ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ ENCÜMENİ BAŞKANLIĞI

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

1-) İl Encümeninin 22.01.2025 tarih ve 2025/97 sayılı kararı gereği Çanakkale İl Özel İdaresi Hüküm ve Tasarrufunda bulunan Çanakkale Merkez İskele ve Koltuk Barınağı İskelesi, Eceabat İskelesi, Lapseki İskelesi, Gelibolu İskelesi, Geyikli Yükyeri İskelesi, Bozcaada İskelesi, Terminallerin ve Müştemilatının kullanım haklarının (İşletilmesinin) verilmesi ile 4 (dört) adet Arabalı Vapurun ve İl Özel İdaremizce kiralanan, İlimiz Eceabat İlçesi Kilitbahir Köyü sınırları içerisinde bulunan Kapak Atma Rampalarının; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi (Kapalı teklif usulü) ve aynı kanunun 40. maddesi delaletiyle 10 yıl süreli ve şartnamede öngörülen şartlarda işletilmek üzere gerçek veya tüzel kişilere kullanım hakkının verilmesi ihale edilecektir.

2-) İhale 12.02.2015 tarihinde, saat 13:30’de Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:215 adresindeki İl Özel İdaresi Binası Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-) İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:215 de bulunan İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü‘nden temin edilebilir.

4-) Kullanım hakkı verilecek iskele, terminal ve müştemilatları ile bu iskelelerden yapılacak olan seyrüsefer hizmetlerine ait işletme hakları ve 4 adet geminin kiralanması için yıllık sabit % 4 (yüzde dört) KDV hariç cirodan paya ek 4.000.000,00.-TL (DörtmilyonTürklirası) muhammen bedel üzerinden uygulanacak olup geçici teminatı 1.200.000,00.-TL (BirmilyonikiyüzbinTürklirası)’dir.

5-) A-On yıl süreli olarak kullanım hakkı verilecek olan iskeleler ve hatlar:

Çanakkale Merkez İskelesi ve Koltuk barınağı İskelesi:

a-Çanakkale Merkez İskelesi: Merkez ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi’nde yer alan, 3.674,50 m² yüzölçümüne sahip 474 ada 8 parsel, 513,50 m2 yüzölçümüne sahip 474 ada 11 parsel ile 496,97 m2 Bakanlar Kurulu Kararı ile devri yapılan üç dolgu alanını kapsayan, iskele yapıları, açık ve kapalı tüm kullanım ve dolgu alanlarını içerecek şekilde üç yanaşma rampalı, TDİ mülkiyetindeki liman ve müştemilatları.

b-Çanakkale Koltuk Barınağı İskelesi: Merkez ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi’nde yer alan, 4.050,00 m² yüzölçümüne sahip 474 ada, 9 parselden oluşan iskele alanını kapsayan, iskele yapıları, açık ve kapalı tüm kullanım ve dolgu alanlarını içeren, TDİ mülkiyetindeki liman ve müştemilatları.

İskele alanlarına ek olarak, ekli devir krokisinde belirtilen TDİ mülkiyetindeki diğer parsellerle birlikte toplamda 11.621,27 m² yüzölçümüne sahip alanı kapsar.

Eceabat Küçük Murakıp Limanı: Eceabat ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi'nde yer alan, 2.433,15 m² yüzölçümüne sahip 240 ada 2 parsel numaralı iskele ve 1.172,61 m² yüzölçümüne sahip 311 ada 1 parsel numaralı mendirek alanını kapsayan, iskele yapıları, açık ve kapalı tüm kullanım ve dolgu alanlarını içerecek şekilde iki yanaşma rampalı, Maliye Hazinesi mülkiyetindeki liman ve müştemilatları. Lapseki İskelesi: Lapseki ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan, 1.714,25 m2 yüzölçümüne sahip 39 ada 1 parsel, 283,05 m2 yüzölçümüne sahip 39 ada 2 parsel, 307,17 m2 yüzölçümüne sahip 39 ada 3 parsel, 943,78 m2 yüzölçümüne sahip 39 ada 4 parsellerden oluşan iskele alanını kapsayan, iskele yapıları, açık ve kapalı tüm kullanım ve dolgu alanlarını içerecek şekilde üç yanaşma rampalı, Maliye Hazinesi mülkiyetindeki liman ve müştemilatları. Gelibolu İskelesi: Gelibolu ilçesi, Alaeddin Mahallesi’nde yer alan, 205,84 m2 yüzölçümüne sahip 329 ada 2 parsel, 2.280,87 m2 yüzölçümüne sahip 329 ada 6 parsellerden oluşan iskele alanını kapsayan, iskele yapıları, açık ve kapalı tüm kullanım ve dolgu alanlarını içerecek şekilde üç yanaşma rampalı, Maliye Hazinesi mülkiyetindeki liman ve müştemilatları. Geyikli Yükyeri İskelesi: Ezine ilçesi, Geyikli/Cumhuriyet M. yer alan, 8.697,20 m2 iskele alanını kapsayan, iskele yapıları, açık ve kapalı tüm kullanım ve dolgu alanlarını içerecek şekilde iki yanaşma rampalı, Maliye Hazinesi mülkiyetindeki liman ve müştemilatları. Bozcaada İskelesi: Bozcaada ilçesi, Alaybey Mahallesi’nde yer alan, 3.668,61 m2 yüzölçümüne sahip 578 ada 1 parselden oluşan iskele alanını kapsayan, iskele yapıları, açık ve kapalı tüm kullanım ve dolgu alanlarını içerecek şekilde iki yanaşma rampalı, TDİ mülkiyetindeki liman ve müştemilatları. Kilitbahir Orta ve Yeni Liman: Eceabat İlçesi, Kilitbahir Köyü, Köyiçi Mevkii'nde yer alan Kilitbahir Orta Liman (450 m²) ve Kilitbahir Yeni Liman (460 m²) olmak üzere toplam 910 m² alanda, Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü'nden kiralanmış olan deniz dolgu alanlarını kapsayan iskele yapıları, açık ve kapalı tüm kullanım ve dolgu alanlarını içeren, liman ve müştemilatları.



