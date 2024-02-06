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        ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.02.2024 - 00:00
        T.C.
        ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

        Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketitarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

        ESAS NO BULUNDUĞU YER MEVKİİ ADA PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜMÜ MALİKİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
        2023/1714 Yukarıdere Karaağaçlık 118 8 Tarla 181,23m² KAMİL ÇELİK TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
        2023/1694 Yukarıdere Karaağaçlık 121 49 Tarla 2296,12m² DURSUN AKCA TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
        2023/1648 Yukarıdere Karaağaçlık 121 141 Tarla 146,42m² GÜLAY ARSLAN
        GÜLYAŞAR ACAR
        KAMİL KATI
        RAMAZAN KATI
        ŞENAY KATI
        ŞENOL KATI
        YAŞAR KATI
        ZEKİYE GÜLER
        ZİYA KATI        		 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
        2023/1640 Yukarıdere Karaağaçlık 121 136 Tarla 442,42m² KAMİL ÇELİK TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
        2023/1622 Kışla Türbe 119 6 Tarla 7512,91m² HACER AKÇELEBİ
        HATİCE DEDEMEN
        HAYRETTİN ÜNLÜTÜRK
        HAYRİYE KARTAL
        KIYMET KÖSE
        MERYEM TÜKENMEZ
        NERGÜL ÜNLÜTÜRK
        NİMET ÜNLÜTÜRK
        NURDAN VURUŞ
        RAMAZAN ÜNLÜTÜRK
        SABİRE ÜNLÜTÜRK
        SERMİ ÇORAK
        ZEYNEP ÜNLÜTÜRK
        ALİ ÜNLÜTÜRK
        AYDIN ÜNLÜTÜRK
        BAYRAM ECE
        CELAL ÜNLÜTÜRK
        ÇETİN ÜNLÜTÜRK
        DÖNDÜ ECE
        FATİME ÇELEBİ
        FATMA UZAN
        GÜLAY ÜNLÜTÜRK
        GÜLDANE ECE
        GÜLİSTAN ÜNLÜTÜRK        		 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
        2023/1618 Yukarıdere Karaağaçlık 121 138 Tarla 559,88m² İSMET KATI
        HALİL KATI        		 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
        2023/1612 Çomranlı kertlemükaltı 130 120 tarla 1565,31m² ALİ KARACA
        HAYRİ KARACA
        İSMAİL KARACA        		 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
        2023/1602 Çomranlı Cin dağı 130 10 tarla 4857,45m² DURCAN ARSLAN
        DURDU AYYILDIZ
        DURSUN AYYILDIZ
        HAYRULLAH AYYILDIZ
        RAMAZAN AYYILDIZ        		 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
        2023/1598 Çomranlı Karşı bostan 143 4 Bahçe 276,75m² HATİCE KAHRAMAN TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
        2023/1584 Çomranlı Cin dağı 131 7 Tarla 696,43m² NİZAMETTİN ÖZDEMİR TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
        2023/1574 Yukarıdere kertlemükaltı 136 16 Tarla 856,00m² GÜLER AKCA
        GÜLAY ÇINAR        		 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
        2023/1568 Çomranlı Değirmen yanı 139 7 Tarla 2034,33m² OSMAN KAZAN TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
        2023/1562 Çomranlı Cin dağı 131 9 Tarla 1174,29m² MEHMET AYDIN
        MUAMMER AYDIN
        MUZAFFER AYDIN
        ORHAN AYDIN
        AHMET AYDIN
        ALİ AYDIN
        EMİNE KAYA
        GÜLAYDIN AYYILDIZ
        HAVVA DURAN        		 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
        2023/1554 Çomranlı Veli yanı 139 18 Tarla 536,05m² DÖNDÜ AŞIK
        DURCAN KAVAK
        FATMA CAMCI
        GÜLER YAZICI
        HAYRİYE ÇAKIR        		 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
        2023/1552 Çomranlı Veli yanı 139 17 Tarla 1334,16m² DURİYE KARA
        HURİYE KARA
        NAZİFE KARA
        YADİKAR KARA
        ZEKİYE KARA        		 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
        2023/1540 Çomranlı Veli yanı 139 21 Tarla 585,76m² DURSUN AKCA TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
        2023/1538 Çomranlı Veli yeri 139 22 Tarla 1339,17m² GÜLAY ÇINAR
        GÜLER AKCA        		 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
        2023/1524 Çomranlı Ark arası 139 111 Tarla 138,77m² DÖNDÜ DURAN TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
        2023/1520 Çomranlı Kertemükaltı 138 1 Tarla 3814,66m² BAYRAM BİLİR
        EMİNE BİLİR
        DURKADIN TOSUNOĞLU
        EMİNE BİLİR
        FAİK BİLİR
        HANIM AYDEMİR
        HATİCE ÇOLAK
        HAYRİYE KAYA        		 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
        2023/1664 Yukarıdere Karaağaçlık 118 4 Tarla 243,38m² ÇİĞDEM UÇAR
        EMİNE UÇAR
        ERGÜN UÇAR
        ERKAN UÇAR
        FATİME UÇAR
        FATMA UÇAR
        FUNDA UÇAR
        GÜLŞEN DEMİR
        GÜLTEN ÇUBUKLU
        HATİCE UÇAR
        İSMAİL UÇAR
        MUHTEREM UÇAR
        NURTEN KİRMAN        		 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN01979503
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