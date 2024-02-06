ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketitarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NO BULUNDUĞU YER MEVKİİ ADA PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜMÜ MALİKİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ 2023/1714 Yukarıdere Karaağaçlık 118 8 Tarla 181,23m² KAMİL ÇELİK TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2023/1694 Yukarıdere Karaağaçlık 121 49 Tarla 2296,12m² DURSUN AKCA TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2023/1648 Yukarıdere Karaağaçlık 121 141 Tarla 146,42m² GÜLAY ARSLAN

GÜLYAŞAR ACAR

KAMİL KATI

RAMAZAN KATI

ŞENAY KATI

ŞENOL KATI

YAŞAR KATI

ZEKİYE GÜLER

ZİYA KATI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2023/1640 Yukarıdere Karaağaçlık 121 136 Tarla 442,42m² KAMİL ÇELİK TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2023/1622 Kışla Türbe 119 6 Tarla 7512,91m² HACER AKÇELEBİ

HATİCE DEDEMEN

HAYRETTİN ÜNLÜTÜRK

HAYRİYE KARTAL

KIYMET KÖSE

MERYEM TÜKENMEZ

NERGÜL ÜNLÜTÜRK

NİMET ÜNLÜTÜRK

NURDAN VURUŞ

RAMAZAN ÜNLÜTÜRK

SABİRE ÜNLÜTÜRK

SERMİ ÇORAK

ZEYNEP ÜNLÜTÜRK

ALİ ÜNLÜTÜRK

AYDIN ÜNLÜTÜRK

BAYRAM ECE

CELAL ÜNLÜTÜRK

ÇETİN ÜNLÜTÜRK

DÖNDÜ ECE

FATİME ÇELEBİ

FATMA UZAN

GÜLAY ÜNLÜTÜRK

GÜLDANE ECE

GÜLİSTAN ÜNLÜTÜRK TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2023/1618 Yukarıdere Karaağaçlık 121 138 Tarla 559,88m² İSMET KATI

HALİL KATI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2023/1612 Çomranlı kertlemükaltı 130 120 tarla 1565,31m² ALİ KARACA

HAYRİ KARACA

İSMAİL KARACA TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2023/1602 Çomranlı Cin dağı 130 10 tarla 4857,45m² DURCAN ARSLAN

DURDU AYYILDIZ

DURSUN AYYILDIZ

HAYRULLAH AYYILDIZ

RAMAZAN AYYILDIZ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2023/1598 Çomranlı Karşı bostan 143 4 Bahçe 276,75m² HATİCE KAHRAMAN TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2023/1584 Çomranlı Cin dağı 131 7 Tarla 696,43m² NİZAMETTİN ÖZDEMİR TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2023/1574 Yukarıdere kertlemükaltı 136 16 Tarla 856,00m² GÜLER AKCA

GÜLAY ÇINAR TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2023/1568 Çomranlı Değirmen yanı 139 7 Tarla 2034,33m² OSMAN KAZAN TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2023/1562 Çomranlı Cin dağı 131 9 Tarla 1174,29m² MEHMET AYDIN

MUAMMER AYDIN

MUZAFFER AYDIN

ORHAN AYDIN

AHMET AYDIN

ALİ AYDIN

EMİNE KAYA

GÜLAYDIN AYYILDIZ

HAVVA DURAN TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2023/1554 Çomranlı Veli yanı 139 18 Tarla 536,05m² DÖNDÜ AŞIK

DURCAN KAVAK

FATMA CAMCI

GÜLER YAZICI

HAYRİYE ÇAKIR TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2023/1552 Çomranlı Veli yanı 139 17 Tarla 1334,16m² DURİYE KARA

HURİYE KARA

NAZİFE KARA

YADİKAR KARA

ZEKİYE KARA TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2023/1540 Çomranlı Veli yanı 139 21 Tarla 585,76m² DURSUN AKCA TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2023/1538 Çomranlı Veli yeri 139 22 Tarla 1339,17m² GÜLAY ÇINAR

GÜLER AKCA TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2023/1524 Çomranlı Ark arası 139 111 Tarla 138,77m² DÖNDÜ DURAN TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2023/1520 Çomranlı Kertemükaltı 138 1 Tarla 3814,66m² BAYRAM BİLİR

EMİNE BİLİR

DURKADIN TOSUNOĞLU

EMİNE BİLİR

FAİK BİLİR

HANIM AYDEMİR

HATİCE ÇOLAK

HAYRİYE KAYA TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1664 Yukarıdere Karaağaçlık 118 4 Tarla 243,38m² ÇİĞDEM UÇAR

EMİNE UÇAR

ERGÜN UÇAR

ERKAN UÇAR

FATİME UÇAR

FATMA UÇAR

FUNDA UÇAR

GÜLŞEN DEMİR

GÜLTEN ÇUBUKLU

HATİCE UÇAR

İSMAİL UÇAR

MUHTEREM UÇAR

NURTEN KİRMAN TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.