B- On Yıl Süreli Olarak Kiraya Verilecek Olan Gemiler:

Yapım yılı 1989 olan, 1077,07 grostonluk, İstanbul Limanına kayıtlı Gelibolu-1 isimli 8619869 İMO numaralı, Arabalı Feribotu, Yapım yılı 1981 olan, 1047,48 grostonluk, İstanbul Limanına kayıtlı Şehid Ömer Halisdemir isimli 7709033 İMO numaralı, Arabalı Feribotu, Yapım yılı 1990 olan, 1077,07 grostonluk, İstanbul Limanına kayıtlı Ayvacık isimli 8715223 İMO numaralı, Arabalı Feribotu, Yapım yılı 1982 olan, 1077,07 grostonluk, İstanbul Limanına kayıtlı Lapseki isimli 7709057 İMO numaralı, Arabalı Feribotu,

6-) İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler;

-Dış Zarf;

a-Geçici teminat. (Çanakkale T.C. Ziraat Bankası Kordon Şubesindeki, Çanakkale İl Özel İdaresine ait; TR83 0001 0008 1312 1575 9250 76 İBAN hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.)

b-Gerçek kişilerin hüviyetini kanıtlayıcı ( Üzerinde T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport ) T.C. Kimlik numarası yazılı belgeyi,

c-Gerçek kişilerin son üç ay içinde ilgili makamlardan alınmış ikamet belgesini,

d-Tüzel kişilerin 2025 yılı oda sicil kaydına ait belgeyi,

e-Son 5 yıl içerisinde Deniz Ulaşım Hatlarında Yolcu ve Araç Taşıma İşletmeciliği yaptığına dair belge. Bu işin ihale ilan tarihinden itibaren geriye doğru son beş yıllık süre içerisinde Deniz Ulaşım Hatlarında Yolcu ve Araç Taşıma İşletmeciliği yapmış ve/veya halen işletiyor olması gerekmekte olup, bu hususta yetkili kuruluşlarca ( Belediye, Yeminli Mali Müşavir, vergi dairesi, Deniz Ticaret Odasından herhangi biri tarafından onaylı) düzenlenmiş belge ibraz edilmelidir.

f-Boğaz ve adalar hatlarına hizmet verebilecek düzeyde donanımlı ve İl Özel İdaresine ait kiraya verilecek olan 4 gemiye ilaveten, her seferde asgari 50 adet araç + kış aylarında 220, yaz aylarında asgari 530 yolcu taşıyabilecek kapasitede en az 5 adet daha ilave deniz aracından oluşan kendi malı ya da kiralanmış, yetkili makamlarca denize elverişlilik belgesine sahip filo sahipliğini gösterir belgeyi veya kiralık ise kiralanmış olan deniz araçlarına ait noter onaylı kira sözleşmelerini,

g-Adalar ulaşımının uzak oluşu ve kış aylarında elverişsiz hava koşulları göz önünde bulundurularak, ihaleye girecek olanların mülkiyetinde yahut kiralık en az 80 adet araç ve 350 yolcu taşıyabilecek en az bir tane Yolcu Gemisi/RO RO olduğuna dair belge ibraz edilmelidir.

h-Bu işin ihale ilan tarihinden itibaren geri dönük 5 yıllık süre içerisinde, yurt içinde veya yurt dışında herhangi bir yıl içerisinde en az 6.000.000 adet yolcu ile 1.000.000 adet araç taşımış olduğuna dair belgeyi, ( Belediye, Yeminli Mali Müşavir, Vergi Dairesi, Deniz Ticaret odasından herhangi biri tarafından onaylı)

ı-Deniz Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair belgeyi;

i-Noter onaylı imza sirküleri

j-İç Zarf

-İç Zarfa konacak belgeler

a) Teklif Mektubu

7-) İstekliler diğer belgelerle birlikte eksiksiz olarak ilanda belirtilen ihale günü ihale saatine kadar kapalı zarf içinde ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir

8-) Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

9-) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ertelemekte yetkilidir.

İlanen duyurulur.