ÇAYBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇAYBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

İhale Konusu İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Çaybaşı Belediye Meclisinin 07.11.2024 tarih ve 2024/37 sayılı kararı ile Belediye Encümenine verdiği yetki gereğince Çaybaşı İlçesi İlküvez Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Çaybaşı Belediyesi adına kayıtlı 168 ada 97 parsel 580,26 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz üzerinde kat karşılığı ticaret+konut inşaatı yapılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle ihale edilecektir.

S.N. Mevkii-Nevi Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1 Çaybaşı İlçesi İlküvez Mahallesinde bulunan 168 ada 97 parsel 580,26 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz üzerinde kat karşılığı ticaret+konut inşaatı yapılması işi (12 Adet Konut ve 2 Adet İş Yeri olmak üzere toplam 14 Bağımsız Bölüm) 32.001.507,82 TL 960.045,24 TL 02.01.2025 13:30

Şartname ve Eklerinin Görüleceği/Temin Edileceği Yer: İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Çaybaşı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) karşılığında temin edilir.

İhalenin Yapılacağı Tarih-Saat-Yer: Çaybaşı Belediyesi Başkanlık Makamında 02.01.2025 Perşembe günü saat 13:30’da Encümen huzurunda yapılacaktır.

İşin Niteliği ve Miktarı: Ordu İli Çaybaşı İlçesi İlküvez Mahallesi 168 ada 97 parsel numaralı 580,26 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine kat karşılığı ticaret+konut olarak bir bütün halinde inşaa edilecektir.

Paylaşım bağımsız bölüm net alanları toplamı temel alınarak toplam inşaat alanının yaklaşık %25’ine denk gelen şartnamenin eki olan mahal listesinde Belediye sütununda işaretli bağımsız bölümleri idareye bırakmak suretiyle yapılacaktır. İhale bunun üzerine verilecek nakit Türk Lirasını en çok teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır. Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümler üzerine teklif edilecek nakitin muhammen bedeli 800.000,00 TL (Sekiz Yüz Bin türk Lirası)’dir. Açık artırma bu bedel üzerinden başlayacaktır. ihale üzerinde kalan istekli ilave olarak belirlenen muhammen bedelin tamamını ve diğer giderleri onaylanan ihale kararının yükleniciye tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ödeyecektir.

Tahmini Bedel ve Geçici Teminat Bedeli: Belediye Meclisinin 05.12.2024 Tarih ve 2024/44 sayılı kararı ile oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonu raporuna göre;

Toplam inşaat alanına göre (1891 m²) inşaat bedeli toplam yaklaşık maliyet bedeli olarak alınmış olup, buna göre, Yaklaşık Maliyet 23.251.945,82 TL (Yirmi Üç Milyon İk Yüz Elli Bir Bin Dokuz Yüz Kırk Beş Türk Lirası Seksen İki Kuruş)’dır.

Arsa m² birim fiyatı Kıymet Takdir Komisyonunun 10.12.2024 tarih ve 2024/2 sayılı kararı ile 7.949.562,00 TL TL (Yedi Milyon Dokuz Yüz Kırk Dokuz Bin BeşYüzAtmış İki Türk Lirası)’dır

Artırıma esas nakit bedel 800.000,00 TL (Sekiz Yüz Bin Türk Lirası)’dır.

Buma göre toplam yaklaşık maliyet; inşaat yapım bedeli+arsa bedeli+muhammen bedelin toplamı olan 32.001.507,82TL (Otuz İki Milyon Bir Bin BeyüzYedi Türk Lirası Seksenİki Kuruş)’dur.

Geçici teminat bedeli yaklaşık maliyet; inşaat yapım bedeli+arsa bedeli+muhammen bedelin toplamının %3’ü olan 960.045,24 TL (Dokuz Yüz Altmış Bin Kırk Beş Türk Lirası Yirmi Dört Kuruş)’dur.

En geç 02.01.2025 tarih ve Perşembe günü saat 12:00’ye kadar işin adını belirterek geçici teminatlarını yatırmış olmaları gerekmektedir.

İstenilen Belgeler:

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

Nüfus cüzdanı sureti İkametgah Belgesi (Şirketlerden aranmaz) Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge Geçici teminat mektubu yada makbuzu Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı ve yetki belgesi İhaleye katılan veya vekilinin Çaybaşı Belediyesine borcu olmadığına dair belge İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve halihazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, (ihalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır) İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza sirkülerini vermesi (İhalenin yapıldığı yıla ait) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır) vermesi İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli/müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır) Adli sicil kaydı İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğü belirtir idareden temin edilecek (şartname ekinde sunulan) yer gördü belgesi İhale konus iş kapsamında işin devam süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname

1 adet en az 5 yıl deneyimli Mimar

1 adet en az 5 yıl deneyimli İnşaat Mühendisi (Şantiye Şefi)

1 adet en az 5 yıl deneyimli Makine Mühendisi

1 adet en az 5 yıl deneyimli Elektirik Mühendisi

1 adet en az 5 yıl deneyimli Harita Mühendisi

Sürekli sahada bulunmak üzere 1 adet Şantiye Şefi

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir.

Teklifleirn Teslim Edileceği Yer:

Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Çaybaşı Belediye Başkanlığı (Fen İşleri Müdürlüğü)’ne teslim edilebileceği gibi Çınar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi No:3 Çaybaşı/Ordu adresine iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

İdarenin Yetkisi: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K’nun 29. Maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.



Kamuoyuna duyurulur.



Mesut KARAYİĞİT

Belediye Başkanı