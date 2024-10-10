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ÇATALCA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEMEL EĞİTİM , ORTAÖĞRETİM VE İSMEP KAPSAMINDAKİ 798 ÖĞRENCİNİN 18 TAŞIMA MERKEZİ OKULA 59 ARAÇLA İLE TAŞINMASI İŞİ HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1308404

1-İdarenin a) Adı : ÇATALCA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : Ferhatpaşa Mah. Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı Kat :2 34540 ÇATALCA/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2127891008 - 2127892083 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEMEL EĞİTİM , ORTAÖĞRETİM VE İSMEP KAPSAMINDAKİ 798 ÖĞRENCİNİN 18 TAŞIMA MERKEZİ OKULA 59 ARAÇLA İLE TAŞINMASI İŞİ HİZMET ALIM İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında İstanbul İli Çatalca ilçesinde bulunan taşımalı eğitim kapsamındaki ilköğretim/ortaöğretim ve ismep kapsamındaki öğrencilerinin 18 taşıma merkezi okullara 59 araç ile 136 iş günü taşınması hizmet alımı işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu 2 Ormanlı İlk/Ortaokulu 3 Kestanelik İlk/Ortaokulu 4 Karacaköy İlk/Ortaokulu 5 Atatürk Ortaokulu 6 Şehit Özcan Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi 7 Ovayenice İlk/Ortaokulu 8 Muratbey Esin Ovacık İlk/Ortaokulu 9 Kabakça İlk/Ortaokulu 10 İhsaniye İhsan Akdoğan İlk/Ortaokulu 11 Çakıl İlk/Ortaokulu 12 Binkılıç İlk/Ortaokulu 13 Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker İlk/Ortaokulu 14 Şehit Mümin Demiralp Ç.P.A.L 15 Uluslararası Şehit Halil İbrahim Güler Anadolu İmam Hatip Lisesi 16 Şehit İlhan Sonkaya Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi 17 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 18 Çiftlikköy İlk/Ortaokulu

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 18.11.2024, işin bitiş tarihi 20.06.2025 d) İşe başlama tarihi : 18.11.2024

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 31.10.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul İli Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Odası

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

a) Kamuda yapılmış her türlü öğrenci taşıma işi.

b) Özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci taşıma işi.

c) Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü personel taşıma işi.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Personel/Öğrenci Taşıma Hizmetleri/0,72Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (R): Öğrenci/Personel taşıma hizmeti /0,72 Kesin teminat mektubunun tarihi belirtilecek ve en az iş bitim tarihinden 1 ay sonrası tarihli istenecektir.