞININ BERTARAF SAHALARINA TAŞINMASI İŞİ

İHALE İLANI



Madde 1- İhalenin Konusu: İlçemiz sınırları içerisinde bulunan fabrika ve iş yerlerinin tehlikeli olmayan evsel nitelikli sanayi atığının bertaraf sahalarına taşınması işinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa (35/a mad.) göre ‘‘Kapalı Teklif Usulü’’ ile şartnamesi uyarınca ihale yolu ile 1(bir) yıl süreyle yaptırılmak üzere ihaleye çıkartılacaktır.

İşin Adı İlçemiz sınırları içerisinde bulunan fabrika ve iş yerlerinin tehlikeli olmayan evsel nitelikli sanayi atığının bertaraf sahalarına taşınması işi İlçe Çayırova Mahalle İlçe Geneli Nevi İlçemiz sınırları içerisinde bulunan fabrika ve iş yerlerinin tehlikeli olmayan evsel nitelikli sanayi atığının bertaraf sahalarına taşınması İşin Süresi 1 (bir) Yıl Muhammen Bedel 1.yıl muhammen aylık: 2.926.680,00 TL + KDV (0,8 m' lük bir konteyner boşaltım bedeli 290,00 TL + KDV ve (aylık ortalama 10.092 konteyner üzerinden) 1(bir) Yıllık: 35.120.160,00 TL+KDV (1.Yıl yüklenicinin bu işteki aylık cirosu üzerinden Belediye’ye ödenecek pay oranı en az %10) Geçici Teminat Miktarı 1.053.604,80 TL (1 yıllık muhammen bedel üzerinden %3) Encümen Kararı 16/06/2025 Tarih ve 2025/637 No’lu Karar. Kıymet Tak. Kom. Rap. 02/06/2025 Tarih ve E-96520606-755.02.06-91 Sayı İhale Usulü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca 35/A Kapalı Teklif Usulü İhale İlan Şekli Resmî Gazete-Gazete İlanı ve Internet Haber Sitesi-Kurum İnternet Sayfası İhale ilan âdeti 2 Defa İhale tarih/saati Şartname ve Ekleri 07/07/2025 Tarih, Saat:15:30 da Temizlik İşleri Müdürlüğünden 2.000,00 TL karşılığında temin edilecektir. Ayrıca Müdürlükte bedelsiz görülebilir. İhale Komisyonu İhalenin Yapılacağı Yer Çayırova Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Odası İlgili Mevzuat ve Tebliğler 5393- 2886 Sayılı Yasanın 36. maddesi

Madde 2- Yaptırılacak İş

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

MADDE 3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: İhale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla, istenilen teminat ve belgeleri vermek, hizmet referansına ait belgeleri sunmak, ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeleri sunmak ve bu belgelerin taşınması gereken kriterleri sağlamak, tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermek, mecburidir. Eksik veya geçerli olmayan evraklardan katılımcı sorumludur. İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarihi 07/07/2025 ve saat 15:30’a kadar Çayırova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne Tekliflerini (ihale komisyonuna) vermeleri gerekmektedir.

A - Gerçek kişi olması halinde:

1.T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri (ikametgâh) belgeleri. (e-Devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.)

Noterden alınmış imza beyannamesi ve ihaleye vekâleten katılacaklardan noterden alınmış vekâletname. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz) Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi. EK-3; Şartname ve Ekleri Dokümanının Kabulü ayrıca doldurularak imzalanacaktır.) Geçici teminat yatırdığına dair makbuzun aslı veya geçici teminat mektubu (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.) Belediyemizden borcu yoktur yazısı. (Yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) Tebligat için yazılı adres beyanı (Beyanda telefon, var ise faks ve elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.

10.Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

B- Tüzel kişi olması halinde:

İlgili Makamlarından alınmış, faaliyet belgesi. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve Temsilen ihaleye katılacaksa Noter tasdikli vekâletname, Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri. Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz) Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi. EK-3; Şartname ve Ekleri Dokümanının Kabulü ayrıca doldurularak imzalanacaktır.) Geçici teminat yatırdığına dair makbuzun aslı veya geçici teminat mektubu (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.) Belediyemizden borcu yoktur yazısı. (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) Tebligat için yazılı adres beyanı (Beyanda telefon, var ise faks ve elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu Maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

D- Hizmet Referansı, Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşınması Gereken Kriterleri:

İstekli tarafından;

İhaleye teklif verecek isteklilerin, aşağıdaki şartları birlikte sağlaması zorunludur:

Hizmet Referansı (Tecrübe): İstekli, 2024 yılı içerisinde kamu veya özel sektörde, en az 100 (Yüz) farklı firma veya kurum ile sözleşme imzalamış ve bu firmalara evsel nitelikli atıkların taşınması veya benzer nitelikteki atık yönetimi hizmeti sunmuş olmalıdır. Bu hizmetlerin sözleşme ile gerçekleştirildiği, her bir iş için düzenlenmiş sözleşme örnekleri ve/veya ilgili firmalardan alınacak resmî yazılar ile belgelenecektir. Sunulan işlerin karşılığında fatura düzenlenmiş olması ve faturaların da ibraz edilmesi gerekmektedir.

Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler İstekli, 2024 yılı içerisinde katı atık nakli işi kapsamdaki hizmetlerden elde ettiği toplam cirosunun en az 20.000.000,00 TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) olduğunu vergi dairesi onaylı gelir tablosu veya yeminli mali müşavir/serbest muhasebeci mali müşavir onaylı mali belgeler ile tevsik edecektir.

Bu şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 4- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı:

İhaleye katılmak isteyenler İkinci İhale ilanının Gazete İlanı ve İnternet Haber Sitesi’nde yayınlandığı tarihten sonra, teminatını Çayırova Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırarak, ya da Banka Teminat Mektubunu banka teyit yazısı ile birlikte vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dâhili süresiz ibaresi şartı aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve Teklif Mektubu ile birlikte (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) Teklifler ihale günü olan 07/07/2025 tarih, Saat 15:30'a kadar Çayırova Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne Tekliflerini vererek, katılımcılar (İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.

- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.(Kargo ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.)

Madde 5- İhale Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Madde 6- İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 7- İdare ihale gününe kadar ilan edilen işin ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

Madde 8- 2886 sayılı devlet İhale kanununun 6'ncı maddesinde sayılanlardan olmamak, Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, İhaleye katılamaz. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine ihale yapılmış bulunur ise ihale bozulur. Teminat bütçeye irat kaydedilir.

Madde 9- İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

Madde 10- Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İLAN OLUNUR.

ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bünyamin ÇİFTÇİ

Belediye Başkanı